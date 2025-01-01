문서화섹션
CChartObjectButton

CChartObjectButton은 "버튼" 그래픽 개체 속성에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.

Description

CChartObjectButton 클래스는 "버튼" 개체 속성에 대한 액세스를 제공합니다.

Declaration

   class CChartObjectButton : public CChartObjectEdit

Title

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

상속 계층

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectEdit

                      CChartObjectButton

직계 하위

CChartObjectPanel

그룹별 클래스 메서드

Create

 

Create

CChartObjectEdit 클래스로부터 상속됨

Properties

 

State

버튼 상태 가져오기/설정 (눌림/눌림해제).

입/출력

 

virtual Save

파일에 쓰기 위한 가상 방법

virtual Load

파일에서 읽기 위한 가상 메서드

virtual Type

가상식별방법

클래스 CObject 에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

CChartObject 클래스에서 상속된 메서드

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

CChartObjectText 클래스에서 상속된 메서드

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

CChartObjectLabel 클래스에서 상속된 메서드

X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create

CChartObjectEdit 클래스에서 상속된 메서드

X_Size, Y_Size, BackColor, BackColor, BorderColor, BorderColor, ReadOnly, ReadOnly, TextAlign, TextAlign, Angle, Create

