AutoAdapt Pro
- Asesores Expertos
- Roman Lomaev
- Versión: 2.2
- Activaciones: 5
📊 Parámetros Básicos
|Parámetro
|Valor
|Descripción
|MaxOrdersCount
|1
|Máximo de posiciones simultáneas
|FixedLotSize
|0.01
|Tamaño fijo del lote
|UseAutoLot
|false
|Cálculo automático del lote (activado/desactivado)
|RiskPercent
|10
|Porcentaje de riesgo para cálculo automático del lote
|Slippage
|3
|Deslizamiento en puntos
|MagicNumber
|54321
|ID del Asesor Experto
🔄 Sistema de Auto-Optimización
⚙️ Parámetros de Optimización
|Parámetro
|Valor
|Descripción
|OptimizationPeriod
|1000
|Velas para análisis de auto-optimización
|OptimizationFrequency
|9600
|Ticks entre verificaciones
|OptimizationThreshold
|0.05 (5%)
|Umbral para activar nueva auto-optimización
|MaxSpreadForOptimization
|30.0
|Spread máximo para optimización
🛡️ Parámetros Optimizables de Stop Loss
|Parámetro
|Mínimo
|Máximo
|Paso
|Stop Loss
|20
|200
|20
🚀 Parámetros Optimizables de Trailing Stop
|Parámetro
|Mínimo
|Máximo
|Paso
|MinPriceShot
|20
|40
|5
|CSeconds
|1
|3
|1
🌟 Ventajas Clave
🚀 Auto-Optimización de Precisión
Optimización en datos de tick para máxima precisión
Adaptación instantánea a microcambios del mercado
Garantía de calibración precisa de parámetros
🛡️ Seguridad Primero
❌ NO usa Martingala
❌ NO usa estrategias de grid
❌ NO usa promediado de posiciones
📈 Procesamiento de Precios en Tiempo Real
Análisis del movimiento de precios en tiempo real
Respuesta ultrarrápida gracias al procesamiento de datos de tick
No utiliza indicadores rezagados
📱 Monitoreo en Tiempo Real
El Asesor Experto muestra métricas clave:
|Métrica
|Icono
|Descripción
|Tiempo de Ejecución
|⏰
|Tiempo de funcionamiento del Asesor Experto
|Spread Actual
|📊
|Spread actual
|Beneficio
|💰
|Beneficio diario/total
|Saldo
|🏦
|Saldo de la cuenta
|Parámetros
|⚙️
|Parámetros optimizados
💰 Recomendaciones de Inicio
|Parámetro
|Recomendación
|Depósito Mínimo
|desde $100
|Marco Temporal
|M1 (óptimo), se adapta a cualquier TF
|VPS
|Recomendado para operación estable
🔧 Pruebas y Optimización
✅ Modo de Prueba: Cada tick en ticks reales
✅ Período de Optimización: Mínimo 1 años + prueba forward 3 meses
✅ Marco Temporal: M1 óptimo, se adapta a cualquier TF
📈 Principio de Funcionamiento
Optimización primaria al iniciar el Asesor Experto
Monitoreo continuo en cada tick
Auto-optimización cuando el rendimiento se deteriora en 5%+
Prueba de combinaciones de parámetros en datos históricos
Selección de parámetros óptimos para condiciones actuales
🎯 Fortalezas del Sistema
|Ventaja
|Descripción
|Adaptación Automática
|Se ajusta a las condiciones actuales del mercado
|Protección contra Movimientos Bruscos
|Stops y trailing optimizados
|Simplicidad de Lógica
|Reglas claras sin complicaciones excesivas
|Cantidad Mínima de Posiciones
|Máx. 1 posición simultánea
⚠️ Notas Importantes
Atención: Siempre pruebe el Asesor Experto en una cuenta demo antes de usar con fondos reales.
Recomendación: Use VPS para garantizar operación estable 24/7.
AutoAdapt Pro - ¡Un asistente de trading inteligente que aprende y se adapta al mercado independientemente！