CChartObjectButton

La classe CChartObjectButton permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Bouton".

Description

La classe CChartObjectButton fournit un accès aux propriétés de l'objet "Bouton".

Déclaration

   class CChartObjectButton : public CChartObjectEdit

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectEdit

                      CChartObjectButton

Descendants directs

CChartObjectPanel

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Hérité de la class CChartObjectEdit

Propriétés

 

Etat

Retourne/Définit l'état du bouton (Appuyé/Relâché)

Entrée/Sortie

 

virtual Save

Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier

virtual Load

Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Prev, Prev, Next, Next, Compare

