CChartObjectLabel

CChartObjectLabel は「Label（ラベル）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectLabel クラスは「Label（ラベル）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを簡易化します。

宣言

  class CChartObjectLabel : public CChartObjectText

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

直接子孫

CChartObjectEdit, CChartObjectRectLabel

クラスメソッド

作成

 

Create

「Label（ラベル）」グラフィックオブジェクトを作成します。

プロパティ

 

X_Distance

「X_Distance（ X の距離）」プロパティを取得/設定します。

Y_Distance

「Y_Distance（ Y の距離）」プロパティを取得/設定します。

X_Size

「X_Size（ X サイズ）」プロパティを取得/設定します。

Y_Size

「Y_Size（ Y サイズ）」プロパティを取得/設定します。

Corner

「Corner（コーナー）」プロパティを取得/設定します。

Time

時間座標変更のスタブ

Price

価格座標変更のスタブ

入出力

 

virtual Save

ファイル書き込みの仮想メソッド。

virtual Load

ファイル読み込みの仮想メソッド。

virtual Type

識別の仮想メソッド。

Prev, Prev, Next, Next, Compare

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

 

参照

オブジェクトの型オブジェクトプロパティチャート角度オブジェクト結合の方法, グラフィックオブジェクト