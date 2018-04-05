Supimpa B3 Trader
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Renato TakahashiI´m an Automation Enginner and, since I´ve been presented to financial markets, get in love with expert advisors and with the great opportunity to help you make profit in Forex, mainly.
- Version: 1.0
- Activations: 20
Supimpa B3 Trader é o robô de negociação automatizada para a bolsa brasileira B3, para os ativos miniíndice WIN e minidólar WDO.
A estratégia de negociação é baseada na média VWAP - Volume Weighted Average Price - que utiliza uma média ponderada dos preços em relação ao volume de negociação em cada vela.
O robô é de configuração simples, com entrada do valor do período da média de análise e do takeprofit e stoploss fixos.
Além disso, pode-se configurar também o número de contratos, configuração de WIN e WDO, metas de lucro e perda diária, além de horários de trades e dias de semana para realizar operações.
Ativos recomendados: WIN, WDO.
Timeframe recomendado: M5.
Lembrete: alterar o parâmetro BR1 para BR.