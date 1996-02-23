Max

·         MAX

 

En este producto se utiliza una estrategia de trading con uno de los indicadores comúnmente utilizados en el mercado, esto en conjunto con otro indicador no tan utilizado en el mercado, pero al utilizarlo en conjunto con el primer indicador entrega resultados que podrá ver a continuación. Los indicadores de los que hablamos son SMMA y ADX.

Por otro lado, el Take Profit, así como el Stop Loss serán fijados en ciertos pips que pueden ser modificados por el usuario si este así lo desea.

Lo anterior mencionado aplica tanto para las operaciones de compra como para las de venta.

 

PARAMETROS: 

Take_profit : Estos son los pips que recomendamos para el Take profit (90). Pero el usuario puede mover este parámetro a su gusto y a su riesgo.

Stop_Loss : Estos son los pips que recomendamos para el Stop Loss (45). Pero el usuario puede mover este parámetro a su gusto y a su riesgo.

Volume : Este será el volumen que se ajuste en cada operación.

ADX_value : Este valor es el que cumple la estrategia que es el valor de 22. No se recomienda mover este valor.

Para el stop loss tanto en operaciones de compra, como para las de venta, se recomienda posicionarlo en 45 pips. Por otro lado, el take profit se recomienda posicionarlo en 90 pips. El bot te da opción de cambiar estos valores, pero esto sería con base en el riesgo que quiera cada persona.

El volumen, se recomienda en 0.1 lotes o 1 micro lote.

Esta estrategia tras hacer backtest con todas las divisas disponibles se recomienda su uso con las siguientes:

Principales: EURUSD, USDCAD, AUDUSD.

Cruces: SILVER, AUDCHF, EURGBP, AUDJPY, EURNZD, EURCAD, NZDCHF, NZDJPY.

El deposito mínimo recomendado para esta estrategia es de 100 dólares.

