Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets ContrôlesCChartObjectLabel 

CChartObjectLabel

La classe CChartObjectLabel perme un accès simplifié aux propriété de l'objet graphique "Label".

Description

La classe CChartObjectLabel fournit un accès aux propriétés de l'objet "Label".

Déclaration

   class CChartObjectLabel : public CChartObjectText

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

Descendants directs

CChartObjectEdit, CChartObjectRectLabel

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique de type "Label"

Propriétés

 

X_Distance

Retourne/Définit la propriété "X_Distance"

Y_Distance

Retourne/Définit la propriété "Y_Distance"

X_Size

Retourne/Définit la propriété "X_Size"

Y_Size

Retourne/Définit la propriété "Y_Size"

Corner

Retourne/Définit la propriété "Corner"

Time

"Stub" pour le changement de coordonnées date/heure

Price

"Stub" pour le changement de coordonnées prix

Entrée/Sortie

 

virtual Save

Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier

virtual Load

Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Méthodes héritées de la classe CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

 

Voir aussi

Types des objets, Propriétés d'un objet, Angle d'un graphique, Points d'ancrage des objets, Objets graphiques