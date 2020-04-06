AutoAdapt Pro - Consultor Especializado com Auto-Otimização para pares de moedas: GBPUSD, NZDUSD, EURCHF, USDCAD

📊 Parâmetros Básicos

Parâmetro Valor Descrição MaxOrdersCount 1 Máximo de posições simultâneas FixedLotSize 0.01 Tamanho fixo do lote UseAutoLot false Cálculo automático do lote (ligado/desligado) RiskPercent 10 Percentual de risco para cálculo automático do lote Slippage 3 Deslizamento em pontos MagicNumber 54321 ID do Consultor Especializado

🔄 Sistema de Auto-Otimização

⚙️ Parâmetros de Otimização

Parâmetro Valor Descrição OptimizationPeriod 1000 Barras para análise de auto-otimização OptimizationFrequency 9600 Ticks entre verificações OptimizationThreshold 0.05 (5%) Limiar para acionar nova auto-otimização MaxSpreadForOptimization 30.0 Spread máximo para otimização

🛡️ Parâmetros Otimizáveis de Stop Loss

Parâmetro Mínimo Máximo Passo Stop Loss 20 200 20

🚀 Parâmetros Otimizáveis de Trailing Stop

Parâmetro Mínimo Máximo Passo MinPriceShot 20 40 5 CSeconds 1 3 1

🌟 Vantagens Principais

🚀 Auto-Otimização de Precisão

Otimização em dados de tick para máxima precisão

Adaptação instantânea a micro mudanças do mercado

Garantia de calibração precisa de parâmetros

🛡️ Segurança em Primeiro Lugar

❌ NÃO usa Martingale

❌ NÃO usa estratégias de grid

❌ NÃO usa média de posições

📈 Processamento de Preços em Tempo Real

Análise do movimento de preços em tempo real

Resposta ultrarrápida graças ao processamento de dados de tick

Não utiliza indicadores defasados

📱 Monitoramento em Tempo Real

O Consultor Especializado exibe métricas chave:

Métrica Ícone Descrição Tempo de Execução ⏰ Tempo de funcionamento do Consultor Spread Atual 📊 Spread atual Lucro 💰 Lucro diário/total Saldo 🏦 Saldo da conta Parâmetros ⚙️ Parâmetros otimizados

💰 Recomendações de Início

Parâmetro Recomendação Depósito Mínimo a partir de $100 Timeframe M1 (ótimo), adapta-se a qualquer TF VPS Recomendado para operação estável

🔧 Testes e Otimização

✅ Modo de Teste: Cada tick em ticks reais

✅ Período de Otimização: Mínimo 1 anos + teste forward 3 meses

✅ Timeframe: M1 ótimo, adapta-se a qualquer TF

📈 Princípio de Funcionamento

Otimização primária ao iniciar o Consultor Especializado

Monitoramento contínuo em cada tick

Auto-otimização quando o desempenho deteriora em 5%+

Teste de combinações de parâmetros em dados históricos

Seleção de parâmetros ótimos para condições atuais

🎯 Pontos Fortes do Sistema

Vantagem Descrição Adaptação Automática Ajusta-se às condições atuais do mercado Proteção contra Movimentos Bruscos Stops e trailing otimizados Simplicidade de Lógica Regras claras sem complicações excessivas Quantidade Mínima de Posições Máx. 1 posição simultânea

⚠️ Notas Importantes

Atenção: Sempre teste o Consultor Especializado em conta demo antes de usar com fundos reais.

Recomendação: Use VPS para garantir operação estável 24/7.

AutoAdapt Pro - Um assistente de trading inteligente que aprende e se adapta ao mercado independentemente！