Se recomienda el uso de un apalancamiento de 1:25


Recommended products
Prop Firm Pass EA
ALGOECLIPSE LTD
3.25 (4)
Experts
Your key to multiple funded accounts! Introducing the Prop Firm Pass EA, designed for traders who want to pass and maintain funded accounts across the most popular prop firms. Built for consistency, precision, and low drawdown, this EA is a proven tool for serious traders. The Prop Firm Pass EA combines intelligent market structure recognition with breakout logic designed to identify high-probability pullbacks before continuation. Using this approach, it times breakout entries precisely at the
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experts
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
Risk management discipline
Md Rubel Islam
Experts
MT4 Version here: https://www.mql5.com/en/market/product/89114 For Deriv Synthetic indices MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/95814  Hello traders, I believe you all know that risk and money management along with psychology are the keys to success in trading. No matter how strong one’s strategy is, without these 3 criteria they will always face losses in the long run. I have created an EA to control our human behaviors. This EA will force us to be discipline exactly the way you will s
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Experts
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Unleash your trading edge with the Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , an Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered to thrive in any market—forex, commodities, stocks, or indices. This dynamic EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a zone-based scalping strategy, offering traders a versatile tool to capitalize on price movements across diverse instruments. Whether you’re scalping quick profits or navigating trending markets, this EA del
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Experts
Hamster Scalping is a fully automated Expert Advisor. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. The advisor needs a hedging account type Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and a bonus! Real operation monitoring as well as my other products can be found here: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller General Recommendati
Bollinger Breakout Pro
Micheal
Experts
Strategy Type: News-Based Trading with Technical Indicators for EURUSD Pair 15 Minute Timeframe With Darwinex Broker (Default Setting) After every 30 sales, the price for EA will increase by 20%, ensuring your EA's value grows as demand rises Key Features: News Filter Integration: The EA incorporates an advanced news filter that monitors upcoming economic events, utilizing data from a reliable news feed. This ensures your trades are aligned with market movements influenced by high-impact news r
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AU
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experts
This robot is an automated trading tool that uses these two popular indicators to identify trading opportunities in the forex market. The Relative Strength Index (RSI) is a technical indicator used to measure the relative strength of an asset compared to other assets in the market. Bollinger Bands is an indicator that measures market volatility and helps to determine price limits for a particular asset. The trading robot that uses the RSI and Bollinger Bands indicators combines these two indica
Altanex Trading
Bryson Mukhovi Kayi
Experts
Altanex Trading EA Overview Altanex Trading EA is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor designed for breakout trading using fractal-based signals. It uses pending orders to capture momentum after a breakout, integrates dynamic risk management, and supports both fixed and percentage-based position sizing. Understanding the EA's Strategy The Altanex Trading EA is a breakout strategy that uses the Fractals indicator for its signals. It works by: Identifying a recent significant high (a fra
EMA SignalLine Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
EMA SignalLine Pro EA Optimize Your Strategy: Your Trading, Your Way! The EMA SignalLine Pro EA is a dynamic, flexible trading tool designed to help traders capture trend momentum with precision. This EA is not pre-optimized, giving you full control to adapt it to your trading needs. Whether you’re a novice or an experienced trader, this EA empowers you to tweak, optimize, and master your strategy. Key Features and Logic Explained EMA Crossover Logic: Utilizes a dual EMA system (Fast and Slow)
Gold Zone EA
Simon Reger
4.43 (7)
Experts
Gold Zone EA is a fully automated Expert Advisor that analyzes market structure using supply and demand zones and executes trades based on defined price reactions. The EA combines zone detection, momentum analysis, EMA filtering, multiple take-profit levels, break-even logic, trailing stop and an integrated manual trading panel directly on the chart. The EA works on many symbols, including: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD as well as numerous other Forex, index and CFD instruments. No ext
FREE
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Scalping StrikeX
Paline Maina
Experts
Mascalper EA Pro is an automated trading system (Expert Advisor) designed to execute high-frequency trades with precision, based on market scalping strategies. It helps traders take advantage of small price movements in the forex market with minimal manual intervention. Key Features Fully Automated Trading : Executes trades automatically based on pre-set conditions, saving you time and effort. Scalping Strategy : Focuses on quick, small profits by entering and exiting positions rapidly. Built-
Triton
Marek Kvarda
5 (4)
Experts
This robot is designed for major currency pairs and trades three strategies. 1- swing, 2- gap, 3- support and resistance. It uses the algorithm for analysis of price data and finds the best parameters. Trades are filtered by results of analysis of daily and monthly chart for the last 12 periods. The Swing strategy can be used on TF H1 or M30, or also on M15 or M5 (more trades but higher risk) The Gap strategy is recommended on M30 or H1 The Sup./Res. strategy is recommended on M30, H1 or H4 Defa
