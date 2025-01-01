DocumentaçãoSeções
CChartObjectButton

CChartObjectButton é uma classe simplificada de acesso às propriedades do objeto gráfico "Button".

Descrição

Class CChartObjectButton fornece acesso às propriedades do objeto gráfico "Button".

Declaração

   class CChartObjectButton : public CChartObjectEdit

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectEdit

                      CChartObjectButton

Descendentes diretos

CChartObjectPanel

Métodos de classe

Create

 

Create

Formulário herdado da CChartObjectEdit

Propriedades

 

State

Obtém/Define estado do botão (Ligado/Desligado)

Entrada/saída

 

virtual Save

Método virtual para escrever o arquivo

virtual Load

Método virtual para a leitura a partir do arquivo

virtual Type

Método virtual de identificação

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Métodos herdados da classe CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

Métodos herdados da classe CChartObjectLabel

X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create

Métodos herdados da classe CChartObjectEdit

X_Size, Y_Size, BackColor, BackColor, BorderColor, BorderColor, ReadOnly, ReadOnly, TextAlign, TextAlign, Angle, Create

Veja também

Tipos de objetos, Propriedades de objetos, Ângulo de gráfico, Métodos de Vinculação de Objeto, Objetos Gráficos