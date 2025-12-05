Gold Zone EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der Marktstrukturen anhand von Supply- und Demand-Zonen analysiert und auf definierte Preisreaktionen reagiert.

Der EA kombiniert Zonenerkennung, Impulsanalyse, EMA-Filter, mehrere Take-Profit-Ebenen, Break-Even, Trailing-Stop sowie ein integriertes manuelles Trading-Panel im Chart.

Der EA kann auf zahlreichen Symbolen eingesetzt werden, darunter:

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD

sowie viele weitere Forex-, Index- und CFD-Instrumente.

Es werden keine externen DLLs benötigt.

Handelslogik

Erkennung und Verwaltung von Supply/Demand-Zonen

Der EA identifiziert strukturelle Preisbereiche anhand von:

Basiskerzen

Candle-Pattern-Filtern

optionaler EMA-Trendstärke

Größen- und Überlappungsprüfung

automatischer Entfernung ungültiger Zonen

Zonen bleiben aktiv, bis sie mehrfach überschritten werden oder ein Invalidation-Zähler erreicht ist.

Aktivierung der Zone

Eine Zone wird aktiv („armed“), wenn der Preis:

bei einer Angebotszone über die Unterkante schließt

bei einer Nachfragezone unter die Oberkante schließt

Nur aktive Zonen können Signale auslösen.

Entry über Impulskerze

Ein Einstieg erfolgt, wenn:

eine deutliche Impulskerze in Richtung der Zone entsteht

der Kerzenkörper eine Mindestgröße erfüllt

der Abstand zur Zone innerhalb eines definierten Bereichs liegt

Kein Trade wird eröffnet, wenn Spread, Trendfilter, vorhandene Positionen oder Marginanforderungen dagegen sprechen.

Trade-Management

Mehrere Take-Profits: drei Positionen mit TP1, TP2 und TP3

Dynamischer Stop-Loss: basierend auf den letzten n Kerzen, Sicherheitsabstand sowie optionalem Mindest- und Maximum-SL

Break-Even: automatische Anpassung des SL nach definiertem Gewinn

Trailing-Stop: wahlweise punktbasiert oder kerzenbasiert

Gegensignal-Option: kann bestehende Positionen schließen und eine Gegenposition eröffnen

Positionsmarkierungen: jede Order wird visuell im Chart dargestellt

Integriertes Trading-Panel

Das Panel ist frei beweglich und umfasst:

Autotrading Ein/Aus

manuelle BUY/SELL-Funktionen

Lot-Anpassung

Break-Even-Auslösung

Close-All

Anzeigen für offenen und kürzlich realisierten Profit

Profit der letzten X Tage

Spread-Anzeige

Trade-Zähler, Winrate und Profitfaktor

Das Panel ermöglicht vollautomatisches, manuelles oder kombiniertes Trading.

Geeignete Märkte

Der EA kann auf Märkten mit klarer Preisstruktur eingesetzt werden:

Gold (XAUUSD)

Forex

Kryptowährungen (z. B. BTCUSD)

Indizes (GER40, SPX500, US30)

Rohstoffe (WTI, Brent)

Empfohlene Timeframes: M15, H1 und H4.

Hinweise