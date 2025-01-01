MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトオブジェクト制御CChartObjectButton
CChartObjectButton
CChartObjectButton은 "버튼" 그래픽 개체 속성에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.
Description
CChartObjectButton 클래스는 "버튼" 개체 속성에 대한 액세스를 제공합니다.
Declaration
|
class CChartObjectButton : public CChartObjectEdit
Title
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
|
상속 계층
CChartObjectButton
직계 하위
CChartObjectPanel
그룹별 클래스 메서드
|
Create
|
|
CChartObjectEdit 클래스로부터 상속됨
|
Properties
|
|
버튼 상태 가져오기/설정 (눌림/눌림해제).
|
입/출력
|
|
virtual Save
|
파일에 쓰기 위한 가상 방법
|
virtual Load
|
파일에서 읽기 위한 가상 메서드
|
virtual Type
|
가상식별방법
