CChartObjectLabel

CChartObjectLabel은 "레이블" 그래픽 개체 속성에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.

Description

CChartObjectLabel 클래스는 "레이블" 개체 속성에 대한 액세스를 제공합니다.

Declaration

   class CChartObjectLabel : public CChartObjectText

Title

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

상속 계층

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

직계 하위

CChartObjectEdit, CChartObjectRectLabel

그룹별 클래스 메서드

Create

 

Create

"레이블" 그래픽 개체를 만듭니다.

Properties

 

X_Distance

"X_Distance" 속성 가져오기/설정

Y_Distance

"Y_Distance" 속성 가져오기/설정

X_Size

"X_Size" 속성 가져오기/설정

Y_Size

"Y_Size" 속성 가져오기/설정

Corner

"Corner" 속성 가져오기/설정

Time

시간 좌표 변화 "Stub"

Price

가격 좌표 변화 "Stub"

입/출력

 

virtual Save

파일에 쓰기 위한 가상 방법

virtual Load

파일에서 읽기 위한 가상 메서드

virtual Type

가상식별방법

클래스 CObject 에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

CChartObject 클래스에서 상속된 메서드

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

CChartObjectText 클래스에서 상속된 메서드

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

 

