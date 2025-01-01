CChartObjectLabel
CChartObjectLabel é uma classe de acesso simplificado às propriedades do objeto gráfico "Label" .
Descrição
Classe CChartObjectLabel fornece acesso às propriedades do objeto gráfico "Label"
Declaração
|
class CChartObjectLabel : public CChartObjectText
Título
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
|
Hierarquia de herança
CChartObjectLabel
Descendentes diretos
Métodos de classe
|
Create
|
|
Cria o objeto gráfico "Label"
|
Propriedades
|
|
Obtém/Define a propriedade "X_Distance"
|
Obtém/Define a propriedade "Y_Distance"
|
Obtém/Define a propriedade "X_Size"
|
Obtém/Define propriedade "Y_Size"
|
Obtém/Define a propriedade "Corner"
|
"Stub" para mudar a Coordenada de Tempo
|
"Stub" para mudar a Coordenada de Preço
|
Entrada/saída
|
|
virtual Save
|
Método virtual para escrever o arquivo
|
virtual Load
|
Método virtual para a leitura a partir do arquivo
|
virtual Type
|
Método virtual de identificação
|
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos herdados da classe CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
|
Métodos herdados da classe CChartObjectText
Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create
Veja também
Tipos de objetos, Propriedades de objetos, Ângulo de gráfico, Métodos de Vinculação de Objeto, Objetos Gráficos