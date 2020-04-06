Astra MT5 — Automatisiertes Handelssystem basierend auf Marktmustern

Astra MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der wichtige Marktstrukturen nutzt, einschließlich Preisrückläufe nach starken Bewegungen. Das System ist vollständig automatisiert und erfordert keine ständige Überwachung durch den Trader.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!

Eigenschaften von Astra MT5

Analyse-Algorithmen: arbeitet mit Preis-Mustern und Marktstrukturen.

arbeitet mit Preis-Mustern und Marktstrukturen. Anpassungsfähigkeit: passt sich verschiedenen Marktbedingungen und Volatilitätsniveaus an.

passt sich verschiedenen Marktbedingungen und Volatilitätsniveaus an. Moderne Orderausführung: unterstützt IOC, FOK, Return, BOC.

unterstützt IOC, FOK, Return, BOC. Risikomanagement: integrierte Kapital-Schutzmechanismen und adaptive Stop-Losses.

integrierte Kapital-Schutzmechanismen und adaptive Stop-Losses. Einfache Nutzung: empfohlene Parameter sind bereits integriert.

Verwendung

Zur Nutzung einfach den Advisor auf das NZDCAD-Chart anwenden. Nach der Aktivierung werden andere Paare automatisch verbunden. Das System arbeitet vollständig autonom und benötigt nur minimale Eingriffe.

Startvoraussetzungen

Währungspaare: NZDCAD, AUDCAD

NZDCAD, AUDCAD Startempfehlung: auf NZDCAD

auf NZDCAD Weitere Paare: werden automatisch aktiviert

werden automatisch aktiviert Kontoart: SVG / ECN

SVG / ECN Hebel: 1:500

1:500 Mindest-Einzahlung: ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)

ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus) Zeitrahmen: M15

M15 VPS: empfohlen für stabile Performance

empfohlen für stabile Performance Empfohlener Broker: Deriv

Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5-Website verfügbar: Verkäuferprofil.