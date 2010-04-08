AutoAdapt Pro
- Experts
- Roman Lomaev
- 버전: 2.2
- 활성화: 5
AutoAdapt Pro - 통화쌍용 자기 최적화 전문가 어드바이저：GBPUSD, NZDUSD, EURCHF, USDCAD
🔄 자기 최적화 시스템
🌟 주요 장점
🛡️ 안전성 우선
📈 실시간 가격 처리
📱 실시간 모니터링
🔧 테스트 및 최적화
📈 작동 원리
⚠️ 중요 사항
📊 기본 매개변수
|매개변수
|값
|설명
|최대주문수
|1
|최대 동시 포지션 수
|고정로트크기
|0.01
|고정 로트 크기
|자동로트사용
|false
|자동 로트 계산 (켜기/끄기)
|리스크퍼센트
|10
|자동 로트 계산을 위한 리스크 비율
|슬리피지
|3
|포인트 단위 슬리피지
|매직넘버
|54321
|전문가 어드바이저 ID
🔄 자기 최적화 시스템
⚙️ 최적화 매개변수
|매개변수
|값
|설명
|최적화기간
|1000
|자기 최적화 분석을 위한 봉 수
|최적화빈도
|9600
|체크 사이의 틱 수
|최적화임계값
|0.05 (5%)
|새 자기 최적화 발동 임계값
|최적화최대스프레드
|30.0
|최적화를 위한 최대 스프레드
🛡️ 최적화 가능한 손절매 매개변수
|매개변수
|최소값
|최대값
|단계
|손절매
|20
|200
|20
🚀 최적화 가능한 트레일링 스톱 매개변수
|매개변수
|최소값
|최대값
|단계
|최소가격변동
|20
|40
|5
|초
|1
|3
|1
🌟 주요 장점
🚀 정밀 자기 최적화
최대 정확도를 위한 틱 데이터 최적화
시장 미세 변화에 즉시 적응
정확한 매개변수 보정 보장
🛡️ 안전성 우선
❌ 마틴게일 미사용
❌ 그리드 전략 미사용
❌ 포지션 평균화 미사용
📈 실시간 가격 처리
실시간 가격 변동 분석
틱 데이터 처리에 의한 초고속 응답
지연 지표 사용 안 함
📱 실시간 모니터링
전문가 어드바이저는 주요 메트릭을 표시:
|메트릭
|아이콘
|설명
|실행시간
|⏰
|전문가 어드바이저 실행 시간
|현재스프레드
|📊
|현재 스프레드
|수익
|💰
|일별/총 수익
|잔고
|🏦
|계좌 잔고
|매개변수
|⚙️
|최적화된 매개변수
💰 시작 권장사항
|매개변수
|권장사항
|최소입금액
|$100 이상
|시간프레임
|M1 (최적), 모든 TF에 적응
|VPS
|안정적인 운영을 위해 권장
🔧 테스트 및 최적화
✅ 테스트 모드: 실제 틱에서 모든 틱
✅ 최적화 기간: 최소 1년 + 포워드 테스트 3개월
✅ 시간프레임: M1 최적, 모든 TF에 적응
📈 작동 원리
전문가 어드바이저 시작 시 초기 최적화
모든 틱에서 지속적 모니터링
성능 5%+ 저하 시 자동 최적화
역사적 데이터에서 매개변수 조합 테스트
현재 조건에 최적의 매개변수 선택
🎯 시스템 강점
|장점
|설명
|자동 적응
|현재 시장 조건에 적응
|급격한 움직임으로부터 보호
|최적화된 손절매 및 트레일링
|로직 단순성
|과도한 복잡화 없이 명확한 규칙
|최소 포지션 수
|최대 1 동시 포지션
⚠️ 중요 사항
주의: 실제 자금 사용 전에는 반드시 데모 계좌에서 전문가 어드바이저를 테스트하십시오.
권장: 24/7 안정 운영을 위해 VPS를 사용하십시오。
AutoAdapt Pro - 독립적으로 학습하고 시장에 적응하는 지능형 거래 도우미！