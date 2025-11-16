Panha Scalping EA MT5

2.75

PANHA SCALPING EA MT5

PANHA SCALPING EA MT5 ist ein professionelles automatisiertes Scalping-System, das für den Handel mit sich schnell bewegenden Forex-Märkten entwickelt wurde und die Marktrichtung in Echtzeit sowie eine fortschrittliche Positionskontrolle nutzt.

Der EA konzentriert sich auf präzise Eingaben, kontrollierte Exposition und intelligentes Gewinn- und Risikomanagement auf Basket-Ebene und ist damit für Händler geeignet, die strukturiertes, automatisiertes Scalping ohne komplexe Konfiguration wünschen.

🔹 Strategie-Übersicht

  • Marktgerichtungsbasiertes Scalping
  • Entwickelt für sich schnell bewegende Forex-Symbole
  • Kurzfristige Trades mit kontrolliertem Engagement
  • Korbbasiertes Gewinn- und Drawdown-Management

🔹 Kernfunktionen

  • Intelligente Handelsausführung in Echtzeit
  • Fortgeschrittenes Basket-Trailing-Profit-System
  • Dynamische Positionsvalidierung zur Vermeidung von Fehleingaben
  • Aktienbasierte Absicherung mit automatischer Close-All-Logik
  • Manuelle Notfallkontrollen direkt vom Chart aus

🔹 Risiko- und Kapitalmanagement

  • Schutz vor Equity Drawdown (einstellbares Close-All-Niveau)
  • Maximale Positionskontrolle
  • Spread- und Margin-Sicherheitskontrollen
  • Entwickelt zum Schutz des Kapitals bei hoher Volatilität

🔹 Live-Handels-Dashboard

Ein übersichtliches On-Chart-Dashboard bietet volle Transparenz während des Handels, einschließlich:

  • Handelsstatus in Echtzeit
  • Verfolgung von Basket-Gewinn und Drawdown
  • Indikatoren für den Trailing-Status
  • Tägliche Leistungsüberwachung
  • Ein-Klick-Steuerung zum Schließen aller und Zurücksetzen

🔹 Empfohlener Markt

  • Forex-Paare mit schneller Preisbewegung
  • XAUUSD (Gold)
  • Wichtige und weniger wichtige Devisenpaare mit hoher Volatilität

Nicht empfohlen: Krypto-Symbole und sich langsam bewegende Märkte.

🔹 Kapital- und Kontoanforderungen

  • Mindesteinlage: $1.000, $5.000 empfohlen
  • Empfohlene Hebelwirkung: 1:2000+
  • ECN/Raw-Konten mit geringer Streuung empfohlen
  • VPS empfohlen für stabilen 24/7 Betrieb

🔹 Aktivierung & Testen

  • Setzen Sie EnableTestingMode = false, um es zu verwenden. Diese Option wird nur für eine schnellere Veröffentlichung auf dem MT5-Markt verwendet.
  • Lizenzaktivierung ist erforderlich (kostenlos auf Lebenszeit)
  • Bitte senden Sie mir eine DM, um Ihre Lizenz kostenlos zu aktivieren
  • Treten Sie unserer Community bei, um Updates, Testperformance und Optimierungshinweise zu erhalten

🔹 Wichtige Hinweise

  • Dieser EA ist für disziplinierte Trader gedacht
  • Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln
  • Ein angemessenes Risikomanagement und eine angemessene Kapitalausstattung sind unerlässlich.

🚀 Handeln Sie mit Struktur, Kontrolle und Klarheit

PANHA SCALPING EA MT5 wurde für Händler entwickelt, die Präzision, Transparenz und kontrollierte Automatisierung in schnelllebigen Devisenmärkten schätzen.

Für Lizenzaktivierung, Updates und Support - bitte DM mich.

Bewertungen 4
245237776
236
245237776 2025.11.22 17:11 
 

EA is great without update, and after the update, the alarm pops up saying that the license is invalid? Looking forward to resolving it, thank you!

jasim1
18
jasim1 2025.11.23 21:18 
 

we added the URL but it still says invalid license

Auswahl:
attique khan
18
attique khan 2025.11.24 15:25 
 

LICENSE INVALID! EA will not trade. Status: Network error (4014)

please fix this

Huy Phanna
399
Antwort vom Entwickler Huy Phanna 2025.11.24 15:29
Why didn't you read the description? Please join our community: https://t.me/panha_ea_trading_bot to get the tutorial. Thank you.
jasim1
18
jasim1 2025.11.23 21:18 
 

we added the URL but it still says invalid license

Huy Phanna
399
Antwort vom Entwickler Huy Phanna 2025.11.23 23:34
Sorry for this problem 🙏. Please attach EA to the chart again.
Please join our community : https://t.me/panha_ea_trading_bot to get the latest information.
245237776
236
245237776 2025.11.22 17:11 
 

EA is great without update, and after the update, the alarm pops up saying that the license is invalid? Looking forward to resolving it, thank you!

Huy Phanna
399
Antwort vom Entwickler Huy Phanna 2025.11.23 01:21
It is currently free, please review the EA description and follow the instruction to activate or join our community : https://t.me/panha_ea_trading_bot . Thank you.
patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.11.21 10:14 
 

This EA is NOT working.

On two different brokers is loses... massively!!

Many, MANY trades and DD that just climbs up.

Two accounts... one down - 2000 and the other -500.

With something like 8 new versions in 4 days... maybe you are releasing this too early!

Thank you for your efforts... but no.

Antwort auf eine Rezension