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Clear Horizon
Dina Priyanti
1 (1)
Experts
The Amazing Clear Horizon Special Launch Pricing For a limited time, Clear Horizon is available at a   99 . The standard price will soon be adjusted to   $150 USD . Don't miss this opportunity to own a high-performance expert advisor at a fraction of its value. Breakout Box Strategy: An intelligent trading system that capitalizes on price consolidations and breakouts. It draws dynamic support and resistance boxes based on recent price ranges and places trades as the market breaks out of tight
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
KingKong MT5
Agus Santoso
Experts
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 The "KingKong" Expert Advisor (EA) is a sophisticated trading algorithm designed for the Forex market, leveraging a breakout strategy that activates during periods of increased market liquidity. This EA is crafted to capitalize on significant price movements that occur when trading volume spikes, ensuring that trades are executed at optimal moments of market activity. Key Fea
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Experts
Trading has never been easier! Let's check this out! MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/72153 Strategy There are some news within a day that can make the price jumps up or down very quickly and that is a good opportunity for traders to get some profits. Looking to scalp a news release? Here's how you can do it: Open two stop orders (a buy stop and a sell stop) 3 to 5 minutes before the news release. Place them about 15 to 20 pips away from the current market price. When the ne
The Time is Gold
Marta Gonzalez
Experts
The XAUUSD is a special asset with special characteristics that needs a special optimization of the products, we have created a system that adapts to this value and tries to take advantage of its advantages and eliminate the differences. Although this system is designed and optimized for use in the XAUUSD, it can be used in other pairs and values, including stock indices and commodities. It is a system that through an algorithm of multiple operations and multiple lots tries to make a profit o
Bollingerpro
Marouane Benhmidane
Experts
BollingerPro - Your Complete Solution for Leveraging Bollinger Bands and Volume BollingerPro is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for traders who want to capitalize on Bollinger Bands, volume, and ATR (Average True Range). This robot is ideal for traders looking to use an automated strategy based on reversal signals, incorporating proven technical indicators to maximize potential gains while controlling risk. Key Data Utilized: Bollinger Bands : to identify dynamic support and resista
Perfect Algorithm MT5
Pavel Malyshko
5 (1)
Experts
My clients have been waiting for this for a long time, a novelty that will be competitive in the forex market. And so I created this algorithm and at the moment I consider it the best among all my products. Each buyer is invited to the VIP group for buyers / for this, after the purchase, write me a private message. The algorithm is designed in such a way that it uses the most probable reversal points, which, if activated, do not require long-term holding of the position. All transactions are
Voodoo Black Magic
Sivakumar Paul Suyambu
Experts
Voodoo Black Magic HFT EA – MT5 Forex & Gold/ US30/DE40 Scalping Expert Advisor Voodoo Black Magic is a high-frequency MT5 Expert Advisor (forex robot) designed for scalping Forex, Gold (XAUUSD) and US30/DE40 using fast pending orders and strict risk control. This HFT scalping EA for MetaTrader 5 focuses on: Breakout entries via buy stop / sell stop orders EMA-based trend bias to avoid trading against the main move Broker-safe execution (spread, stops, freeze level, margin checks) Low-load trail
Buyers of this product also purchase
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (394)
Experts
Hello, traders! I am Quantum Queen , the crown jewel of the entire Quantum ecosystem and the highest-rated, best-selling Expert Advisor in the history of MQL5. With a proven track record of over 20 months of live trading, I’ve earned my place as the undisputed Queen of XAUUSD. My specialty? GOLD. My mission? Deliver consistent, precise, intelligent trading results — over and over again. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the set
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  Default Set File (More than 10 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (More than 7 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $599! After that, the price will be raised to $699. EA will be sold in limited quantities to ensure t
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.75 (52)
Experts
AOT MT5 - Next-Generation AI Multi-Currency System Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  | [Satellite Signal] | AOT Official Channel   IMPORTANT! After purchase, send me a private message to receive the installation manual and setup instructions: Resource Description Understanding AOT's Trading Frequency Why the bot doesn't trade every day How to Set Up AOT Bot Step-by-step installation guide Set files AOT MT5 is an advanced Expert Advisor powered by AI sentiment analysis and Adapt
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (11)
Experts
Cryon X-9000 — Quantum-Infused Autonomous Trading System REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 While many traders manipulate results by running Expert Advisors on cent accounts or very small balances — effectively demonstrating that they do not trust their own systems — this signal operates on a $20,000 real live account . It reflects genuine capital commitment and provides transparent performance without artificial amplification or low-risk distortions typical of cent accounts.
