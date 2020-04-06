AutoAdapt Pro - Conseiller Expert à Auto-Optimisation pour les paires de devises : GBPUSD, NZDUSD, EURCHF, USDCAD

📊 Paramètres de Base

Paramètre Valeur Description MaxOrdersCount 1 Nombre maximum de positions simultanées FixedLotSize 0.01 Taille de lot fixe UseAutoLot false Calcul automatique du lot (activé/désactivé) RiskPercent 10 Pourcentage de risque pour le calcul automatique du lot Slippage 3 Glissement en points MagicNumber 54321 ID du Conseiller Expert

🔄 Système d'Auto-Optimisation

⚙️ Paramètres d'Optimisation

Paramètre Valeur Description OptimizationPeriod 1000 Bougies pour l'analyse d'auto-optimisation OptimizationFrequency 9600 Ticks entre les vérifications OptimizationThreshold 0.05 (5%) Seuil pour déclencher une nouvelle auto-optimisation MaxSpreadForOptimization 30.0 Spread maximum pour l'optimisation

🛡️ Paramètres d'Arrêt de Pertes Optimisables

Paramètre Minimum Maximum Pas Stop Loss 20 200 20

🚀 Paramètres de Trailing Stop Optimisables

Paramètre Minimum Maximum Pas MinPriceShot 20 40 5 CSeconds 1 3 1

🌟 Avantages Clés

🚀 Auto-Optimisation de Précision

Optimisation sur données de tick pour une précision maximale

Adaptation instantanée aux micro-changements du marché

Garantie de calibrage précis des paramètres

🛡️ Sécurité d'Abord

❌ N'utilise PAS le Martingale

❌ N'utilise PAS les stratégies de grille

❌ N'utilise PAS la moyenne des positions

📈 Traitement des Prix en Temps Réel

Analyse du mouvement des prix en temps réel

Réponse ultra-rapide grâce au traitement des données de tick

N'utilise pas d'indicateurs retardés

📱 Surveillance en Temps Réel

Le Conseiller Expert affiche les métriques clés :

Métrique Icône Description Temps d'Exécution ⏰ Temps de fonctionnement du Conseiller Spread Actuel 📊 Spread actuel Profit 💰 Profit quotidien/total Solde 🏦 Solde du compte Paramètres ⚙️ Paramètres optimisés

💰 Recommandations de Démarrage

Paramètre Recommandation Dépôt Minimum à partir de $100 Timeframe M1 (optimal), s'adapte à tout TF VPS Recommandé pour un fonctionnement stable

🔧 Tests et Optimisation

✅ Mode de Test : Chaque tick sur ticks réels

✅ Période d'Optimisation : Minimum 1 ans + test forward 3 mois

✅ Timeframe : M1 optimal, s'adapte à tout TF

📈 Principe de Fonctionnement

Optimisation primaire au démarrage du Conseiller Expert

Surveillance continue à chaque tick

Auto-optimisation en cas de détérioration des performances de 5%+

Test des combinaisons de paramètres sur données historiques

Sélection des paramètres optimaux pour les conditions actuelles

🎯 Forces du Système

Avantage Description Adaptation Automatique S'adapte aux conditions actuelles du marché Protection contre les Mouvements Brutaux Stops et trailing optimisés Simplicité de Logique Règles claires sans surcomplication Nombre Minimum de Positions Max 1 position simultanée

⚠️ Notes Importantes

Attention : Testez toujours le Conseiller Expert sur un compte démo avant de l'utiliser avec des fonds réels.

Recommandation : Utilisez un VPS pour assurer un fonctionnement stable 24/7.

AutoAdapt Pro - Un assistant de trading intelligent qui apprend et s'adapte au marché indépendamment！