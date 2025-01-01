DocumentationSections
CChartObjectButton

CChartObjectButton is a class for simplified access to "Button" graphical object properties.

Description

CChartObjectButton class provides access to "Button" object properties.

Declaration

   class CChartObjectButton : public CChartObjectEdit

Title

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Inheritance hierarchy

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectEdit

                      CChartObjectButton

Direct descendants

CChartObjectPanel

Class Methods by Groups

Create

 

Create

Inherited form CChartObjectEdit class

Properties

 

State

Gets/sets button state (Pressed/Depressed)

Input/output

 

virtual Save

Virtual method for writing to file

virtual Load

Virtual method for reading from file

virtual Type

Virtual method of identification

Methods inherited from class CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methods inherited from class CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Methods inherited from class CChartObjectText

Angle, Angle, Font, Font, FontSize, FontSize, Anchor, Anchor, Create

Methods inherited from class CChartObjectLabel

X_Distance, X_Distance, Y_Distance, Y_Distance, X_Size, Y_Size, Corner, Corner, Time, Price, Create

Methods inherited from class CChartObjectEdit

X_Size, Y_Size, BackColor, BackColor, BorderColor, BorderColor, ReadOnly, ReadOnly, TextAlign, TextAlign, Angle, Create

