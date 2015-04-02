Empire JPY MT5

Robô EMPIRE 15M CADJPY

O robô EMPIRE 15M CADJPY foi desenvolvido para operar no par de moedas CAD/JPY com base no gráfico de 15 minutos. Utilizando uma combinação de indicadores técnicos, o robô identifica pontos de entrada e saída no mercado, com foco em uma gestão eficiente de risco. Ele é indicado para traders que buscam uma abordagem conservadora, recomendando-se um saldo inicial de $300 USD.

Características de Operação

Prazo: 15 minutos
Por Moedas: CAD/JPY
Saldo Inicial Recomendado: USD 300
Estratégia: Baseada em indicadores técnicos, como meios móveis e análise de volatilidade, para determinar os momentos mais adequados de entrada e saída do mercado.
Gerenciamento de Risco: O robô inclui configurações avançadas para stop loss e takeprofit, além de ajustes automáticos de posição, mudanças para proteger o capital.

Recomendações de Uso

Mercado: Recomendado para mercados de alta liquidez, como o Forex.
Perfil do Trader: Adequado para traders com perfil conservador, que buscam crescimento constante de capital.
Sessão de Negociação: Opera melhor durante as sessões do mercado asiático e europeu.

Parâmetros de Entrada

Tamanho do Lote: Tamanho do lote definido para cada operação.
Stop Loss: Limite de perda por operação, medido em pips.
Take Profit: Meta de lucro por operação, definida em pips.
Média Móvel Curta: Período da média móvel curta utilizada na estratégia.
Média Móvel Longa: Período da mídia móvel longa utilizada na estratégia.
Fator de Risco: Percentual de risco aplicado a cada operação.

Vantagens e Características

1. 1. Desempenho Consistente: O robô busca apresentar um crescimento constante no saldo da conta, com foco em uma gestão de risco eficiente. Desempenho Consistente: O robô busca apresentar um crescimento constante no saldo da conta, com foco em uma gestão de risco eficiente.
2. Análise preliminar: Oferece gráficos que detalham as entradas por horário, semana e mês, além de relatórios de lucros e perdas.
3. Gerenciamento de Risco: Parâmetros de stop loss e takeprofit inovadores para uma gestão eficaz do risco.
4. Configuração Fácil: Parâmetros de entrada simples, permitindo uma configuração rápida e eficiente.

Gráficos de Desempenho

Os gráficos associados ao robô mostram uma evolução consistente do saldo,
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