Empire JPY MT5

Robô EMPIRE 15M CADJPY





O robô EMPIRE 15M CADJPY foi desenvolvido para operar no par de moedas CAD/JPY com base no gráfico de 15 minutos. Utilizando uma combinação de indicadores técnicos, o robô identifica pontos de entrada e saída no mercado, com foco em uma gestão eficiente de risco. Ele é indicado para traders que buscam uma abordagem conservadora, recomendando-se um saldo inicial de $300 USD.





Características de Operação





• Prazo: 15 minutos

• Por Moedas: CAD/JPY

• Saldo Inicial Recomendado: USD 300

• Estratégia: Baseada em indicadores técnicos, como meios móveis e análise de volatilidade, para determinar os momentos mais adequados de entrada e saída do mercado.

• Gerenciamento de Risco: O robô inclui configurações avançadas para stop loss e takeprofit, além de ajustes automáticos de posição, mudanças para proteger o capital.





Recomendações de Uso





• Mercado: Recomendado para mercados de alta liquidez, como o Forex.

• Perfil do Trader: Adequado para traders com perfil conservador, que buscam crescimento constante de capital.

• Sessão de Negociação: Opera melhor durante as sessões do mercado asiático e europeu.





Parâmetros de Entrada





• Tamanho do Lote: Tamanho do lote definido para cada operação.

• Stop Loss: Limite de perda por operação, medido em pips.

• Take Profit: Meta de lucro por operação, definida em pips.

• Média Móvel Curta: Período da média móvel curta utilizada na estratégia.

• Média Móvel Longa: Período da mídia móvel longa utilizada na estratégia.

• Fator de Risco: Percentual de risco aplicado a cada operação.





Vantagens e Características





1. 1. Desempenho Consistente: O robô busca apresentar um crescimento constante no saldo da conta, com foco em uma gestão de risco eficiente. Desempenho Consistente: O robô busca apresentar um crescimento constante no saldo da conta, com foco em uma gestão de risco eficiente.

2. Análise preliminar: Oferece gráficos que detalham as entradas por horário, semana e mês, além de relatórios de lucros e perdas.

3. Gerenciamento de Risco: Parâmetros de stop loss e takeprofit inovadores para uma gestão eficaz do risco.

4. Configuração Fácil: Parâmetros de entrada simples, permitindo uma configuração rápida e eficiente.





Gráficos de Desempenho





Os gráficos associados ao robô mostram uma evolução consistente do saldo,