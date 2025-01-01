ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыЭлементы управленияCChartObjectLabel 

CChartObjectLabel

Класс CChartObjectLabel является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Текстовая метка".

Описание

Класс CChartObjectLabel обеспечивает доступ к свойствам объекта "Текстовая метка".

Декларация

   class CChartObjectLabel : public CChartObjectText

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

Прямые потомки

CChartObjectEdit, CChartObjectRectLabel

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Текстовая метка"

Свойства

 

X_Distance

Получает/устанавливает свойство "Координата X"

Y_Distance

Получает/устанавливает свойство "Координата Y"

X_Size

Получает свойство "Размер по X"

Y_Size

Получает свойство "Размер по Y"

Corner

Получает/устанавливает свойство "Угол графика для привязки"

Time

"Заглушка" изменения координаты времени

Price

"Заглушка" изменения координаты цены

Ввод/вывод

 

virtual Save

Виртуальный метод записи в файл

virtual Load

Виртуальный метод чтения из файла

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Методы унаследованные от CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

 

Смотри также

Типы объектов, Свойства объектов, Способы привязки объектов, Угол привязки, Графические объекты