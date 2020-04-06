AutoAdapt Pro
- Experts
- Roman Lomaev
- Versão: 2.2
- Ativações: 5
AutoAdapt Pro - Consultor Especializado com Auto-Otimização para pares de moedas: GBPUSD, NZDUSD, EURCHF, USDCAD
📊 Parâmetros Básicos
|Parâmetro
|Valor
|Descrição
|MaxOrdersCount
|1
|Máximo de posições simultâneas
|FixedLotSize
|0.01
|Tamanho fixo do lote
|UseAutoLot
|false
|Cálculo automático do lote (ligado/desligado)
|RiskPercent
|10
|Percentual de risco para cálculo automático do lote
|Slippage
|3
|Deslizamento em pontos
|MagicNumber
|54321
|ID do Consultor Especializado
🔄 Sistema de Auto-Otimização
⚙️ Parâmetros de Otimização
|Parâmetro
|Valor
|Descrição
|OptimizationPeriod
|1000
|Barras para análise de auto-otimização
|OptimizationFrequency
|9600
|Ticks entre verificações
|OptimizationThreshold
|0.05 (5%)
|Limiar para acionar nova auto-otimização
|MaxSpreadForOptimization
|30.0
|Spread máximo para otimização
🛡️ Parâmetros Otimizáveis de Stop Loss
|Parâmetro
|Mínimo
|Máximo
|Passo
|Stop Loss
|20
|200
|20
🚀 Parâmetros Otimizáveis de Trailing Stop
|Parâmetro
|Mínimo
|Máximo
|Passo
|MinPriceShot
|20
|40
|5
|CSeconds
|1
|3
|1
🌟 Vantagens Principais
🚀 Auto-Otimização de Precisão
Otimização em dados de tick para máxima precisão
Adaptação instantânea a micro mudanças do mercado
Garantia de calibração precisa de parâmetros
🛡️ Segurança em Primeiro Lugar
❌ NÃO usa Martingale
❌ NÃO usa estratégias de grid
❌ NÃO usa média de posições
📈 Processamento de Preços em Tempo Real
Análise do movimento de preços em tempo real
Resposta ultrarrápida graças ao processamento de dados de tick
Não utiliza indicadores defasados
📱 Monitoramento em Tempo Real
O Consultor Especializado exibe métricas chave:
|Métrica
|Ícone
|Descrição
|Tempo de Execução
|⏰
|Tempo de funcionamento do Consultor
|Spread Atual
|📊
|Spread atual
|Lucro
|💰
|Lucro diário/total
|Saldo
|🏦
|Saldo da conta
|Parâmetros
|⚙️
|Parâmetros otimizados
💰 Recomendações de Início
|Parâmetro
|Recomendação
|Depósito Mínimo
|a partir de $100
|Timeframe
|M1 (ótimo), adapta-se a qualquer TF
|VPS
|Recomendado para operação estável
🔧 Testes e Otimização
✅ Modo de Teste: Cada tick em ticks reais
✅ Período de Otimização: Mínimo 1 anos + teste forward 3 meses
✅ Timeframe: M1 ótimo, adapta-se a qualquer TF
📈 Princípio de Funcionamento
Otimização primária ao iniciar o Consultor Especializado
Monitoramento contínuo em cada tick
Auto-otimização quando o desempenho deteriora em 5%+
Teste de combinações de parâmetros em dados históricos
Seleção de parâmetros ótimos para condições atuais
🎯 Pontos Fortes do Sistema
|Vantagem
|Descrição
|Adaptação Automática
|Ajusta-se às condições atuais do mercado
|Proteção contra Movimentos Bruscos
|Stops e trailing otimizados
|Simplicidade de Lógica
|Regras claras sem complicações excessivas
|Quantidade Mínima de Posições
|Máx. 1 posição simultânea
⚠️ Notas Importantes
Atenção: Sempre teste o Consultor Especializado em conta demo antes de usar com fundos reais.
Recomendação: Use VPS para garantir operação estável 24/7.
AutoAdapt Pro - Um assistente de trading inteligente que aprende e se adapta ao mercado independentemente！