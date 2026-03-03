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#USDJPY: Bearish Move After Trap

3 March 2026, 11:24
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#USDJPY: Bearish Move After Trap 🇺🇸🇯🇵


📉USDJPY will likely continue retracing from a key daily resistance

level after a confirmed bullish trap above that.


Expect a bearish movement to 156.92 level.

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Daily/1H time frames


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#usdjpy