Класс CChartObjectButton является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Кнопка".

Описание

Класс CChartObjectButton обеспечивает доступ к свойствам объекта "Кнопка".

Декларация

   class CChartObjectButton : public CChartObjectEdit

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectEdit

                      CChartObjectButton

Прямые потомки

CChartObjectPanel

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Унаследован от класса CChartObjectEdit

Свойства

 

State

Получает/устанавливает состояние кнопки (Нажата/Отжата)

Ввод/вывод

 

virtual Save

Виртуальный метод записи в файл

virtual Load

Виртуальный метод чтения из файла

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Методы унаследованные от CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

Методы унаследованные от CChartObjectLabel

X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create

Методы унаследованные от CChartObjectEdit

X_Size, Y_Size, BackColor, BackColor, BorderColor, BorderColor, ReadOnly, ReadOnly, TextAlign, TextAlign, Angle, Create

