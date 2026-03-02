CRUDE OIL (#WTI): Important Historic Resistances 🛢
Here is my latest structure analysis and important historic
resistances on 📈WTI Crude Oil to watch.
Resistance 1: 77.2 - 77.6 area
Resistance 2: 79.0 - 79.5 area
Resistance 3: 82.0 - 84.3 area
The market will likely head towards Resistance 1.
Get ready for a strong bullish wave.
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Daily time frame
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