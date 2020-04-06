AutoAdapt Pro
- Experts
- Roman Lomaev
- Version: 2.2
- Activations: 5
📊 Basic Parameters
|Parameter
|Value
|Description
|MaxOrdersCount
|1
|Maximum simultaneous positions
|FixedLotSize
|0.01
|Fixed lot size
|UseAutoLot
|false
|Auto lot calculation (on/off)
|RiskPercent
|10
|Risk percentage for auto lot calculation
|Slippage
|3
|Slippage in points
|MagicNumber
|54321
|Expert Advisor ID
🔄 Self-Optimization System
⚙️ Optimization Parameters
|Parameter
|Value
|Description
|OptimizationPeriod
|1000
|Bars for self-optimization analysis
|OptimizationFrequency
|9600
|Ticks between checks
|OptimizationThreshold
|0.05 (5%)
|Threshold for triggering new self-optimization
|MaxSpreadForOptimization
|30.0
|Maximum spread for optimization
🛡️ Optimizable Stop Loss Parameters
|Parameter
|Minimum
|Maximum
|Step
|Stop Loss
|20
|200
|20
🚀 Optimizable Trailing Stop Parameters
|Parameter
|Minimum
|Maximum
|Step
|MinPriceShot
|20
|40
|5
|CSeconds
|1
|3
|1
🌟 Key Advantages
🚀 Precision Self-Optimization
Optimization on tick data for maximum accuracy
Instant adaptation to micro-market changes
Guarantee of precise parameter calibration
🛡️ Safety First
❌ NO Martingale use
❌ NO grid strategies
❌ NO position averaging
📈 Real-Time Price Processing
Analysis of price movement in real-time
Lightning-fast response thanks to tick data processing
Does not use lagging indicators
📱 Real-Time Monitoring
The Expert Advisor displays key metrics:
|Metric
|Icon
|Description
|Running Time
|⏰
|Expert Advisor running time
|Current Spread
|📊
|Current spread
|Profit
|💰
|Daily/Total profit
|Balance
|🏦
|Account balance
|Parameters
|⚙️
|Optimized parameters
💰 Startup Recommendations
|Parameter
|Recommendation
|Minimum Deposit
|from $100
|Timeframe
|M1 (optimal), adapts to any TF
|VPS
|Recommended for stable operation
🔧 Testing and Optimization
✅ Testing Mode: Every tick on real ticks
✅ Optimization Period: Minimum 1 year + forward test 3 months
✅ Timeframe: M1 optimal, adapts to any TF
📈 Working Principle
Primary optimization upon Expert Advisor start
Continuous monitoring on each tick
Auto-optimization when performance deteriorates by 5%+
Testing parameter combinations on historical data
Selection of optimal parameters for current conditions
🎯 System Strengths
|Advantage
|Description
|Automatic Adaptation
|Adjusts to current market conditions
|Protection from Sharp Moves
|Optimized stop losses and trailing
|Logic Simplicity
|Clear rules without overcomplication
|Minimum Position Count
|Max 1 simultaneous position
⚠️ Important Notes
Attention: Always test the Expert Advisor on a demo account before using with real funds.
Recommendation: Use VPS to ensure stable 24/7 operation.
AutoAdapt Pro - an intelligent trading assistant that learns and adapts to the market independently!