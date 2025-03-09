Pips hunter v2

Brown Bear EA - это простая автоматическая торговая система торгует по тренду после отталкивания от важных ценовых уровней. Советник использует сеточную систему, а так же мартингейл и разработан под пару EURUSD. Советник не привязан к таймфрейму. Параметры: AutoStops = 1 - Включить автоматическое определение StopLoss и TakeProfit. StopLoss= 0 - Стоплосс TakeProfit = 0 -Тейкпрофит. TakeProfitAverage = 300 - Общий тейкпрофит для сетки ордеров, количество пунктов от линии усреднения. LotRisk = 0