CChartObjectButton
CChartObjectButton è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà dell' oggetto grafico "Button".
Descrizione
La Classe CChartObjectButton fornisce l'accesso alle proprietà dell'oggetto "Button".
Dichiarazione
class CChartObjectButton : public CChartObjectEdit
Titolo
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CChartObjectButton
Discendenti diretti
CChartObjectPanel
I Metodi della Classe per Gruppi
Create
Ereditato dalla classe CChartObjectEdit
Proprietà
Ottiene/Imposta lo stato del bottone (Premuto/Rilasciato)
Input/output
virtual Save
Metodo virtuale per la scrittura su file
virtual Load
Metodo virtuale per la lettura da file
virtual Type
Metodo virtuale di identificazione
Vedi anche
Tipi di oggetti, Proprietà oggetti, Angolo Chart, Metodi di associazione oggetti, Oggetti grafici