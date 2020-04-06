MT4用の Binary HMA Levels インジケーターは、バイナリーオプション向けに設計されていますが、Forex取引にも適しています。このインジケーターはレベルに基づいて動作し、現在のローソク足が閉じる前に価格が重要なレベルから反発したことを確認して、矢印の形でシグナルを提供します。インジケーターが正しく動作するためには、「MQL5」フォルダーをターミナルのディレクトリにダウンロードしてインストールする必要があります。フォルダーは以下のリンクからダウンロードできます： https://disk.yandex.ru/d/DPyo0ntaevi_2A このインジケーターは汎用性が高く、どの時間枠や通貨ペアでも動作しますが、より正確なシグナルを得るためには、最適な有効期限と時間枠を選択することが重要です。また、シグナルの成功率をチャート上に直接表示し、その効果を評価するのに役立ちます。デフォルトでは、1分の有効期限が設定されており、短期取引に最適です。インジケーターの設定で有効期限を調整することで、統計が正しく表示されます。