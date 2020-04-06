AutoAdapt Pro
- エキスパート
- Roman Lomaev
- バージョン: 2.2
- アクティベーション: 5
AutoAdapt Pro - 通貨ペア用自己最適化エキスパートアドバイザー：GBPUSD, NZDUSD, EURCHF, USDCAD
🔄 自己最適化システム
🌟 主な利点
🛡️ 安全性優先
📈 リアルタイム価格処理
📱 リアルタイムモニタリング
🔧 テストと最適化
📈 動作原理
⚠️ 重要事項
📊 基本パラメータ
|パラメータ
|値
|説明
|最大注文件数
|1
|最大同時ポジション数
|固定ロットサイズ
|0.01
|固定ロットサイズ
|自動ロット使用
|false
|自動ロット計算（オン/オフ）
|リスクパーセント
|10
|自動ロット計算のリスク割合
|スリッページ
|3
|ポイント単位のスリッページ
|マジックナンバー
|54321
|エキスパートアドバイザーID
🔄 自己最適化システム
⚙️ 最適化パラメータ
|パラメータ
|値
|説明
|最適化期間
|1000
|自己最適化分析のためのバー数
|最適化頻度
|9600
|チェック間のティック数
|最適化閾値
|0.05 (5%)
|新規自己最適化のトリガー閾値
|最適化最大スプレッド
|30.0
|最適化のための最大スプレッド
🛡️ 最適化可能なストップロスパラメータ
|パラメータ
|最小値
|最大値
|ステップ
|ストップロス
|20
|200
|20
🚀 最適化可能なトレーリングストップパラメータ
|パラメータ
|最小値
|最大値
|ステップ
|最小価格ショット
|20
|40
|5
|秒数
|1
|3
|1
🌟 主な利点
🚀 精密自己最適化
最大精度のためのティックデータ最適化
市場のマイクロ変化への即時適応
正確なパラメータキャリブレーションの保証
🛡️ 安全性優先
❌ マーチンゲール不使用
❌ グリッド戦略不使用
❌ ポジション平均化不使用
📈 リアルタイム価格処理
リアルタイムでの価格変動分析
ティックデータ処理による高速応答
遅延インジケーターを使用しない
📱 リアルタイムモニタリング
エキスパートアドバイザーは主要メトリクスを表示：
|メトリクス
|アイコン
|説明
|稼働時間
|⏰
|エキスパートアドバイザー稼働時間
|現在スプレッド
|📊
|現在のスプレッド
|利益
|💰
|日次/総利益
|残高
|🏦
|口座残高
|パラメータ
|⚙️
|最適化パラメータ
💰 開始推奨事項
|パラメータ
|推奨事項
|最小入金額
|100ドル以上
|時間枠
|M1（最適）、任意のTFに適応
|VPS
|安定運用のため推奨
🔧 テストと最適化
✅ テストモード： リアルティックでの各ティック
✅ 最適化期間： 最低1年 + フォワードテスト3ヶ月
✅ 時間枠： M1最適、任意のTFに適応
📈 動作原理
エキスパートアドバイザー起動時の初期最適化
各ティックでの継続的監視
パフォーマンス5%+悪化時の自動最適化
履歴データでのパラメータ組み合わせテスト
現在条件に最適なパラメータ選択
🎯 システムの強み
|利点
|説明
|自動適応
|現在の市場条件に適応
|急激な動きからの保護
|最適化されたストップとトレーリング
|ロジックの簡素さ
|過度な複雑化なしの明確なルール
|最小ポジション数
|最大1同時ポジション
⚠️ 重要事項
注意： 実際の資金使用前には必ずデモ口座でエキスパートアドバイザーをテストしてください。
推奨： 24/7安定運用のためVPSを使用してください。
AutoAdapt Pro - 独立して学習し市場に適応するインテリジェント取引アシスタント！