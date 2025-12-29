Mastering Intraday Trends: Why Institutional Traders Use VWAP (and You Should Too)

Bir perakende trader'a hangi göstergeleri kullandığını sorarsanız, muhtemelen RSI, MACD veya Hareketli Ortalamalar listeler. Ancak özel bir ticaret firmasına veya hedge fonuna girerseniz, ekranlar genellikle çok daha temizdir. Ancak, neredeyse hepsinin grafiklerinde tek bir satır olacak: VWAP (Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat).

VWAP neden farklı?

Standart Hareketli Ortalamalar (SMA veya EMA gibi) sadece fiyatı dikkate alır. 1 lot hacimli bir mum, 100 lotlu mum gibi davranıyorlar. Bu bir kusur.

VWAP hacme ağırlık verir. Gün boyunca "gerçek para"nın nerede işlem yapıldığını gösterir. Piyasanın denge noktası olarak görev yapar. Kurumsal algoritmalar, VWAP'ı kullanarak "adil fiyat" mı yoksa "pahalı fiyat" mı aldıklarına karar veriyor.

Basit Gün İçi Strateji: "VWAP Reddi"

Günlük Ticaret (Forex veya Endeksler) için en güvenilir stratejilerden biri Ortalama Geri Dönüş İşlemidir.

Fiyatın VWAP hattından çok uzaklara yayılmasını bekle. Fiyat Standart Sapma bandına (genellikle 2.0 SD) ulaştığında tükenme mumlarına (Doji, Pin bar) bakın. VWAP hattına (The Mean) geri dönmeyi hedefleyen bir takas ortaya çıkıyor.

Bu işe yarıyor çünkü piyasalar elastiktir; Şiddetli bir hamleden sonra genellikle ortalama fiyata geri dönerler.

MT5 VWAP ile ilgili sorun

Ne yazık ki, varsayılan VWAP araçları genellikle "Standart Sapma Bantları" veya gün içi işlem için uygun "Günlük Sıfırlamalar" gibi özelliklerden yoksundur. Burada matematiksel hassasiyet çok önemli.

Profesyonel bir çözüm arayan yatırımcılar için Titan VWAP Intraday geliştirdim. Kurumsal algoritmaları şu şekilde eşleştirmek üzere tasarlanmıştır:

Gerçek Günlük Sıfırlama mekanizması.

Hacim Ağırlıklı Standart Sapma Bantları.

Çaprazlar ve bant dokunuşları için gerçek zamanlı Mobil Uyarılar.

Demo versiyonunu test edebilir veya özel lansman fiyatıyla buradan alabilirsiniz:

👉 Titan WVAP Gün İçisi | MetaTrader 5 için Alım İşlem Göstergesi

İyi ticaretler!