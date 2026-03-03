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#USDJPY: Bearish Move After Trap 🇺🇸🇯🇵
📉USDJPY will likely continue retracing from a key daily resistance
level after a confirmed bullish trap above that.
Expect a bearish movement to 156.92 level.
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Daily/1H time frames
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