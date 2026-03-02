#SILVER (#XAGUSD): Important Breakout 🪙
📈Silver broke and closed above a significant daily horizontal
resistance on Friday.
Taking into consideration the current geopolitical sentiment,
the price will likely reach 101 level.
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Daily time frame
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