CChartObjectButton

CChartObjectButton は「Button（ボタン）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectButton クラスは「Button（ボタン）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを簡易化します。

宣言

  class CChartObjectButton : public CChartObjectEdit

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectEdit

                      CChartObjectButton

直接子孫

CChartObjectPanel

クラスメソッド

作成

 

Create

CChartObjectEdit クラスから継承されています。

プロパティ

 

State

ボタンの状態（押された/放された）を取得/設定します。

入出力

 

virtual Save

ファイル書き込みの仮想メソッド。

virtual Load

ファイル読み込みの仮想メソッド。

virtual Type

識別の仮想メソッド。

参照

オブジェクトの型オブジェクトプロパティチャート角度オブジェクト結合の方法グラフィックオブジェクト