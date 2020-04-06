AutoAdapt Pro

AutoAdapt Pro - Consultor Especializado com Auto-Otimização para pares de moedas: GBPUSD, NZDUSD, EURCHF, USDCAD

📊 Parâmetros Básicos

Parâmetro Valor Descrição
MaxOrdersCount 1 Máximo de posições simultâneas
FixedLotSize 0.01 Tamanho fixo do lote
UseAutoLot false Cálculo automático do lote (ligado/desligado)
RiskPercent 10 Percentual de risco para cálculo automático do lote
Slippage 3 Deslizamento em pontos
MagicNumber 54321 ID do Consultor Especializado

🔄 Sistema de Auto-Otimização
⚙️ Parâmetros de Otimização

Parâmetro Valor Descrição
OptimizationPeriod 1000 Barras para análise de auto-otimização
OptimizationFrequency 9600 Ticks entre verificações
OptimizationThreshold 0.05 (5%) Limiar para acionar nova auto-otimização
MaxSpreadForOptimization 30.0 Spread máximo para otimização

🛡️ Parâmetros Otimizáveis de Stop Loss

Parâmetro Mínimo Máximo Passo
Stop Loss 20 200 20

🚀 Parâmetros Otimizáveis de Trailing Stop

Parâmetro Mínimo Máximo Passo
MinPriceShot 20 40 5
CSeconds 1 3 1

🌟 Vantagens Principais
🚀 Auto-Otimização de Precisão
Otimização em dados de tick para máxima precisão

Adaptação instantânea a micro mudanças do mercado

Garantia de calibração precisa de parâmetros

🛡️ Segurança em Primeiro Lugar
 NÃO usa Martingale

 NÃO usa estratégias de grid

 NÃO usa média de posições

📈 Processamento de Preços em Tempo Real
Análise do movimento de preços em tempo real

Resposta ultrarrápida graças ao processamento de dados de tick

Não utiliza indicadores defasados

📱 Monitoramento em Tempo Real
O Consultor Especializado exibe métricas chave:

Métrica Ícone Descrição
Tempo de Execução Tempo de funcionamento do Consultor
Spread Atual 📊 Spread atual
Lucro 💰 Lucro diário/total
Saldo 🏦 Saldo da conta
Parâmetros ⚙️ Parâmetros otimizados

💰 Recomendações de Início

Parâmetro Recomendação
Depósito Mínimo a partir de $100
Timeframe M1 (ótimo), adapta-se a qualquer TF
VPS Recomendado para operação estável

🔧 Testes e Otimização
 Modo de Teste: Cada tick em ticks reais
 Período de Otimização: Mínimo 1 anos + teste forward 3 meses
 Timeframe: M1 ótimo, adapta-se a qualquer TF

📈 Princípio de Funcionamento
Otimização primária ao iniciar o Consultor Especializado

Monitoramento contínuo em cada tick

Auto-otimização quando o desempenho deteriora em 5%+

Teste de combinações de parâmetros em dados históricos

Seleção de parâmetros ótimos para condições atuais

🎯 Pontos Fortes do Sistema

Vantagem Descrição
Adaptação Automática Ajusta-se às condições atuais do mercado
Proteção contra Movimentos Bruscos Stops e trailing otimizados
Simplicidade de Lógica Regras claras sem complicações excessivas
Quantidade Mínima de Posições Máx. 1 posição simultânea

⚠️ Notas Importantes
Atenção: Sempre teste o Consultor Especializado em conta demo antes de usar com fundos reais.
Recomendação: Use VPS para garantir operação estável 24/7.

AutoAdapt Pro - Um assistente de trading inteligente que aprende e se adapta ao mercado independentemente！


