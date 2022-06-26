HiLo B3 Trader é o robô de negociação automatizada para a bolsa brasileira B3, para ativos miniíndice WIN, minidólar WDO e também ativos como milho (CCM).

O robô opera calculando o indicador HiLo e emitindo ordens de acordo com a tendência. Além da configuração do período do HiLo, pode-se configurar filtros de tendência, bem como ajustar o takeprofit e stoploss para fixos ou dinâmicos com o indicador ATR.

Ativos recomendados: WIN, WDO, CCM.

Timeframes: M10.

Atenção: alterar o parâmetro BR1 para BR.

Parâmetros otimizados para CCM (milho), M10.