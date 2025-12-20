AutoAdapt Pro
- Uzman Danışmanlar
- Roman Lomaev
- Sürüm: 2.2
- Etkinleştirmeler: 5
📊 Temel Parametreler
|Parametre
|Değer
|Açıklama
|MaxOrdersCount
|1
|Maksimum eşzamanlı pozisyon sayısı
|FixedLotSize
|0.01
|Sabit lot büyüklüğü
|UseAutoLot
|false
|Otomatik lot hesaplama (açık/kapalı)
|RiskPercent
|10
|Otomatik lot hesaplama için risk yüzdesi
|Slippage
|3
|Puan cinsinden kayma
|MagicNumber
|54321
|Uzman Danışman ID'si
🔄 Kendinden Optimizasyon Sistemi
⚙️ Optimizasyon Parametreleri
|Parametre
|Değer
|Açıklama
|OptimizationPeriod
|1000
|Kendinden optimizasyon analizi için mum sayısı
|OptimizationFrequency
|9600
|Kontroller arasındaki tik sayısı
|OptimizationThreshold
|0.05 (%5)
|Yeni kendinden optimizasyon tetikleme eşiği
|MaxSpreadForOptimization
|30.0
|Optimizasyon için maksimum spread
🛡️ Optimizasyon Edilebilir Stop Loss Parametreleri
|Parametre
|Minimum
|Maksimum
|Adım
|Stop Loss
|20
|200
|20
🚀 Optimizasyon Edilebilir Trailing Stop Parametreleri
|Parametre
|Minimum
|Maksimum
|Adım
|MinPriceShot
|20
|40
|5
|CSeconds
|1
|3
|1
🌟 Temel Avantajlar
🚀 Hassas Kendinden Optimizasyon
Maksimum doğruluk için tik verileri üzerinde optimizasyon
Piyasa mikro değişikliklerine anlık uyum
Hassas parametre kalibrasyonu garantisi
🛡️ Önce Güvenlik
❌ Martingale KULLANMAZ
❌ Grid stratejileri KULLANMAZ
❌ Pozisyon ortalaması KULLANMAZ
📈 Gerçek Zamanlı Fiyat İşleme
Gerçek zamanlı fiyat hareketi analizi
Tik veri işleme sayesinde yıldırım hızında tepki
Gecikmeli göstergeler kullanmaz
📱 Gerçek Zamanlı İzleme
Uzman Danışman temel metrikleri gösterir:
|Metrik
|Simge
|Açıklama
|Çalışma Süresi
|⏰
|Uzman Danışman çalışma süresi
|Mevcut Spread
|📊
|Mevcut spread
|Kâr
|💰
|Günlük/Toplam kâr
|Bakiye
|🏦
|Hesap bakiyesi
|Parametreler
|⚙️
|Optimize edilmiş parametreler
💰 Başlangıç Önerileri
|Parametre
|Öneri
|Minimum Depozito
|$100'dan itibaren
|Zaman Çerçevesi
|M1 (optimal), herhangi bir TF'ye uyum sağlar
|VPS
|Kararlı çalışma için önerilir
🔧 Test ve Optimizasyon
✅ Test Modu: Gerçek tiklerde her tik
✅ Optimizasyon Süresi: Minimum 1 yıl + ileri test 3 ay
✅ Zaman Çerçevesi: M1 optimal, herhangi bir TF'ye uyum sağlar
📈 Çalışma Prensibi
Uzman Danışman başlatıldığında birincil optimizasyon
Her tikte sürekli izleme
Performans %5+ kötüleştiğinde otomatik optimizasyon
Geçmiş veriler üzerinde parametre kombinasyonları testi
Mevcut koşullar için optimal parametre seçimi
🎯 Sistemin Güçlü Yönleri
|Avantaj
|Açıklama
|Otomatik Uyum
|Mevcut piyasa koşullarına uyum sağlar
|Sert Hareketlerden Koruma
|Optimize edilmiş stop'lar ve trailing
|Mantık Basitliği
|Aşırı karmaşıklık olmadan net kurallar
|Minimum Pozisyon Sayısı
|Maks. 1 eşzamanlı pozisyon
⚠️ Önemli Notlar
Dikkat: Gerçek fonlarla kullanmadan önce Uzman Danışmanı her zaman demo hesapta test edin.
Öneri: 7/24 kararlı çalışma için VPS kullanın.
AutoAdapt Pro - Bağımsız olarak öğrenen ve piyasaya uyum sağlayan akıllı ticaret asistanı！