AutoAdapt Pro - Советник с Самооптимизацией для валютных пар: GBPUSD, NZDUSD, EURCHF, USDCAD

📊 Основные характеристики

Параметр Значение Описание
MaxOrdersCount 1 Максимум одновременных позиций
FixedLotSize 0.01 Фиксированный размер лота
UseAutoLot false Авторасчет лота (вкл/выкл)
RiskPercent 10 % риска для авторасчета лота
Slippage 3 Проскальзывание в пунктах
MagicNumber 54321 ID советника

🔄 Система самооптимизации

⚙️ Параметры оптимизации

Параметр Значение Описание
OptimizationPeriod 1000 Баров для анализа самооптимизации
OptimizationFrequency 9600 Тиков между проверками
OptimizationThreshold 0.05 (5%) Порог срабатывания новой самооптимизации
MaxSpreadForOptimization 30.0 Макс. спред для оптимизации

🛡️ Оптимизируемые параметры Stop Loss

Параметр Минимум Максимум Шаг
Stop Loss 20 200 20

🚀 Оптимизируемые параметры Трейлинг-стопа

Параметр Минимум Максимум Шаг
MinPriceShot 20 40 5
CSeconds 1 3 1

🌟 Ключевые преимущества

🚀 Прецизионная Самооптимизация

  • Оптимизация на тиковых данных для максимальной точности

  • Мгновенная адаптация к микроизменениям рынка

  • Гарантия точной калибровки параметров

🛡️ Безопасность прежде всего

  •  НЕ использует Мартингейл

  •  НЕ использует сеточные стратегии

  •  НЕ использует усреднение позиций

📈 Работа с ценой в реальном времени

  • Анализ движения цены в режиме реального времени

  • Молниеносная реакция благодаря работе с тиковыми данными

  • Не использует запаздывающие индикаторы

    📱 Мониторинг в реальном времени

    Советник отображает ключевые метрики:

    Метрика Иконка Описание
    Время работы Время работы советника
    Текущий спред 📊 Актуальный спред
    Прибыль 💰 Прибыль за день/общая
    Баланс 🏦 Баланс счета
    Параметры ⚙️ Оптимизированные параметры

    💰 Рекомендации по старту

    Параметр Рекомендация
    Минимальный депозит от $100
    Таймфрейм M1 (оптимально), адаптируется под любой TF
    VPS Рекомендуется для стабильной работы

    🔧 Тестирование и оптимизация

     Режим тестирования: Каждый тик на реальных тиках
     Период оптимизации: Минимум 1 год + форвард-тест 3 месяца
     Таймфрейм: M1 оптимально, адаптируется под любой ТФ


    📈 Принцип работы

    1. Первичная оптимизация при старте советника

    2. Постоянный мониторинг в каждом тике

    3. Автооптимизация при ухудшении показателей на 5%+

    4. Тестирование комбинаций параметров на исторических данных

    5. Выбор оптимальных параметров для текущих условий

    🎯 Сильные стороны системы

    Преимущество Описание
    Автоматическая адаптация Подстраивается под текущие рыночные условия
    Защита от резких движений Оптимизированные стоп-лоссы и трейлинг
    Простота логики Четкие правила без переусложнения
    Минимальное количество позиций Макс. 1 одновременная позиция

    ⚠️ Важные замечания

    Внимание: Всегда тестируйте советник на демо-счете перед использованием на реальных средствах.
    Рекомендация: Используйте VPS для обеспечения стабильной работы 24/7.

    AutoAdapt Pro - интеллектуальный торговый помощник, который учится и адаптируется к рынку самостоятельно!

