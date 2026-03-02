Analytics & Forecasts

#SILVER (#XAGUSD): Important Breakout

2 March 2026, 12:08
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#SILVER (#XAGUSD): Important Breakout 🪙


📈Silver broke and closed above a significant daily horizontal

resistance on Friday.


Taking into consideration the current geopolitical sentiment,

the price will likely reach 101 level.

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Daily time frame


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#silver, xagusd