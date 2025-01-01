CChartObjectLabel
CChartObjectLabel è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà dell'oggetto grafico "Label".
Descrizione
La Classe CChartObjectLabel fornisce l'accesso alle proprietà dell'oggetto "Label".
Dichiarazione
class CChartObjectLabel : public CChartObjectText
Titolo
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CChartObjectLabel
Discendenti diretti
I Metodi della Classe per Gruppi
Create
Crea l'oggetto grafico "Label"
Proprietà
Ottiene/Imposta la proprietà "X_Distance"
Ottiene/Imposta la proprietà "Y_Distance"
Ottiene/Imposta la proprietà "X_Size"
Ottiene/Imposta la proprietà "Y_Size"
Ottiene/Imposta la proprietà "Corner"
"Stub" per il cambio di coordinate temporali
"Stub" per il cambio di coordinate prezzo
Input/output
virtual Save
Metodo virtuale per la scrittura su file
virtual Load
Metodo virtuale per la lettura da file
virtual Type
Metodo virtuale di identificazione
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Metodi ereditati dalla classe CChartObjectText
Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create
Vedi anche
Tipi di oggetto, Le proprietà degli oggetti, Angolo chart, Metodi di associazione Oggetto, Gli oggetti grafici