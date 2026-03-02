Analytics & Forecasts

CRUDE OIL (#WTI): Important Historic Resistances

2 March 2026, 12:13
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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CRUDE OIL (#WTI): Important Historic Resistances 🛢


Here is my latest structure analysis and important historic

resistances on 📈WTI Crude Oil to watch.


Resistance 1: 77.2 - 77.6 area

Resistance 2: 79.0 - 79.5 area

Resistance 3: 82.0 - 84.3 area


The market will likely head towards Resistance 1.


Get ready for a strong bullish wave.

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Daily time frame

My Products:

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179&nbsp;

 

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178&nbsp;

 

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171&nbsp;

 

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047&nbsp;

 

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955&nbsp;

 

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949&nbsp;


#oil, WTI, crude oil