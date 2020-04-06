AutoAdapt Pro
- Эксперты
- Roman Lomaev
- Версия: 2.2
- Активации: 5
AutoAdapt Pro - Советник с Самооптимизацией для валютных пар: GBPUSD, NZDUSD, EURCHF, USDCAD
📊 Основные характеристики
|Параметр
|Значение
|Описание
|MaxOrdersCount
|1
|Максимум одновременных позиций
|FixedLotSize
|0.01
|Фиксированный размер лота
|UseAutoLot
|false
|Авторасчет лота (вкл/выкл)
|RiskPercent
|10
|% риска для авторасчета лота
|Slippage
|3
|Проскальзывание в пунктах
|MagicNumber
|54321
|ID советника
🔄 Система самооптимизации
⚙️ Параметры оптимизации
|Параметр
|Значение
|Описание
|OptimizationPeriod
|1000
|Баров для анализа самооптимизации
|OptimizationFrequency
|9600
|Тиков между проверками
|OptimizationThreshold
|0.05 (5%)
|Порог срабатывания новой самооптимизации
|MaxSpreadForOptimization
|30.0
|Макс. спред для оптимизации
🛡️ Оптимизируемые параметры Stop Loss
|Параметр
|Минимум
|Максимум
|Шаг
|Stop Loss
|20
|200
|20
🚀 Оптимизируемые параметры Трейлинг-стопа
|Параметр
|Минимум
|Максимум
|Шаг
|MinPriceShot 20
|40
|5
|CSeconds
|1
|3
|1
🌟 Ключевые преимущества
🚀 Прецизионная Самооптимизация
-
Оптимизация на тиковых данных для максимальной точности
-
Мгновенная адаптация к микроизменениям рынка
-
Гарантия точной калибровки параметров
🛡️ Безопасность прежде всего
-
❌ НЕ использует Мартингейл
-
❌ НЕ использует сеточные стратегии
-
❌ НЕ использует усреднение позиций
📈 Работа с ценой в реальном времени
-
Анализ движения цены в режиме реального времени
-
Молниеносная реакция благодаря работе с тиковыми данными
-
Не использует запаздывающие индикаторы
📱 Мониторинг в реальном времени
Советник отображает ключевые метрики:
|Метрика
|Иконка
|Описание
|Время работы
|⏰
|Время работы советника
|Текущий спред
|📊
|Актуальный спред
|Прибыль
|💰
|Прибыль за день/общая
|Баланс
|🏦
|Баланс счета
|Параметры
|⚙️
|Оптимизированные параметры
💰 Рекомендации по старту
|Параметр
|Рекомендация
|Минимальный депозит
|от $100
|Таймфрейм
|M1 (оптимально), адаптируется под любой TF
|VPS
|Рекомендуется для стабильной работы
🔧 Тестирование и оптимизация
✅ Режим тестирования: Каждый тик на реальных тиках
✅ Период оптимизации: Минимум 1 год + форвард-тест 3 месяца
✅ Таймфрейм: M1 оптимально, адаптируется под любой ТФ
📈 Принцип работы
-
Первичная оптимизация при старте советника
-
Постоянный мониторинг в каждом тике
-
Автооптимизация при ухудшении показателей на 5%+
-
Тестирование комбинаций параметров на исторических данных
-
Выбор оптимальных параметров для текущих условий
🎯 Сильные стороны системы
|Преимущество
|Описание
|Автоматическая адаптация
|Подстраивается под текущие рыночные условия
|Защита от резких движений
|Оптимизированные стоп-лоссы и трейлинг
|Простота логики
|Четкие правила без переусложнения
|Минимальное количество позиций
|Макс. 1 одновременная позиция
⚠️ Важные замечания
Внимание: Всегда тестируйте советник на демо-счете перед использованием на реальных средствах.
Рекомендация: Используйте VPS для обеспечения стабильной работы 24/7.
AutoAdapt Pro - интеллектуальный торговый помощник, который учится и адаптируется к рынку самостоятельно!