DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ControlsCChartObjectButtonState 

State (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "Estado".

bool  State() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "Estado" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve false.

State (Método Set)

Establece el nuevo valor de la propiedad "Estado".

bool  State(
   bool  state      // nuevo valor del estado
   )

Parámetros

X

[in]  Nuevo valor de la propiedad "Estado".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado.