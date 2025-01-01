MQL5 ReferenceStandard LibraryGraphic ObjectsControl ObjectsCChartObjectButton
CChartObjectButton
CChartObjectButton is a class for simplified access to "Button" graphical object properties.
Description
CChartObjectButton class provides access to "Button" object properties.
Declaration
class CChartObjectButton : public CChartObjectEdit
Title
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
Inheritance hierarchy
CChartObjectButton
Direct descendants
CChartObjectPanel
Class Methods by Groups
Create
Inherited form CChartObjectEdit class
Properties
Gets/sets button state (Pressed/Depressed)
Input/output
virtual Save
Virtual method for writing to file
virtual Load
Virtual method for reading from file
virtual Type
Virtual method of identification
See also
Object types, Object properties, Chart angle, Methods of object binding, Graphic objects