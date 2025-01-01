CChartObjectButton
La clase CChartObjectButton facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Botón".
Descripción
Declaración
class CChartObjectButton : public CChartObjectEdit
Título
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
Jerarquía de herencia
CChartObjectButton
Descendientes directos
CChartObjectPanel
Métodos de la clase
Create
Clase que hereda de CChartObjectEdit
Propiedades
Obtiene/Establece el estado del botón (Presionado/No presionado)
Entrada/salida
virtual Save
Método virtual para escribir en un archivo
virtual Load
Método virtual para leer un archivo
virtual Type
Método virtual de identificación
