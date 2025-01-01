DocumentaçãoSeções
CChartObjectLabel é uma classe de acesso simplificado às propriedades do objeto gráfico "Label" .

Descrição

Classe CChartObjectLabel fornece acesso às propriedades do objeto gráfico "Label"

Declaração

   class CChartObjectLabel : public CChartObjectText

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

Descendentes diretos

CChartObjectEdit, CChartObjectRectLabel

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria o objeto gráfico "Label"

Propriedades

 

X_Distance

Obtém/Define a propriedade "X_Distance"

Y_Distance

Obtém/Define a propriedade "Y_Distance"

X_Size

Obtém/Define a propriedade "X_Size"

Y_Size

Obtém/Define propriedade "Y_Size"

Corner

Obtém/Define a propriedade "Corner"

Time

"Stub" para mudar a Coordenada de Tempo

Price

"Stub" para mudar a Coordenada de Preço

Entrada/saída

 

virtual Save

Método virtual para escrever o arquivo

virtual Load

Método virtual para a leitura a partir do arquivo

virtual Type

Método virtual de identificação

