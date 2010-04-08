AutoAdapt Pro - 통화쌍용 자기 최적화 전문가 어드바이저：GBPUSD, NZDUSD, EURCHF, USDCAD

📊 기본 매개변수

매개변수 값 설명 최대주문수 1 최대 동시 포지션 수 고정로트크기 0.01 고정 로트 크기 자동로트사용 false 자동 로트 계산 (켜기/끄기) 리스크퍼센트 10 자동 로트 계산을 위한 리스크 비율 슬리피지 3 포인트 단위 슬리피지 매직넘버 54321 전문가 어드바이저 ID

🔄 자기 최적화 시스템

⚙️ 최적화 매개변수

매개변수 값 설명 최적화기간 1000 자기 최적화 분석을 위한 봉 수 최적화빈도 9600 체크 사이의 틱 수 최적화임계값 0.05 (5%) 새 자기 최적화 발동 임계값 최적화최대스프레드 30.0 최적화를 위한 최대 스프레드

🛡️ 최적화 가능한 손절매 매개변수

매개변수 최소값 최대값 단계 손절매 20 200 20

🚀 최적화 가능한 트레일링 스톱 매개변수

매개변수 최소값 최대값 단계 최소가격변동 20 40 5 초 1 3 1

🌟 주요 장점

🚀 정밀 자기 최적화

최대 정확도를 위한 틱 데이터 최적화

시장 미세 변화에 즉시 적응

정확한 매개변수 보정 보장

🛡️ 안전성 우선

❌ 마틴게일 미사용

❌ 그리드 전략 미사용

❌ 포지션 평균화 미사용

📈 실시간 가격 처리

실시간 가격 변동 분석

틱 데이터 처리에 의한 초고속 응답

지연 지표 사용 안 함

📱 실시간 모니터링

전문가 어드바이저는 주요 메트릭을 표시:

메트릭 아이콘 설명 실행시간 ⏰ 전문가 어드바이저 실행 시간 현재스프레드 📊 현재 스프레드 수익 💰 일별/총 수익 잔고 🏦 계좌 잔고 매개변수 ⚙️ 최적화된 매개변수

💰 시작 권장사항

매개변수 권장사항 최소입금액 $100 이상 시간프레임 M1 (최적), 모든 TF에 적응 VPS 안정적인 운영을 위해 권장

🔧 테스트 및 최적화

✅ 테스트 모드: 실제 틱에서 모든 틱

✅ 최적화 기간: 최소 1년 + 포워드 테스트 3개월

✅ 시간프레임: M1 최적, 모든 TF에 적응

📈 작동 원리

전문가 어드바이저 시작 시 초기 최적화

모든 틱에서 지속적 모니터링

성능 5%+ 저하 시 자동 최적화

역사적 데이터에서 매개변수 조합 테스트

현재 조건에 최적의 매개변수 선택

🎯 시스템 강점

장점 설명 자동 적응 현재 시장 조건에 적응 급격한 움직임으로부터 보호 최적화된 손절매 및 트레일링 로직 단순성 과도한 복잡화 없이 명확한 규칙 최소 포지션 수 최대 1 동시 포지션

⚠️ 중요 사항

주의: 실제 자금 사용 전에는 반드시 데모 계좌에서 전문가 어드바이저를 테스트하십시오.

권장: 24/7 안정 운영을 위해 VPS를 사용하십시오。

AutoAdapt Pro - 독립적으로 학습하고 시장에 적응하는 지능형 거래 도우미！