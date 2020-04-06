AutoAdapt Pro

AutoAdapt Pro - Asesor Experto con Auto-Optimización para pares de divisas: GBPUSD, NZDUSD, EURCHF, USDCAD

📊 Parámetros Básicos

Parámetro Valor Descripción
MaxOrdersCount 1 Máximo de posiciones simultáneas
FixedLotSize 0.01 Tamaño fijo del lote
UseAutoLot false Cálculo automático del lote (activado/desactivado)
RiskPercent 10 Porcentaje de riesgo para cálculo automático del lote
Slippage 3 Deslizamiento en puntos
MagicNumber 54321 ID del Asesor Experto

🔄 Sistema de Auto-Optimización
⚙️ Parámetros de Optimización

Parámetro Valor Descripción
OptimizationPeriod 1000 Velas para análisis de auto-optimización
OptimizationFrequency 9600 Ticks entre verificaciones
OptimizationThreshold 0.05 (5%) Umbral para activar nueva auto-optimización
MaxSpreadForOptimization 30.0 Spread máximo para optimización

🛡️ Parámetros Optimizables de Stop Loss

Parámetro Mínimo Máximo Paso
Stop Loss 20 200 20

🚀 Parámetros Optimizables de Trailing Stop

Parámetro Mínimo Máximo Paso
MinPriceShot 20 40 5
CSeconds 1 3 1

🌟 Ventajas Clave
🚀 Auto-Optimización de Precisión
Optimización en datos de tick para máxima precisión

Adaptación instantánea a microcambios del mercado

Garantía de calibración precisa de parámetros

🛡️ Seguridad Primero
 NO usa Martingala

 NO usa estrategias de grid

 NO usa promediado de posiciones

📈 Procesamiento de Precios en Tiempo Real
Análisis del movimiento de precios en tiempo real

Respuesta ultrarrápida gracias al procesamiento de datos de tick

No utiliza indicadores rezagados

📱 Monitoreo en Tiempo Real
El Asesor Experto muestra métricas clave:

Métrica Icono Descripción
Tiempo de Ejecución Tiempo de funcionamiento del Asesor Experto
Spread Actual 📊 Spread actual
Beneficio 💰 Beneficio diario/total
Saldo 🏦 Saldo de la cuenta
Parámetros ⚙️ Parámetros optimizados

💰 Recomendaciones de Inicio

Parámetro Recomendación
Depósito Mínimo desde $100
Marco Temporal M1 (óptimo), se adapta a cualquier TF
VPS Recomendado para operación estable

🔧 Pruebas y Optimización
 Modo de Prueba: Cada tick en ticks reales
 Período de Optimización: Mínimo 1 años + prueba forward 3 meses
 Marco Temporal: M1 óptimo, se adapta a cualquier TF

📈 Principio de Funcionamiento
Optimización primaria al iniciar el Asesor Experto

Monitoreo continuo en cada tick

Auto-optimización cuando el rendimiento se deteriora en 5%+

Prueba de combinaciones de parámetros en datos históricos

Selección de parámetros óptimos para condiciones actuales

🎯 Fortalezas del Sistema

Ventaja Descripción
Adaptación Automática Se ajusta a las condiciones actuales del mercado
Protección contra Movimientos Bruscos Stops y trailing optimizados
Simplicidad de Lógica Reglas claras sin complicaciones excesivas
Cantidad Mínima de Posiciones Máx. 1 posición simultánea

⚠️ Notas Importantes
Atención: Siempre pruebe el Asesor Experto en una cuenta demo antes de usar con fondos reales.
Recomendación: Use VPS para garantizar operación estable 24/7.

AutoAdapt Pro - ¡Un asistente de trading inteligente que aprende y se adapta al mercado independientemente！


