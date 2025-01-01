MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriNesne KontrolleriCChartObjectButton
CChartObjectButton
CChartObjectButton sınıfı, "Düğme" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiştir.
Açıklama
CChartObjectButton sınıfı, "Düğme" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.
Bildirim
|
class CChartObjectButton : public CChartObjectEdit
Başlık
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CChartObjectButton
İlk nesil
CChartObjectPanel
Sınıf Yöntemleri
|
Oluştur
|
|
CChartObjectEdit sınıfından türetilmiştir
|
Özellikler
|
|
Düğme durumunu (Basılı/Serbest) alır/ayarlar
|
Girdi/çıktı
|
|
virtual Save
|
Sanal dosya yazım yöntemi
|
virtual Load
|
Sanal dosya okuma yöntemi
|
virtual Type
|
Sanal tanımlama yöntemi
Ayrıca bakınız
Nesne tipleri, Nesne özellikleri, Çizelge köşesi, Nesne bağlama yöntemleri, Grafik nesneleri