Astra MT5
- Experten
- Natalyia Nikitina
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Astra MT5 — Automatisiertes Handelssystem basierend auf Marktmustern
Astra MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der wichtige Marktstrukturen nutzt, einschließlich Preisrückläufe nach starken Bewegungen. Das System ist vollständig automatisiert und erfordert keine ständige Überwachung durch den Trader.
Eigenschaften von Astra MT5
- Analyse-Algorithmen: arbeitet mit Preis-Mustern und Marktstrukturen.
- Anpassungsfähigkeit: passt sich verschiedenen Marktbedingungen und Volatilitätsniveaus an.
- Moderne Orderausführung: unterstützt IOC, FOK, Return, BOC.
- Risikomanagement: integrierte Kapital-Schutzmechanismen und adaptive Stop-Losses.
- Einfache Nutzung: empfohlene Parameter sind bereits integriert.
Verwendung
Zur Nutzung einfach den Advisor auf das NZDCAD-Chart anwenden. Nach der Aktivierung werden andere Paare automatisch verbunden. Das System arbeitet vollständig autonom und benötigt nur minimale Eingriffe.
Startvoraussetzungen
- Währungspaare: NZDCAD, AUDCAD
- Startempfehlung: auf NZDCAD
- Weitere Paare: werden automatisch aktiviert
- Kontoart: SVG / ECN
- Hebel: 1:500
- Mindest-Einzahlung: ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)
- Zeitrahmen: M15
- VPS: empfohlen für stabile Performance
- Empfohlener Broker: Deriv
Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5-Website verfügbar: Verkäuferprofil.
Bei Fragen zur Installation und Einrichtung kontaktieren Sie mich bitte über private Nachrichten auf MQL5 oder per E‑Mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru