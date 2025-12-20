AutoAdapt Pro
- Experts
- Roman Lomaev
- Version: 2.2
- Activations: 5
📊 Paramètres de Base
|Paramètre
|Valeur
|Description
|MaxOrdersCount
|1
|Nombre maximum de positions simultanées
|FixedLotSize
|0.01
|Taille de lot fixe
|UseAutoLot
|false
|Calcul automatique du lot (activé/désactivé)
|RiskPercent
|10
|Pourcentage de risque pour le calcul automatique du lot
|Slippage
|3
|Glissement en points
|MagicNumber
|54321
|ID du Conseiller Expert
🔄 Système d'Auto-Optimisation
⚙️ Paramètres d'Optimisation
|Paramètre
|Valeur
|Description
|OptimizationPeriod
|1000
|Bougies pour l'analyse d'auto-optimisation
|OptimizationFrequency
|9600
|Ticks entre les vérifications
|OptimizationThreshold
|0.05 (5%)
|Seuil pour déclencher une nouvelle auto-optimisation
|MaxSpreadForOptimization
|30.0
|Spread maximum pour l'optimisation
🛡️ Paramètres d'Arrêt de Pertes Optimisables
|Paramètre
|Minimum
|Maximum
|Pas
|Stop Loss
|20
|200
|20
🚀 Paramètres de Trailing Stop Optimisables
|Paramètre
|Minimum
|Maximum
|Pas
|MinPriceShot
|20
|40
|5
|CSeconds
|1
|3
|1
🌟 Avantages Clés
🚀 Auto-Optimisation de Précision
Optimisation sur données de tick pour une précision maximale
Adaptation instantanée aux micro-changements du marché
Garantie de calibrage précis des paramètres
🛡️ Sécurité d'Abord
❌ N'utilise PAS le Martingale
❌ N'utilise PAS les stratégies de grille
❌ N'utilise PAS la moyenne des positions
📈 Traitement des Prix en Temps Réel
Analyse du mouvement des prix en temps réel
Réponse ultra-rapide grâce au traitement des données de tick
N'utilise pas d'indicateurs retardés
📱 Surveillance en Temps Réel
Le Conseiller Expert affiche les métriques clés :
|Métrique
|Icône
|Description
|Temps d'Exécution
|⏰
|Temps de fonctionnement du Conseiller
|Spread Actuel
|📊
|Spread actuel
|Profit
|💰
|Profit quotidien/total
|Solde
|🏦
|Solde du compte
|Paramètres
|⚙️
|Paramètres optimisés
💰 Recommandations de Démarrage
|Paramètre
|Recommandation
|Dépôt Minimum
|à partir de $100
|Timeframe
|M1 (optimal), s'adapte à tout TF
|VPS
|Recommandé pour un fonctionnement stable
🔧 Tests et Optimisation
✅ Mode de Test : Chaque tick sur ticks réels
✅ Période d'Optimisation : Minimum 1 ans + test forward 3 mois
✅ Timeframe : M1 optimal, s'adapte à tout TF
📈 Principe de Fonctionnement
Optimisation primaire au démarrage du Conseiller Expert
Surveillance continue à chaque tick
Auto-optimisation en cas de détérioration des performances de 5%+
Test des combinaisons de paramètres sur données historiques
Sélection des paramètres optimaux pour les conditions actuelles
🎯 Forces du Système
|Avantage
|Description
|Adaptation Automatique
|S'adapte aux conditions actuelles du marché
|Protection contre les Mouvements Brutaux
|Stops et trailing optimisés
|Simplicité de Logique
|Règles claires sans surcomplication
|Nombre Minimum de Positions
|Max 1 position simultanée
⚠️ Notes Importantes
Attention : Testez toujours le Conseiller Expert sur un compte démo avant de l'utiliser avec des fonds réels.
Recommandation : Utilisez un VPS pour assurer un fonctionnement stable 24/7.
AutoAdapt Pro - Un assistant de trading intelligent qui apprend et s'adapte au marché indépendamment！