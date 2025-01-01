CChartObjectButton
La classe CChartObjectButton permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Bouton".
Description
La classe CChartObjectButton fournit un accès aux propriétés de l'objet "Bouton".
Déclaration
|
class CChartObjectButton : public CChartObjectEdit
Titre
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CChartObjectButton
Descendants directs
CChartObjectPanel
Méthodes de Classe
|
Création
|
|
Hérité de la class CChartObjectEdit
|
Propriétés
|
|
Retourne/Définit l'état du bouton (Appuyé/Relâché)
|
Entrée/Sortie
|
|
virtual Save
|
Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier
|
virtual Load
|
Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier
|
virtual Type
|
Méthode virtuelle d'identification
Voir aussi
Types des objets, Propriétés d'un objet, Angle d'un graphique, Méthodes de lien avec un objet, Objets graphiques