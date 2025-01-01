DocumentaciónSecciones
La clase CChartObjectButton facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Botón".

Descripción

La clase CChartObjectButton proporciona acceso a las propiedades del objeto "Botón".

Declaración

   class CChartObjectButton : public CChartObjectEdit

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectEdit

                      CChartObjectButton

Descendientes directos

CChartObjectPanel

Métodos de la clase

Create

 

Create

Clase que hereda de CChartObjectEdit

Propiedades

 

State

Obtiene/Establece el estado del botón (Presionado/No presionado)

Entrada/salida

 

virtual Save

Método virtual para escribir en un archivo

virtual Load

Método virtual para leer un archivo

virtual Type

Método virtual de identificación

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Métodos heredados de la clase CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

Métodos heredados de la clase CChartObjectLabel

X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create

Métodos heredados de la clase CChartObjectEdit

X_Size, Y_Size, BackColor, BackColor, BorderColor, BorderColor, ReadOnly, ReadOnly, TextAlign, TextAlign, Angle, Create

