CChartObjectLabel
Класс CChartObjectLabel является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Текстовая метка".
Описание
Класс CChartObjectLabel обеспечивает доступ к свойствам объекта "Текстовая метка".
Декларация
|
class CChartObjectLabel : public CChartObjectText
Заголовок
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
|
Иерархия наследования
CChartObjectLabel
Прямые потомки
Методы класса по группам
|
Создание
|
|
Создает графический объект "Текстовая метка"
|
Свойства
|
|
Получает/устанавливает свойство "Координата X"
|
Получает/устанавливает свойство "Координата Y"
|
Получает свойство "Размер по X"
|
Получает свойство "Размер по Y"
|
Получает/устанавливает свойство "Угол графика для привязки"
|
"Заглушка" изменения координаты времени
|
"Заглушка" изменения координаты цены
|
Ввод/вывод
|
|
virtual Save
|
Виртуальный метод записи в файл
|
virtual Load
|
Виртуальный метод чтения из файла
|
virtual Type
|
Виртуальный метод идентификации
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Методы унаследованные от CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
|
Методы унаследованные от CChartObjectText
Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create
Смотри также
Типы объектов, Свойства объектов, Способы привязки объектов, Угол привязки, Графические объекты