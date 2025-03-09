Pips hunter v2

1

💎 Pips Hunter M1 – Скальперский Советник 💎

📌 Валютная пара: EUR/USD, EURJPY, GBPUSD

📌 Таймфрейм: M1

📌 Время работы: 24/7

🎯 Требования к брокеру:

✔ Минимальный спред – для максимальной эффективности

✔ Быстрое исполнение ордеров – без задержек и реквот

✔ Низкая комиссия – для снижения издержек

✔ Наличие VPS – стабильная работа без перебоев

🔥 Разработан для активного скальпинга и максимального профита! 🔥


vincenzo Bisignani
523
vincenzo Bisignani 2025.04.01 03:02 
 

Are yuu sure that the test Is line the real trading ! ?😂

Roman Lomaev
6472
Reply from developer Roman Lomaev 2025.04.01 07:52
And who told you that the test is real trade? Any adviser needs to be tested first on the demo account by his broker, then launch on Real
Reply to review