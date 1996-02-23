· MAX

En este producto se utiliza una estrategia de trading con uno de los indicadores comúnmente utilizados en el mercado, esto en conjunto con otro indicador no tan utilizado en el mercado, pero al utilizarlo en conjunto con el primer indicador entrega resultados que podrá ver a continuación. Los indicadores de los que hablamos son SMMA y ADX.

Por otro lado, el Take Profit, así como el Stop Loss serán fijados en ciertos pips que pueden ser modificados por el usuario si este así lo desea.

Lo anterior mencionado aplica tanto para las operaciones de compra como para las de venta.

PARAMETROS:

Take_profit : Estos son los pips que recomendamos para el Take profit (90). Pero el usuario puede mover este parámetro a su gusto y a su riesgo.

Stop_Loss : Estos son los pips que recomendamos para el Stop Loss (45). Pero el usuario puede mover este parámetro a su gusto y a su riesgo.

Volume : Este será el volumen que se ajuste en cada operación.

ADX_value : Este valor es el que cumple la estrategia que es el valor de 22. No se recomienda mover este valor.

Para el stop loss tanto en operaciones de compra, como para las de venta, se recomienda posicionarlo en 45 pips. Por otro lado, el take profit se recomienda posicionarlo en 90 pips. El bot te da opción de cambiar estos valores, pero esto sería con base en el riesgo que quiera cada persona.

El volumen, se recomienda en 0.1 lotes o 1 micro lote.

Esta estrategia tras hacer backtest con todas las divisas disponibles se recomienda su uso con las siguientes:

Principales: EURUSD, USDCAD, AUDUSD.

Cruces: SILVER, AUDCHF, EURGBP, AUDJPY, EURNZD, EURCAD, NZDCHF, NZDJPY.

El deposito mínimo recomendado para esta estrategia es de 100 dólares.

Se recomienda el uso de un apalancamiento de 1:25



