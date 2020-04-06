AutoAdapt Pro

AutoAdapt Pro - Self-Optimizing Expert Advisor for currency pairs: GBPUSD, NZDUSD, EURCHF, USDCAD

📊 Basic Parameters

Parameter Value Description
MaxOrdersCount 1 Maximum simultaneous positions
FixedLotSize 0.01 Fixed lot size
UseAutoLot false Auto lot calculation (on/off)
RiskPercent 10 Risk percentage for auto lot calculation
Slippage 3 Slippage in points
MagicNumber 54321 Expert Advisor ID

🔄 Self-Optimization System
⚙️ Optimization Parameters

Parameter Value Description
OptimizationPeriod 1000 Bars for self-optimization analysis
OptimizationFrequency 9600 Ticks between checks
OptimizationThreshold 0.05 (5%) Threshold for triggering new self-optimization
MaxSpreadForOptimization 30.0 Maximum spread for optimization

🛡️ Optimizable Stop Loss Parameters

Parameter Minimum Maximum Step
Stop Loss 20 200 20

🚀 Optimizable Trailing Stop Parameters

Parameter Minimum Maximum Step
MinPriceShot 20 40 5
CSeconds 1 3 1

🌟 Key Advantages
🚀 Precision Self-Optimization
Optimization on tick data for maximum accuracy

Instant adaptation to micro-market changes

Guarantee of precise parameter calibration

🛡️ Safety First
 NO Martingale use

 NO grid strategies

 NO position averaging

📈 Real-Time Price Processing
Analysis of price movement in real-time

Lightning-fast response thanks to tick data processing

Does not use lagging indicators

📱 Real-Time Monitoring
The Expert Advisor displays key metrics:

Metric Icon Description
Running Time Expert Advisor running time
Current Spread 📊 Current spread
Profit 💰 Daily/Total profit
Balance 🏦 Account balance
Parameters ⚙️ Optimized parameters

💰 Startup Recommendations

Parameter Recommendation
Minimum Deposit from $100
Timeframe M1 (optimal), adapts to any TF
VPS Recommended for stable operation

🔧 Testing and Optimization
 Testing Mode: Every tick on real ticks
 Optimization Period: Minimum 1 year + forward test 3 months
 Timeframe: M1 optimal, adapts to any TF

📈 Working Principle
Primary optimization upon Expert Advisor start

Continuous monitoring on each tick

Auto-optimization when performance deteriorates by 5%+

Testing parameter combinations on historical data

Selection of optimal parameters for current conditions

🎯 System Strengths

Advantage Description
Automatic Adaptation Adjusts to current market conditions
Protection from Sharp Moves Optimized stop losses and trailing
Logic Simplicity Clear rules without overcomplication
Minimum Position Count Max 1 simultaneous position

⚠️ Important Notes
Attention: Always test the Expert Advisor on a demo account before using with real funds.
Recommendation: Use VPS to ensure stable 24/7 operation.

AutoAdapt Pro - an intelligent trading assistant that learns and adapts to the market independently!


