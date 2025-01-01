Modos de enlace de objetos

Los objetos gráficos Text, Label, Bitmap y Bitmap Label (OBJ_TEXT, OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP y OBJ_BITMAP_LABEL) pueden tener uno de los 9 métodos diferentes de enlace de sus coordenadas, establecidas por la propiedad OBJPROP_ANCHOR.

Objeto Identificador X/Y Width/Height Date/Price OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE Text OBJ_TEXT – – Sí – Sí Sí Label OBJ_LABEL Sí Sí (sólo lectura) – Sí Sí Sí Button OBJ_BUTTON Sí Sí – Sí – – Bitmap OBJ_BITMAP – Sí (sólo lectura) Sí – Sí – Bitmap Label OBJ_BITMAP_LABEL Sí Sí (sólo lectura) – Sí Sí – Edit OBJ_EDIT Sí Sí – Sí – – Rectangle Label OBJ_RECTANGLE_LABEL Sí Sí – Sí – –

En el recuadro se usan las siguientes denominaciones:

X/Y — las coordenadas del punto de enlace se establecen en píxeles con respecto a uno de los ángulos del gráfico;

Width/Height — el objeto tiene anchura y altura. Si se indica "sólo lectura", esto significa que los valores de la anchura y la altura se calculan sólo después de que el objeto haya sido dibujado en el gráfico;

Date/Price — las coordenadas del punto de enlace se dan con la pareja fecha/hora;

OBJPROP_CORNER — establece el ángulo del gráfico con respecto al cual se indican las coordenadas del punto de enlace. Puede ser uno de los 4 valores de la enumeración ENUM_BASE_CORNER

OBJPROP_ANCHOR — establece la posición del punto de enlace en el propio objeto, y puede ser uno de los 9 valores de la enumeración ENUM_ANCHOR_POINT . Precisamente desde este punto hasta el ángulo elegido en el gráfico se indican las coordenadas en píxeles;

OBJPROP_ANGLE — establece el ángulo de rotación del objeto en el sentido opuesto a las agujas del reloj.

Se puede definir una opción necesaria usando la función ObjectSetInteger(handle_de_gráfico, nombre_de_objeto, OBJPROP_ANCHOR, modo_de_enlace), donde modo_de_enlace es uno de los valores de la enumeración ENUM_ANCHOR_POINT.

ENUM_ANCHOR_POINT

Identificador Descripción ANCHOR_LEFT_UPPER Punto de enlace en la esquina superior izquierda ANCHOR_LEFT Punto de enlace a la izquierda en el centro ANCHOR_LEFT_LOWER Punto de enlace en la esquina inferior izquierda ANCHOR_LOWER Punto de enlace abajo en el centro ANCHOR_RIGHT_LOWER Punto de enlace en la esquina inferior derecha ANCHOR_RIGHT Punto de enlace a la derecha en el centro ANCHOR_RIGHT_UPPER Punto de enlace en la esquina superior derecha ANCHOR_UPPER Punto de enlace arriba en el centro ANCHOR_CENTER Punto de enlace justo en el centro del objeto

Los objetos OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT y OBJ_CHART tienen el punto de anclaje fijo en la esquina superior izquierda (ANCHOR_LEFT_UPPER).

Ejemplo:

string text_name="my_OBJ_TEXT_object";

if(ObjectFind(0,text_name)<0)

{

Print("Object ",text_name," not found. Error code = ",GetLastError());

//--- obtenemos el precio máximo del gráfico

double chart_max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);

//--- creamos el objeto Label

ObjectCreate(0,text_name,OBJ_TEXT,0,TimeCurrent(),chart_max_price);

//--- definimos el color del texto

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_COLOR,clrWhite);

//--- definimos el color del fondo

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_BGCOLOR,clrGreen);

//--- definimos el texto para el objeto Label

ObjectSetString(0,text_name,OBJPROP_TEXT,TimeToString(TimeCurrent()));

//--- definimos la fuente

ObjectSetString(0,text_name,OBJPROP_FONT,"Trebuchet MS");

//--- definimos el tamaño la fuente

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_FONTSIZE,10);

//--- enlazamos a la esquina superior derecha

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_RIGHT_UPPER);

//--- rotamos a 90 grados contra el sentido de reloj

ObjectSetDouble(0,text_name,OBJPROP_ANGLE,90);

//--- prohibimos la selección del objeto con el ratón

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);

//--- lo dibujamos en el gráfico

ChartRedraw(0);

}

Los objetos gráficos Arrow (OBJ_ARROW) tienen sólo 2 opciones de enlazar sus coordinadas. Los identificadores se enumeran en ENUM_ARROW_ANCHOR.

ENUM_ARROW_ANCHOR

Identificador Descripción ANCHOR_TOP Punto de enlace para la flecha se encuentra arriba ANCHOR_BOTTOM Punto de enlace para la flecha se encuentra abajo

Ejemplo:

void OnStart()

{

//--- arrays auxiliares

double Ups[],Downs[];

datetime Time[];

//--- definimos los arrays como series temporales

ArraySetAsSeries(Ups,true);

ArraySetAsSeries(Downs,true);

ArraySetAsSeries(Time,true);

//--- creamos el manejador del indicador Fractals

int FractalsHandle=iFractals(NULL,0);

Print("FractalsHandle = ",FractalsHandle);

//--- ponemos el último error a cero

ResetLastError();

//--- intentamos copiar valores del indicador

int copied=CopyBuffer(FractalsHandle,0,0,1000,Ups);

if(copied<=0)

{

Print("Fallo al copiar los fractales superiores. Error = ",GetLastError());

return;

}



ResetLastError();

//--- intentamos copiar valores del indicador

copied=CopyBuffer(FractalsHandle,1,0,1000,Downs);

if(copied<=0)

{

Print("Fallo al copiar los fractales inferiores. Error = ",GetLastError());

return;

}



ResetLastError();

//--- copiamos la serie temporal que contiene la hora de apertura de las últimas 1000 barras

copied=CopyTime(NULL,0,0,1000,Time);

if(copied<=0)

{

Print("Fallo al copiar la hora de apertura de los últimos 1000 barras");

return;

}



int upcounter=0,downcounter=0; // vamos a contar el número de flechas en ellas

bool created;// vamos a recibir el resultado del intento de creación del objeto

for(int i=2;i<copied;i++)// repasamos los valores del indicador iFractals

{

if(Ups[i]!=EMPTY_VALUE)// encontramos el fractal de arriba

{

if(upcounter<10)// creamos no más de 10 objetos "arriba"

{

//--- intentamos crear el objeto "arriba"

created=ObjectCreate(0,string(Time[i]),OBJ_ARROW_THUMB_UP,0,Time[i],Ups[i]);

if(created)// si ha salido, vamos a tunearlo

{

//--- punto de enlace abajo para no pisar la barra

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_BOTTOM);

//--- el último retoque - pintamos

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_COLOR,clrBlue);

upcounter++;

}

}

}

if(Downs[i]!=EMPTY_VALUE)// encontramos el fractal de abajo

{

if(downcounter<10)// creamos no más de 10 objetos "abajo"

{

//--- intentamos crear el objeto "abajo"

created=ObjectCreate(0,string(Time[i]),OBJ_ARROW_THUMB_DOWN,0,Time[i],Downs[i]);

if(created)// si lo conseguimos, vamos a tunearlo

{

//--- punto de enlace arriba para no pisar la barra

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_TOP);

//--- el último retoque - pintamos

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_COLOR,clrRed);

downcounter++;

}

}

}

}

}

Una vez completado el script, el gráfico será más o menos como se muestra abajo.