HiLo B3 Trader
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Renato TakahashiI´m an Automation Enginner and, since I´ve been presented to financial markets, get in love with expert advisors and with the great opportunity to help you make profit in Forex, mainly.
- Version: 1.3
- Updated: 26 June 2022
- Activations: 20
HiLo B3 Trader é o robô de negociação automatizada para a bolsa brasileira B3, para ativos miniíndice WIN, minidólar WDO e também ativos como milho (CCM).
O robô opera calculando o indicador HiLo e emitindo ordens de acordo com a tendência. Além da configuração do período do HiLo, pode-se configurar filtros de tendência, bem como ajustar o takeprofit e stoploss para fixos ou dinâmicos com o indicador ATR.
Ativos recomendados: WIN, WDO, CCM.
Timeframes: M10.
Atenção: alterar o parâmetro BR1 para BR.
Parâmetros otimizados para CCM (milho), M10.