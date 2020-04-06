AutoAdapt Pro

AutoAdapt Pro - Conseiller Expert à Auto-Optimisation pour les paires de devises : GBPUSD, NZDUSD, EURCHF, USDCAD

📊 Paramètres de Base

Paramètre Valeur Description
MaxOrdersCount 1 Nombre maximum de positions simultanées
FixedLotSize 0.01 Taille de lot fixe
UseAutoLot false Calcul automatique du lot (activé/désactivé)
RiskPercent 10 Pourcentage de risque pour le calcul automatique du lot
Slippage 3 Glissement en points
MagicNumber 54321 ID du Conseiller Expert

🔄 Système d'Auto-Optimisation
⚙️ Paramètres d'Optimisation

Paramètre Valeur Description
OptimizationPeriod 1000 Bougies pour l'analyse d'auto-optimisation
OptimizationFrequency 9600 Ticks entre les vérifications
OptimizationThreshold 0.05 (5%) Seuil pour déclencher une nouvelle auto-optimisation
MaxSpreadForOptimization 30.0 Spread maximum pour l'optimisation

🛡️ Paramètres d'Arrêt de Pertes Optimisables

Paramètre Minimum Maximum Pas
Stop Loss 20 200 20

🚀 Paramètres de Trailing Stop Optimisables

Paramètre Minimum Maximum Pas
MinPriceShot 20 40 5
CSeconds 1 3 1

🌟 Avantages Clés
🚀 Auto-Optimisation de Précision
Optimisation sur données de tick pour une précision maximale

Adaptation instantanée aux micro-changements du marché

Garantie de calibrage précis des paramètres

🛡️ Sécurité d'Abord
 N'utilise PAS le Martingale

 N'utilise PAS les stratégies de grille

 N'utilise PAS la moyenne des positions

📈 Traitement des Prix en Temps Réel
Analyse du mouvement des prix en temps réel

Réponse ultra-rapide grâce au traitement des données de tick

N'utilise pas d'indicateurs retardés

📱 Surveillance en Temps Réel
Le Conseiller Expert affiche les métriques clés :

Métrique Icône Description
Temps d'Exécution Temps de fonctionnement du Conseiller
Spread Actuel 📊 Spread actuel
Profit 💰 Profit quotidien/total
Solde 🏦 Solde du compte
Paramètres ⚙️ Paramètres optimisés

💰 Recommandations de Démarrage

Paramètre Recommandation
Dépôt Minimum à partir de $100
Timeframe M1 (optimal), s'adapte à tout TF
VPS Recommandé pour un fonctionnement stable

🔧 Tests et Optimisation
 Mode de Test : Chaque tick sur ticks réels
 Période d'Optimisation : Minimum 1 ans + test forward 3 mois
 Timeframe : M1 optimal, s'adapte à tout TF

📈 Principe de Fonctionnement
Optimisation primaire au démarrage du Conseiller Expert

Surveillance continue à chaque tick

Auto-optimisation en cas de détérioration des performances de 5%+

Test des combinaisons de paramètres sur données historiques

Sélection des paramètres optimaux pour les conditions actuelles

🎯 Forces du Système

Avantage Description
Adaptation Automatique S'adapte aux conditions actuelles du marché
Protection contre les Mouvements Brutaux Stops et trailing optimisés
Simplicité de Logique Règles claires sans surcomplication
Nombre Minimum de Positions Max 1 position simultanée

⚠️ Notes Importantes
Attention : Testez toujours le Conseiller Expert sur un compte démo avant de l'utiliser avec des fonds réels.
Recommandation : Utilisez un VPS pour assurer un fonctionnement stable 24/7.

AutoAdapt Pro - Un assistant de trading intelligent qui apprend et s'adapte au marché indépendamment！


