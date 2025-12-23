Goldmost MT5

Goldmost - Präzisionshandel für XAUUSD

Dieser EA implementiert eine Multi-Timeframe-Breakout-Strategie für XAUUSD, die kritische Unterstützungs-/Widerstandsniveaus identifiziert, um Trades mit dynamischen SL/TP-Anpassungen und intelligenten Exit-Protokollen für ein optimiertes Risikomanagement durchzuführen.





Die Parameter werden regelmäßig aktualisiert , um sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich das Modell kontinuierlich an Stimmungsschwankungen, Anlegerverhalten und neue Trends anpasst und Ihre Strategie mit den aktuellen Marktgegebenheiten in Einklang gebracht wird.







Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung im FX- und algorithmischen Handel habe ich gelernt, was wirklich funktioniert und was nicht. Ich konzentriere mich darauf, robuste, ehrliche Strategien zu entwickeln, die auf den Live-Märkten genauso funktionieren wie im Backtesting - keine Überanpassung, keine Tricks, nur statistisch fundierter Handel. Meine Systeme sind so aufgebaut, dass sie Marktschwankungen standhalten und eine konsistente Leistung gewährleisten, wenn es darauf ankommt.





Hauptmerkmale:

Multi-Timeframe Strategie - Führt Strategien über mehrere Timeframes gleichzeitig aus, jede mit optimierten Parametern für maximale Marktreaktivität.

- Führt Strategien über mehrere Timeframes gleichzeitig aus, jede mit optimierten Parametern für maximale Marktreaktivität. Intelligente Peak/Trough-Erkennung - Identifiziert und aktualisiert Swing-Hochs/Tiefs automatisch in Echtzeit, platziert präzise Einstiegsorders und aktualisiert, wenn sich Trends entwickeln.

- Identifiziert und aktualisiert Swing-Hochs/Tiefs automatisch in Echtzeit, platziert präzise Einstiegsorders und aktualisiert, wenn sich Trends entwickeln. Geschützte Orderausführung - Jeder Handel ist standardmäßig durch Stop-Loss und Take-Profit geschützt, was ein diszipliniertes Risikomanagement für alle Positionen gewährleistet.

- Jeder Handel ist standardmäßig durch Stop-Loss und Take-Profit geschützt, was ein diszipliniertes Risikomanagement für alle Positionen gewährleistet. Dynamisches Ausstiegssystem - Kombiniert Trailing-Stop-Loss und Trailing-Take-Profit, um Gewinne zu sichern und das Risiko ohne manuelle Eingriffe zu minimieren.

- Kombiniert Trailing-Stop-Loss und Trailing-Take-Profit, um Gewinne zu sichern und das Risiko ohne manuelle Eingriffe zu minimieren. Schutz vor Nachrichtenereignissen - Unterbricht den Handel automatisch bei wichtigen Nachrichten (z. B. NFP), um Volatilitätsspitzen und erratische Kursbewegungen zu vermeiden.

- Unterbricht den Handel automatisch bei wichtigen Nachrichten (z. B. NFP), um Volatilitätsspitzen und erratische Kursbewegungen zu vermeiden. Multi-Condition Exit Logic - Beendet Trades mit einem hybriden Ansatz: Gewinnziele und Bestätigung durch führende Indikatoren.

- Beendet Trades mit einem hybriden Ansatz: Gewinnziele und Bestätigung durch führende Indikatoren. Flexible Risikokontrolle - Wählen Sie zwischen aktienbasierter dynamischer Losgröße oder festen Positionen, um Ihrer Risikotoleranz zu entsprechen.

- Wählen Sie zwischen aktienbasierter dynamischer Losgröße oder festen Positionen, um Ihrer Risikotoleranz zu entsprechen. Kein Martingale, kein Grid

Keine KI/kein maschinelles Lernen/ChatGPT/Quantumcomputer/neuronales Netzwerk

Einfach zu bedienen mit Standardeinstellungen





Einrichtung Instrumenten-Chart:

XAUUSD/GOLD

Zeitrahmen:

Jeder Zeitrahmen ist geeignet

Mindest-Einzahlung:

500 USD

Minimaler Broker-Hebel:

1:100 Einstellung:

Standardeinstellung

Broker-Kompatibilität:

Automatische Erkennung und Anpassung an 2-stellige und 3-stellige GOLD-Broker







Backtesting:



Bei XAUUSD mit den Standardeinstellungen können Sie das Risikoprofil von konservativ auf moderat oder aggressiv ändern, wodurch sich sowohl die potenziellen Erträge als auch das Risiko entsprechend erhöhen. Für eine Mindesteinlage wird konservativ empfohlen.

Die Strategie wurde von 2015 bis 2024 mit jedem Tick auf der Grundlage echter Ticks im MT5 unter Verwendung von Dukascopy Real Ticks 100% Tick-Qualität backgetestet.





Haftungsausschluss

Während Goldmost MT5 für eine langfristige Performance ausgelegt ist, sollten Sie immer daran denken, dass jeder Handel ein Risiko beinhaltet. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie immer verantwortungsvoll innerhalb Ihrer Risikotoleranz und nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.