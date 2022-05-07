Mago B3 Trader é um robô especialista baseado na estratégia do trader Dantas.

A estratégia é baseada em cruzamento de médias móveis, com estabelecimento de stops fixos (alvo e stoploss).

Além disso, é possível configurar o stoploss para ser dinâmico conforme análise de velas anteriores (máximas e mínimas).

As funcionalidades de daytrade, habilitar apenas ordens de compra ou venda, bem como definição de horários para trades também podem ser configuradas.

Funciona tanto para Miniíndice WIN, quanto para Minidólar WDO.





Otimização default: WIN, M1.

Lembrete: alterar o parâmetro BR1 para BR.



