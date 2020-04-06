AutoAdapt Pro
- 专家
- Roman Lomaev
- 版本: 2.2
- 激活: 5
AutoAdapt Pro - 适用于货币对的自我优化专家顾问：GBPUSD, NZDUSD, EURCHF, USDCAD
📊 基本参数
|参数
|值
|描述
|最大订单数
|1
|最大同时持仓数
|固定手数
|0.01
|固定手数大小
|使用自动手数
|false
|自动手数计算（开/关）
|风险百分比
|10
|自动手数计算的风险百分比
|滑点
|3
|滑点数
|魔术号码
|54321
|专家顾问ID
🔄 自我优化系统
⚙️ 优化参数
|参数
|值
|描述
|优化周期
|1000
|用于自我优化分析的柱数
|优化频率
|9600
|检查之间的跳动数
|优化阈值
|0.05 (5%)
|触发新自我优化的阈值
|最大优化点差
|30.0
|优化的最大点差
🛡️ 可优化的止损参数
|参数
|最小值
|最大值
|步长
|止损
|20
|200
|20
🚀 可优化的追踪止损参数
|参数
|最小值
|最大值
|步长
|最小价格变动
|20
|40
|5
|秒数
|1
|3
|1
🌟 主要优势
🚀 精确自我优化
基于跳动数据优化以获得最大精度
即时适应市场微观变化
保证精确参数校准
🛡️ 安全第一
❌ 不使用 马丁格尔策略
❌ 不使用 网格策略
❌ 不使用 持仓平均
📈 实时价格处理
实时分析价格变动
基于跳动数据处理的闪电般快速响应
不使用滞后指标
📱 实时监控
专家顾问显示关键指标：
|指标
|图标
|描述
|运行时间
|⏰
|专家顾问运行时间
|当前点差
|📊
|当前点差
|利润
|💰
|每日/总利润
|余额
|🏦
|账户余额
|参数
|⚙️
|优化参数
💰 启动建议
|参数
|建议
|最低入金
|100美元起
|时间框架
|M1（最优），适应任何时间框架
|VPS
|建议用于稳定运行
🔧 测试和优化
✅ 测试模式： 在真实跳动上的每个跳动
✅ 优化周期： 最少1年 + 前瞻测试3个月
✅ 时间框架： M1最优，适应任何时间框架
📈 工作原理
专家顾问启动时的初始优化
每个跳动的持续监控
性能下降5%+时的自动优化
历史数据上的参数组合测试
选择当前条件下的最优参数
🎯 系统优势
|优势
|描述
|自动适应
|适应当前市场条件
|保护免受剧烈波动
|优化的止损和追踪
|逻辑简单
|清晰规则，不过度复杂
|最少持仓数
|最多1个同时持仓
⚠️ 重要说明
注意： 在使用真实资金前，务必在模拟账户上测试专家顾问。
建议： 使用VPS确保24/7稳定运行。
AutoAdapt Pro - 独立学习和适应市场的智能交易助手！