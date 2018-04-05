Black rock Dynamics Scalping

BLACKROCK DYNAMICS SCALPING es un asesor experto, CONSISTENTE, RENTABLE Y DE BAJO RIESGO, cuya estrategia de MICRO LOTES, está diseñada para operar y proteger la cuenta a largo plazo con DROWDON inferior al 10%

Este Asesor Experto, es la evolución de BLACKROCK DYNAMIC Y a diferencia de su predecesor, fue diseñado para tener una ALTA TASA DE OPERACIONES, no necesita EXPERIENCIA EN TRADING para poder usarlo, PERO recomendamos realizar la OPTIMIZACION GENERAL para tener una experiencia favorable y usarlo a los pares de FOREX recomendados

El filtro principal de confirmación se divide en 2 filtros Dinámicos del indicador RSI en temporalidad de 15 MIN y 1H, así como 2 filtros de ADX de distintas temporalidades, Usa el MEDIA MOVIL EXPONENCIAL DE 200 períodos para filtrar SOLO COMPRAS O VENTAS, y para tener una GUIA de SOBRE-COMPRA y SOBRE-VENTA.

CONFIGURACION RECOMENDADA

https://www.youtube.com/watch?v=YcN3FnvTR-A&t=1s





RECOMENDACIONES

Deposito mínimo 1000 USD (POR CADA PAR)

Compatible con EURUSD, EURGBP, GBPUSD, AUDCAD, NZDCAD

Temporalidad de 15 MIN

VPS OBLIGATORIO

NO ES COMPATIBLE CON EMPRESAS PROP-FIRM en la configuración estándar

en la configuración estándar El EA cuenta con CIERRE AUTOMATICO DE GANANCIAS OBLIGATORIO, entre 4 o 7 PIPS.

El EA cuenta con CIERRE DE PERDIDAS de manera opcional, en el caso de ACTIVAR el cierre de PERDIDAS, hay que colocar un valor numérico del STOPLOSS, EJEMPLO: -20 USD, -50 USD etc., el usuario puede manejar el STOP LOSS QUE MAS LE GUSTE

Apalancamiento mínimo 1/100

El ASESOR EXPERTO fue probado con BROKER: ICMARKETS y XM

GRID Y PARAMETROS DEL ASESOR EXPERTO

Estudios han demostrado que el CORRECTO funcionamiento de las GRIDS, aplicado de la manera EFECTIVA con una estrategia DE CONFIRMACION, produce ALTA RENTABILIDAD.

BLACK ROCK DYNAMICS aplica GRID, que se activa SOLO CUANDO LOS 4 PARAMETROS DE ENTRADA O FILTROS SE REPITEN, EL DISEÑO DEL GRID, NO SE ACTIVA POR DISTANCIA (PIPS) DE ORDENES, sino cuando el ASESOR identifica que hay una ALTA PROBABILIDAD DE REVERSION DEL PRECIO

PARÁMETROS DEL ASESOR

Activar_Estrategia 1: True el asesor experto opera

Falso: el asesor experto se desactiva

Activar_Cierre_perdida: True: se activa el cierre en pérdida en Dinero automático, después de que el valor llegue al valor acordado, ejemplo -300 USD

Falso: el Asesor Experto no hace cierres automáticos, ya que se activa las operaciones con GRID

Stop_Loss: es el stop los o cierre de perdidas automáticas, en este caso -300 USD

Deslizamiento: 4, si es superior el ASESOR NO OPERA

Dias_de_trading ------------------------> días permitidos para operar

Lunes: VERDADERO

Martes: VERDADERO

Miércoles: VERDADERO

Jueves: VERDADERO

Viernes: VERDADERO

Sábado: FALSO

Domingo: FALSO

Horario_de_Trading-------------------------------->

Hora_de_inicio: 00:00 Hora del servidor MT5 que inicia operaciones el Asesor

23:00 Hora del servidor MT5 que finaliza operaciones el Asesor

Administrador_Capital--------------->

Activar_Grid: TRUE el Asesor experto opera con GRID, las GRID solo se ACTIVA CUANDO EL PERAMETRO DE ENTRADA SE REPITE, NO OPERA CON DISTANCIA (PIP)

FALSO: si se activa esta opción, se debe ACTIVAR EL STOP LOSS VIRTUAL

Operar_Lots_Manual: TRUE el ASESOR opera con los LOTES DE ENTRADA PROGRAMADO, en este caso con 0.01 para manejar el RIESGO BAJO

Si se cambia el CAPITAL A OPERAR, el EA NO REGISTRA NINGUN CAMBIO EN LOS LOTAJES , siempre operara con 0.01

Lotaje_Inicial: ES EL LOTAJE DE LA PRIMERA ORDEN, en este caso 0.01 es el LOTAJE predeterminado que es de BAJO riesgo

Lotaje_Maximo_Permitido: es el Lotaje máximo que las órdenes con grid pueden usar

EJEMPLO si es 0.1, las órdenes serán 0.010. 030. 05.0. 070.9 y MAXIMO LOTAJE SERA 0.10

Multiplicar_lotes_en_pasos_de: aplica para la SEGUNDA ORDEN ABIERTA

EJEMPLO: si es pasos de 0.01, la segunda orden será de 0.02, la tercera orden será de 0.03, la cuarta orden será de 0.04 ETC

EJEMPLO 2: si es pasos de 0.02, la segunda orden será de 0.03, la tercera orden será de 0.05, la cuarta será de 0.07 ETC

Cierre_de_ganancias_en_PIPS: 7.0 son los PIPS en ganancia en los que el ASESOR cerrara las órdenes

Calculo_Lotaje_Automatic: el 20 es el parámetro de riesgo medio-bajo, para que esta opción funcione, la opción Operar_Lots_Manual debe estar en FALSE, de esta manera el ASESOR EXPERTO AJUSTA LOS LOTAJES DE ACUERDO AL CAPITAL, aumentando LA GANANCIA, pero también AUMENTANDO EL RIESGO

NOTA esta opción solo tiene la finalidad Informativa, para usar en Calculo_Lotaje_Automatic:

Riesgo_Bajo: 10

Riesgo medio bajo: 20

Riesgo_medio: 50

Riesgo_Alto: 80

RSI DINÁMICA--------------->

Periodo_Dynamics: Este periodo se refiere al periodo DYNAMICO que tiene en cuenta un RSI DE 6 periodos en 15 MIN, de 14 Periodos en 30 MIN, y de 16 Periodos en 1 H

Periodo_Dynamics_2: se refiere ESPECIFICAMENTE a una VELA DE CONFIRMACION, alcista o bajista, cuyo CUERPO DE VELA sea mínimo de 3 ..4.. 5 PIPS

Banda_Superior: parámetro del RSI SUPERIOR

Banda_Inferior: parámetro del RSI INFERIOR

EMA_Exponencial_200--------------->

Ema_Distance_VS_Vela: mide la DISTANCIA en PIPS entre la EMA EXPONENCIAL DE 200 PERIODOS y La VELA # 1 del periodo en análisis, entre más lejos de la EMA 200 (MOVING AVERAGE) es más probable que el precio tenga una reversión



