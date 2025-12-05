Gold Zone EA
Gold Zone EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der Marktstrukturen anhand von Supply- und Demand-Zonen analysiert und auf definierte Preisreaktionen reagiert.
Der EA kombiniert Zonenerkennung, Impulsanalyse, EMA-Filter, mehrere Take-Profit-Ebenen, Break-Even, Trailing-Stop sowie ein integriertes manuelles Trading-Panel im Chart.
Der EA kann auf zahlreichen Symbolen eingesetzt werden, darunter:
XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD
sowie viele weitere Forex-, Index- und CFD-Instrumente.
Es werden keine externen DLLs benötigt.
Handelslogik
Erkennung und Verwaltung von Supply/Demand-Zonen
Der EA identifiziert strukturelle Preisbereiche anhand von:
-
Basiskerzen
-
Candle-Pattern-Filtern
-
optionaler EMA-Trendstärke
-
Größen- und Überlappungsprüfung
-
automatischer Entfernung ungültiger Zonen
Zonen bleiben aktiv, bis sie mehrfach überschritten werden oder ein Invalidation-Zähler erreicht ist.
Aktivierung der Zone
Eine Zone wird aktiv („armed“), wenn der Preis:
-
bei einer Angebotszone über die Unterkante schließt
-
bei einer Nachfragezone unter die Oberkante schließt
Nur aktive Zonen können Signale auslösen.
Entry über Impulskerze
Ein Einstieg erfolgt, wenn:
-
eine deutliche Impulskerze in Richtung der Zone entsteht
-
der Kerzenkörper eine Mindestgröße erfüllt
-
der Abstand zur Zone innerhalb eines definierten Bereichs liegt
Kein Trade wird eröffnet, wenn Spread, Trendfilter, vorhandene Positionen oder Marginanforderungen dagegen sprechen.
Trade-Management
-
Mehrere Take-Profits: drei Positionen mit TP1, TP2 und TP3
-
Dynamischer Stop-Loss: basierend auf den letzten n Kerzen, Sicherheitsabstand sowie optionalem Mindest- und Maximum-SL
-
Break-Even: automatische Anpassung des SL nach definiertem Gewinn
-
Trailing-Stop: wahlweise punktbasiert oder kerzenbasiert
-
Gegensignal-Option: kann bestehende Positionen schließen und eine Gegenposition eröffnen
-
Positionsmarkierungen: jede Order wird visuell im Chart dargestellt
Integriertes Trading-Panel
Das Panel ist frei beweglich und umfasst:
-
Autotrading Ein/Aus
-
manuelle BUY/SELL-Funktionen
-
Lot-Anpassung
-
Break-Even-Auslösung
-
Close-All
-
Anzeigen für offenen und kürzlich realisierten Profit
-
Profit der letzten X Tage
-
Spread-Anzeige
-
Trade-Zähler, Winrate und Profitfaktor
Das Panel ermöglicht vollautomatisches, manuelles oder kombiniertes Trading.
Geeignete Märkte
Der EA kann auf Märkten mit klarer Preisstruktur eingesetzt werden:
-
Gold (XAUUSD)
-
Forex
-
Kryptowährungen (z. B. BTCUSD)
-
Indizes (GER40, SPX500, US30)
-
Rohstoffe (WTI, Brent)
Empfohlene Timeframes: M15, H1 und H4.
Hinweise
-
Der EA speichert keine historischen Ergebnisse und führt keine automatische Optimierung durch.
-
Die Strategie basiert ausschließlich auf Preisstruktur, Trendverhalten und aktuellen Marktbedingungen.
-
Das manuelle Panel funktioniert unabhängig vom Autotrading-Modus.
