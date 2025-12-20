AutoAdapt Pro
- Experts
- Roman Lomaev
- Versione: 2.2
- Attivazioni: 5
📊 Parametri Base
|Parametro
|Valore
|Descrizione
|MaxOrdersCount
|1
|Numero massimo di posizioni simultanee
|FixedLotSize
|0.01
|Dimensione fissa del lotto
|UseAutoLot
|false
|Calcolo automatico del lotto (attivato/disattivato)
|RiskPercent
|10
|Percentuale di rischio per il calcolo automatico del lotto
|Slippage
|3
|Slippage in punti
|MagicNumber
|54321
|ID del Consulente Esperto
🔄 Sistema di Auto-Ottimizzazione
⚙️ Parametri di Ottimizzazione
|Parametro
|Valore
|Descrizione
|OptimizationPeriod
|1000
|Candele per l'analisi di auto-ottimizzazione
|OptimizationFrequency
|9600
|Tick tra i controlli
|OptimizationThreshold
|0.05 (5%)
|Soglia per attivare nuova auto-ottimizzazione
|MaxSpreadForOptimization
|30.0
|Spread massimo per l'ottimizzazione
🛡️ Parametri Stop Loss Ottimizzabili
|Parametro
|Minimo
|Massimo
|Passo
|Stop Loss
|20
|200
|20
🚀 Parametri Trailing Stop Ottimizzabili
|Parametro
|Minimo
|Massimo
|Passo
|MinPriceShot
|20
|40
|5
|CSeconds
|1
|3
|1
🌟 Vantaggi Principali
🚀 Auto-Ottimizzazione di Precisione
Ottimizzazione su dati tick per massima precisione
Adattamento istantaneo alle micro-variazioni del mercato
Garanzia di calibrazione precisa dei parametri
🛡️ Sicurezza Prima di Tutto
❌ NON utilizza Martingala
❌ NON utilizza strategie a griglia
❌ NON utilizza mediazione delle posizioni
📈 Elaborazione Prezzi in Tempo Reale
Analisi del movimento dei prezzi in tempo reale
Risposta ultra-rapida grazie all'elaborazione dati tick
Non utilizza indicatori ritardati
📱 Monitoraggio in Tempo Reale
Il Consulente Esperto mostra metriche chiave:
|Metrica
|Icona
|Descrizione
|Tempo di Esecuzione
|⏰
|Tempo di funzionamento del Consulente
|Spread Attuale
|📊
|Spread attuale
|Profitto
|💰
|Profitto giornaliero/totale
|Saldo
|🏦
|Saldo del conto
|Parametri
|⚙️
|Parametri ottimizzati
💰 Raccomandazioni di Avvio
|Parametro
|Raccomandazione
|Deposito Minimo
|da $100
|Timeframe
|M1 (ottimale), si adatta a qualsiasi TF
|VPS
|Raccomandato per funzionamento stabile
🔧 Test e Ottimizzazione
✅ Modalità Test: Ogni tick su tick reali
✅ Periodo di Ottimizzazione: Minimo 1 anni + test forward 3 mesi
✅ Timeframe: M1 ottimale, si adatta a qualsiasi TF
📈 Principio di Funzionamento
Ottimizzazione primaria all'avvio del Consulente Esperto
Monitoraggio continuo ad ogni tick
Auto-ottimizzazione quando le prestazioni peggiorano del 5%+
Test delle combinazioni di parametri su dati storici
Selezione dei parametri ottimali per le condizioni attuali
🎯 Punti di Forza del Sistema
|Vantaggio
|Descrizione
|Adattamento Automatico
|Si adatta alle condizioni attuali del mercato
|Protezione da Movimenti Bruschi
|Stop e trailing ottimizzati
|Semplicità di Logica
|Regole chiare senza eccessive complicazioni
|Numero Minimo di Posizioni
|Max 1 posizione simultanea
⚠️ Note Importanti
Attenzione: Testare sempre il Consulente Esperto su un conto demo prima di utilizzarlo con fondi reali.
Raccomandazione: Utilizzare VPS per garantire un funzionamento stabile 24/7.
AutoAdapt Pro - Un assistente di trading intelligente che impara e si adatta al mercato in modo indipendente！