Gold Martingale Grid Expert EA MT5
- Experts
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Phan Van KhoaAlgorithmic trader and MQL5 developer based in Vietnam. I build Expert Advisors, indicators, and trading utilities — available on the MQL5 Market. Focused on automation, risk management, and practical trading solutions.
- Version: 1.1
Gold Martingale Grid Expert EA for MetaTrader 5 A powerful grid-based Expert Advisor for Gold (XAUUSD) with controlled martingale and strict drawdown limits. Key Features: - Smart Grid: Dynamic spacing based on ATR volatility - Controlled Martingale: Limited multiplier with hard drawdown stop - Risk Guard: Max lot cap and equity-based position sizing - Auto Recovery: Grid closes at aggregate break-even target - Gold Optimized: Tuned specifically for XAUUSD M15/H1 - Built-in Safety: Emergency shutdown at maximum drawdown Recommended Broker: Exness Partner Link https://one.exnessonelink.com/a/rk7rnl25jp