Pips hunter v2
- Uzman Danışmanlar
- Roman Lomaev
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 10 Mayıs 2025
- Etkinleştirmeler: 5
💎 Pips Hunter M1 – Скальперский Советник 💎
📌 Валютная пара: EUR/USD, EURJPY, GBPUSD
📌 Таймфрейм: M1
📌 Время работы: 24/7
🎯 Требования к брокеру:
✔ Минимальный спред – для максимальной эффективности
✔ Быстрое исполнение ордеров – без задержек и реквот
✔ Низкая комиссия – для снижения издержек
✔ Наличие VPS – стабильная работа без перебоев
🔥 Разработан для активного скальпинга и максимального профита! 🔥
Are yuu sure that the test Is line the real trading ! ?😂