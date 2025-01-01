- Tipos de objetos
- Propiedades de objetos
- Modos de enlace de objetos
- Esquina de enlace
- Visibilidad de objetos
- Niveles de las ondas de Elliott
- Objetos de Gann
- Colores Web
- Wingdings
Modos de enlace de objetos
Los objetos gráficos Text, Label, Bitmap y Bitmap Label (OBJ_TEXT, OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP y OBJ_BITMAP_LABEL) pueden tener uno de los 9 métodos diferentes de enlace de sus coordenadas, establecidas por la propiedad OBJPROP_ANCHOR.
|
Objeto
|
Identificador
|
X/Y
|
Width/Height
|
Date/Price
|
Text
|
–
|
–
|
Sí
|
–
|
Sí
|
Sí
|
Label
|
Sí
|
Sí (sólo lectura)
|
–
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
Button
|
Sí
|
Sí
|
–
|
Sí
|
–
|
–
|
Bitmap
|
–
|
Sí (sólo lectura)
|
Sí
|
–
|
Sí
|
–
|
Bitmap Label
|
Sí
|
Sí (sólo lectura)
|
–
|
Sí
|
Sí
|
–
|
Edit
|
Sí
|
Sí
|
–
|
Sí
|
–
|
–
|
Rectangle Label
|
Sí
|
Sí
|
–
|
Sí
|
–
|
–
En el recuadro se usan las siguientes denominaciones:
- X/Y — las coordenadas del punto de enlace se establecen en píxeles con respecto a uno de los ángulos del gráfico;
- Width/Height — el objeto tiene anchura y altura. Si se indica "sólo lectura", esto significa que los valores de la anchura y la altura se calculan sólo después de que el objeto haya sido dibujado en el gráfico;
- Date/Price — las coordenadas del punto de enlace se dan con la pareja fecha/hora;
- OBJPROP_CORNER — establece el ángulo del gráfico con respecto al cual se indican las coordenadas del punto de enlace. Puede ser uno de los 4 valores de la enumeración ENUM_BASE_CORNER;
- OBJPROP_ANCHOR — establece la posición del punto de enlace en el propio objeto, y puede ser uno de los 9 valores de la enumeración ENUM_ANCHOR_POINT. Precisamente desde este punto hasta el ángulo elegido en el gráfico se indican las coordenadas en píxeles;
- OBJPROP_ANGLE — establece el ángulo de rotación del objeto en el sentido opuesto a las agujas del reloj.
Se puede definir una opción necesaria usando la función ObjectSetInteger(handle_de_gráfico, nombre_de_objeto, OBJPROP_ANCHOR, modo_de_enlace), donde modo_de_enlace es uno de los valores de la enumeración ENUM_ANCHOR_POINT.
|
Identificador
|
Descripción
|
ANCHOR_LEFT_UPPER
|
Punto de enlace en la esquina superior izquierda
|
ANCHOR_LEFT
|
Punto de enlace a la izquierda en el centro
|
ANCHOR_LEFT_LOWER
|
Punto de enlace en la esquina inferior izquierda
|
ANCHOR_LOWER
|
Punto de enlace abajo en el centro
|
ANCHOR_RIGHT_LOWER
|
Punto de enlace en la esquina inferior derecha
|
ANCHOR_RIGHT
|
Punto de enlace a la derecha en el centro
|
ANCHOR_RIGHT_UPPER
|
Punto de enlace en la esquina superior derecha
|
ANCHOR_UPPER
|
Punto de enlace arriba en el centro
|
ANCHOR_CENTER
|
Punto de enlace justo en el centro del objeto
Los objetos OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT y OBJ_CHART tienen el punto de anclaje fijo en la esquina superior izquierda (ANCHOR_LEFT_UPPER).
Ejemplo:
|
string text_name="my_OBJ_TEXT_object";
Los objetos gráficos Arrow (OBJ_ARROW) tienen sólo 2 opciones de enlazar sus coordinadas. Los identificadores se enumeran en ENUM_ARROW_ANCHOR.
|
Identificador
|
Descripción
|
ANCHOR_TOP
|
Punto de enlace para la flecha se encuentra arriba
|
ANCHOR_BOTTOM
|
Punto de enlace para la flecha se encuentra abajo
Ejemplo:
|
void OnStart()
Una vez completado el script, el gráfico será más o menos como se muestra abajo.