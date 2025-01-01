CChartObjectButton
Класс CChartObjectButton является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Кнопка".
Описание
Класс CChartObjectButton обеспечивает доступ к свойствам объекта "Кнопка".
Декларация
class CChartObjectButton : public CChartObjectEdit
Заголовок
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
Иерархия наследования
CChartObjectButton
Прямые потомки
CChartObjectPanel
Методы класса по группам
Создание
Унаследован от класса CChartObjectEdit
Свойства
Получает/устанавливает состояние кнопки (Нажата/Отжата)
Ввод/вывод
virtual Save
Виртуальный метод записи в файл
virtual Load
Виртуальный метод чтения из файла
virtual Type
Виртуальный метод идентификации
Смотри также
Типы объектов, Свойства объектов, Способы привязки объектов, Угол привязки, Графические объекты