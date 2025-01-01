CChartObjectLabel
La classe CChartObjectLabel perme un accès simplifié aux propriété de l'objet graphique "Label".
Description
La classe CChartObjectLabel fournit un accès aux propriétés de l'objet "Label".
Déclaration
class CChartObjectLabel : public CChartObjectText
Titre
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CChartObjectLabel
Descendants directs
Méthodes de Classe
Création
Crée un objet graphique de type "Label"
Propriétés
Retourne/Définit la propriété "X_Distance"
Retourne/Définit la propriété "Y_Distance"
Retourne/Définit la propriété "X_Size"
Retourne/Définit la propriété "Y_Size"
Retourne/Définit la propriété "Corner"
"Stub" pour le changement de coordonnées date/heure
"Stub" pour le changement de coordonnées prix
Entrée/Sortie
virtual Save
Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier
virtual Load
Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier
virtual Type
Méthode virtuelle d'identification
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Méthodes héritées de la classe CChartObjectText
Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create
Voir aussi
Types des objets, Propriétés d'un objet, Angle d'un graphique, Points d'ancrage des objets, Objets graphiques