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (12)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $699! After that, the price will be raised to $799. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. AI Gold Trading leverages the advanced GPT-4o model to execute sophisticat
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Each time the live signal grows with 10%, the price will be raised to keep Zenox exclusive and protect the strategy. Final price: $2999. Live Signal IC Markets Account, see the live performance for yourself as proof! Download user manual (English) Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.96 (23)
Experts
Important Note : To ensure full transparency, I am providing access to the real investor account linked to this EA, allowing you to monitor its performance live with no manipulation. Within just 5 days, the entire initial capital was fully withdrawn, and since then, the EA has been trading exclusively with profit funds only, without any exposure to the original balance. The current price of $199 is a limited launch offer, and it will be increased after 10 copies are sold or when the next update
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (13)
Experts
Overview Golden Hen EA is an Expert Advisor designed specifically for XAUUSD . It operates by combining nine independent trading strategies, each triggered by different market conditions and timeframes (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). The EA is designed to manage its entries and filters automatically. The core logic of the EA focuses on identifying specific signals. Golden Hen EA does not use grid, martingale, or averaging techniques . All trades opened by the EA use a predefined Stop Loss and T
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.9 (29)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (7)
Experts
LIVE SIGNAL (Real Trading Account) LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My    This EA uses the same logic and execution rules as the verified live signal shown on MQL5 . When used with the recommended and optimized settings , and on a reputable ECN / RAW spread broker , live trading behavior should closely reflect the performance and trade structure of the live signal. Please note that differences in broker conditions, spreads, execution, and VPS e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Symbol XAUUSD Timeframe (period) H1-M15 (any) Support for single-position trading YES Minimum deposit 500 USD  (or the equivalent in another currency) Compatible with any broker YES (supports 2 or 3-digit brokers. Any deposit currency. Any symbol name. Any GMT time.) Runs without pre-configuration YES If you are interested in the topic of machine learning, subscribe to the channel:  Subscribe! Key Facts about the Mad Turtle Project: Real Machine Learning This Expert Advisor does not conne
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (90)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experts
Read This First (Very Important) Not designed for short-term account flipping or fast profits No Martingale / No Grid / No AI Designed for traders focused on long-term consistency Live Results: Live Signal | Main Portfolio | FTMO Results LAUNCH PRICE! The current price is only available for a limited number of copies. Once they are sold, the price will increase. What is Gold Atlas ? Gold Atlas is a professional automated trading system for Gold (XAUUSD). It uses a multi-entry breakout approac
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (3)
Experts
Vortex Turbo — “Trade the storm — control the Vortex” Vortex Turbo represents the next evolutionary stage in intelligent trading — a unique development that merges cutting-edge AI architecture, adaptive market logic, and precise risk control. Built upon proven algorithmic principles, it integrates multiple strategies into a unified high-speed ecosystem powered by a new level of predictive intelligence. Designed as a scalping expert for gold XAUUSD(GOLD), Vortex Turbo employs a controlled martin
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
Hybrid Trading Strategy for XAUUSD – Combination of News Sentiment & Order Book Imbalance This strategy combines two rarely used but highly effective trading approaches into a hybrid system developed exclusively for trading XAUUSD (Gold) on the 30-minute chart . While conventional Expert Advisors often rely on predefined indicators or basic chart patterns, this system is based on an intelligent market access model that integrates real-time data and context-based analysis into its decision-makin
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (3)
Experts
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD. Attach to a single chart with any timeframe - Neptune manages its own internal timeframes. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want a real edge and not gimmicks. Special launch pricing ends soon!  Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Trade. N
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile. The
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.18 (28)
Experts
S pecial price of  $109  (regular price: $365) . Setup & Usage Guide :  ABS Channel . Real-Time Monitoring:   ABS Signal .  Setup file from live signal Basic setup file What is ABS EA? ABS EA is a professional trading robot developed specifically for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. It is based on a Martingale system with built-in risk controls . Designed for both new and experienced traders, ABS EA is easy to set up, fully automated, and customizable to fit different trading styles. Ke
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experts
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1499$ very fast    +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 999$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!  ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA) met
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]  ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]  ,   [ Blog ]  , [ AI Usage ]  , [ PDF Guide ] Recommended accounts: High leverage Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) The developer of this EA has proven his professionalism through the quality of his other robots. With Volume Hedger EA  Thanks to the ability to define an entry strategy using a Custom Indicator, you will no longer need to purchase additional EAs! This EA is an advanced trading algorithm that comb
