CChartObjectButton

CChartObjectButton è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà dell' oggetto grafico "Button".

Descrizione

La Classe CChartObjectButton fornisce l'accesso alle proprietà dell'oggetto "Button".

Dichiarazione

   class CChartObjectButton : public CChartObjectEdit

Titolo

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

              CChartObjectLabel

                  CChartObjectEdit

                      CChartObjectButton

Discendenti diretti

CChartObjectPanel

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Ereditato dalla classe CChartObjectEdit

Proprietà

 

State

Ottiene/Imposta lo stato del bottone (Premuto/Rilasciato)

Input/output

 

virtual Save

Metodo virtuale per la scrittura su file

virtual Load

Metodo virtuale per la lettura da file

virtual Type

Metodo virtuale di identificazione

