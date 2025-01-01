CChartObjectButton

CChartObjectButton은 "버튼" 그래픽 개체 속성에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.

Description

CChartObjectButton 클래스는 "버튼" 개체 속성에 대한 액세스를 제공합니다.

Declaration

class CChartObjectButton : public CChartObjectEdit

Title

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

상속 계층 CObject CChartObject CChartObjectText CChartObjectLabel CChartObjectEdit CChartObjectButton 직계 하위 CChartObjectPanel

그룹별 클래스 메서드

Create Create CChartObjectEdit 클래스로부터 상속됨 Properties State 버튼 상태 가져오기/설정 (눌림/눌림해제). 입/출력 virtual Save 파일에 쓰기 위한 가상 방법 virtual Load 파일에서 읽기 위한 가상 메서드 virtual Type 가상식별방법

클래스 CObject 에서 상속된 메서드 Prev, Prev, Next, Next, Compare CChartObject 클래스에서 상속된 메서드 ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint CChartObjectText 클래스에서 상속된 메서드 Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create CChartObjectLabel 클래스에서 상속된 메서드 X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create CChartObjectEdit 클래스에서 상속된 메서드 X_Size, Y_Size, BackColor, BackColor, BorderColor, BorderColor, ReadOnly, ReadOnly, TextAlign, TextAlign, Angle, Create

더보기

객체 유형, 객체 속성, 차트 각도, 객체 바인딩 메서드, 그래픽 객체