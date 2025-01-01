MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトオブジェクト制御CChartObjectButton
CChartObjectButton
CChartObjectButton は「Button（ボタン）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。
説明
CChartObjectButton クラスは「Button（ボタン）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを簡易化します。
宣言
|
class CChartObjectButton : public CChartObjectEdit
タイトル
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
|
継承階層
CChartObjectButton
直接子孫
CChartObjectPanel
クラスメソッド
|
作成
|
|
CChartObjectEdit クラスから継承されています。
|
プロパティ
|
|
ボタンの状態（押された/放された）を取得/設定します。
|
入出力
|
|
virtual Save
|
ファイル書き込みの仮想メソッド。
|
virtual Load
|
ファイル読み込みの仮想メソッド。
|
virtual Type
|
識別の仮想メソッド。
参照