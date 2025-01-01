CChartObjectButton
CChartObjectButton é uma classe simplificada de acesso às propriedades do objeto gráfico "Button".
Descrição
Class CChartObjectButton fornece acesso às propriedades do objeto gráfico "Button".
Declaração
|
class CChartObjectButton : public CChartObjectEdit
Título
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
|
Hierarquia de herança
CChartObjectButton
Descendentes diretos
CChartObjectPanel
Métodos de classe
|
Create
|
|
Formulário herdado da CChartObjectEdit
|
Propriedades
|
|
Obtém/Define estado do botão (Ligado/Desligado)
|
Entrada/saída
|
|
virtual Save
|
Método virtual para escrever o arquivo
|
virtual Load
|
Método virtual para a leitura a partir do arquivo
|
virtual Type
|
Método virtual de identificação
Veja também
Tipos de objetos, Propriedades de objetos, Ângulo de gráfico, Métodos de Vinculação de Objeto, Objetos Gráficos