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — a professional expert advisor for trading any assets without martingale or grids from an author with 25+ years of experience. Most top advisors work with rising gold. They look brilliant in tests... as long as gold is rising. But what happens when the trend exhausts itself? Who will protect your deposit? HTTP EA does not believe in eternal growth — it adapts to the changing market and is designed to widely diversify your investment portfolio and protect your deposit.
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
Long-Term Growth. Consistency. Resilience. Pivot Killer EA is not a quick-profit system — it is a professional-grade trading algorithm built to grow your account sustainably over the long term . Engineered exclusively for XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer is the culmination of years of research, testing, and disciplined development. It embodies a simple philosophy: consistency beats luck . This system has been stress-tested across market cycles, volatility shifts, and liquidity regimes — built not to
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (3)
Experts
Cheat Engine is a midrange gold scalping system that can make decisions based on global forex sentiment via web-based API. Cheat Engine live signal coming soon! Current price will be increased. Limited time price 149 USD Single shot trading only. No grid or martingale ever. Intelligent trailing stop exits that adapts to daily volatility The global forex sentiment is a measurement of hundreds of thousands of traders' positions totaling over 1 billion USD in account value. Cheat Engine is able to
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.78 (54)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
More from author
Rebote en Bandas
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
Experts
In this product, a trading strategy is used with one of the indicators commonly used in the market, this in conjunction with a solid experience of the market in which the possible change in trend due to the touch of the Bollinger bands is observed. The candles in turn have to behave in such a way that it is understood that the trend will change due to its composition. On the other hand, the Take Profit as well as the Stop Loss will not have to be positioned since the algorithm is designed so tha
Experto de oscilaciones
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
Experts
In this product, a trading strategy is used with some of the indicators commonly used in the market, this in conjunction with a solid experience of the market in which the structural change is observed with a respective crossing of the indicators at a certain level, depending on which be the indicator in question. The indicators of which they speak are; Relative Strength Index (RSI). Commodity Channel Index (CCI) Stochastic Oscillator. In turn, this strategy has a trailing stop which will mean t
H4 Tendence
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
Experts
In this product, a trading strategy is used with one of the indicators commonly used in the market, this in conjunction with a solid experience of the market in which the change in trend is observed with a respective crossover of the indicators. The price in turn has to be aligned with the indicators in such a way that everything is accommodated. In turn, this strategy has a trailing stop set at 100 pips. PARAMETERS: inp5_VolumeSize: Its use is recommended at 0.1 for accounts that operate full l
Er200
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
Experts
·    En200ER       E ste producto se utiliza una estrategia de trading que utiliza 5 reglas. Combina dos de los indicadores mas utilizados que son el MA 200 y el RSI. A su vez el precio, asi como las velas tienen que corresponder a las reglas propuestas en un inicio. El precio tiene que estar por debajo o por encima del MA 200, dependiendo que posicion vaya a tomar. Por otro lado al momento de hacer realidad la operacion, el RSI tiene que ir hacia abajo o hacia arriba, dependiendo la posicion a
SniperEntries
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
Experts
This is a product that carries a strategy that is used on certain YouTube channels. By studying it and understanding its mechanics, it was possible to carry out this EA based on the initial parameters of the strategy. The accommodation of the average movements in different periods is used. These in turn accommodate, the past candles at the beginning of the operation must have a certain accommodation for them to generate a sniper entry. The take profit will be positioned twice as large as the s
BBandRSI
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
Experts
·          Bandas Bollinger & RSI En este producto se utiliza una estrategia de trading con uno de los indicadores comúnmente utilizados en el mercado, esto en conjunto con una sólida experiencia del mercado en la que se observa el posible cambio de tendencia debido al toque de las bandas bollinger. A su vez tiene que fijarse en el indicador RSI. Por otro lado, el Take Profit así como el Stop Loss no tendrán que posicionarse ya que el algoritmo viene diseñado para que el Take Profit se fije en
RSIDivergence
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
Experts
It is a strategy throughout the history of trading. This since it uses a divergence between the RSI and the price. Many traders use this. The backtest is done in 4 hours, but it can work in other timeframes. It is a risk-benefit ratio of 2:1 since the stop loss is 50 pips and the target to be reached is 100 pips. All these values ​​can be modified at the discretion of the trader. PARAMETERS: LotSize: Its use is recommended at 0.1 for accounts that operate full lots and 1 for accounts that operat
Filter:
No reviews
Reply to review