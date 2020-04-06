Astra MT5

Astra MT5 — Automatisiertes Handelssystem basierend auf Marktmustern

Astra MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der wichtige Marktstrukturen nutzt, einschließlich Preisrückläufe nach starken Bewegungen. Das System ist vollständig automatisiert und erfordert keine ständige Überwachung durch den Trader.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!

Eigenschaften von Astra MT5

  • Analyse-Algorithmen: arbeitet mit Preis-Mustern und Marktstrukturen.
  • Anpassungsfähigkeit: passt sich verschiedenen Marktbedingungen und Volatilitätsniveaus an.
  • Moderne Orderausführung: unterstützt IOC, FOK, Return, BOC.
  • Risikomanagement: integrierte Kapital-Schutzmechanismen und adaptive Stop-Losses.
  • Einfache Nutzung: empfohlene Parameter sind bereits integriert.

Verwendung

Zur Nutzung einfach den Advisor auf das NZDCAD-Chart anwenden. Nach der Aktivierung werden andere Paare automatisch verbunden. Das System arbeitet vollständig autonom und benötigt nur minimale Eingriffe.

Startvoraussetzungen

  • Währungspaare: NZDCAD, AUDCAD
  • Startempfehlung: auf NZDCAD
  • Weitere Paare: werden automatisch aktiviert
  • Kontoart: SVG / ECN
  • Hebel: 1:500
  • Mindest-Einzahlung: ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)
  • Zeitrahmen: M15
  • VPS: empfohlen für stabile Performance
  • Empfohlener Broker: Deriv
Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5-Website verfügbar: Verkäuferprofil.

Support:

Bei Fragen zur Installation und Einrichtung kontaktieren Sie mich bitte über private Nachrichten auf MQL5 oder per E‑Mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

