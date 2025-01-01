DocumentazioneSezioni
CChartObjectLabel è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà dell'oggetto grafico "Label".

Descrizione

La Classe CChartObjectLabel fornisce l'accesso alle proprietà dell'oggetto "Label".

Dichiarazione

   class CChartObjectLabel : public CChartObjectText

Titolo

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

Discendenti diretti

CChartObjectEdit, CChartObjectRectLabel

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea l'oggetto grafico "Label"

Proprietà

 

X_Distance

Ottiene/Imposta la proprietà "X_Distance"

Y_Distance

Ottiene/Imposta la proprietà "Y_Distance"

X_Size

Ottiene/Imposta la proprietà "X_Size"

Y_Size

Ottiene/Imposta la proprietà "Y_Size"

Corner

Ottiene/Imposta la proprietà "Corner"

Time

"Stub" per il cambio di coordinate temporali

Price

"Stub" per il cambio di coordinate prezzo

Input/output

 

virtual Save

Metodo virtuale per la scrittura su file

virtual Load

Metodo virtuale per la lettura da file

virtual Type

Metodo virtuale di identificazione

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Metodi ereditati dalla classe CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

 

Vedi anche

Tipi di oggetto, Le proprietà degli oggetti, Angolo chart, Metodi di associazione Oggetto, Gli oggetti grafici