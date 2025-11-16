Panha Scalping EA MT5
- Experten
- Huy Phanna
- Version: 4.60
- Aktualisiert: 28 Dezember 2025
PANHA SCALPING EA MT5
PANHA SCALPING EA MT5 ist ein professionelles automatisiertes Scalping-System, das für den Handel mit sich schnell bewegenden Forex-Märkten entwickelt wurde und die Marktrichtung in Echtzeit sowie eine fortschrittliche Positionskontrolle nutzt.
Der EA konzentriert sich auf präzise Eingaben, kontrollierte Exposition und intelligentes Gewinn- und Risikomanagement auf Basket-Ebene und ist damit für Händler geeignet, die strukturiertes, automatisiertes Scalping ohne komplexe Konfiguration wünschen.
🔹 Strategie-Übersicht
- Marktgerichtungsbasiertes Scalping
- Entwickelt für sich schnell bewegende Forex-Symbole
- Kurzfristige Trades mit kontrolliertem Engagement
- Korbbasiertes Gewinn- und Drawdown-Management
🔹 Kernfunktionen
- Intelligente Handelsausführung in Echtzeit
- Fortgeschrittenes Basket-Trailing-Profit-System
- Dynamische Positionsvalidierung zur Vermeidung von Fehleingaben
- Aktienbasierte Absicherung mit automatischer Close-All-Logik
- Manuelle Notfallkontrollen direkt vom Chart aus
🔹 Risiko- und Kapitalmanagement
- Schutz vor Equity Drawdown (einstellbares Close-All-Niveau)
- Maximale Positionskontrolle
- Spread- und Margin-Sicherheitskontrollen
- Entwickelt zum Schutz des Kapitals bei hoher Volatilität
🔹 Live-Handels-Dashboard
Ein übersichtliches On-Chart-Dashboard bietet volle Transparenz während des Handels, einschließlich:
- Handelsstatus in Echtzeit
- Verfolgung von Basket-Gewinn und Drawdown
- Indikatoren für den Trailing-Status
- Tägliche Leistungsüberwachung
- Ein-Klick-Steuerung zum Schließen aller und Zurücksetzen
🔹 Empfohlener Markt
- Forex-Paare mit schneller Preisbewegung
- XAUUSD (Gold)
- Wichtige und weniger wichtige Devisenpaare mit hoher Volatilität
Nicht empfohlen: Krypto-Symbole und sich langsam bewegende Märkte.
🔹 Kapital- und Kontoanforderungen
- Mindesteinlage: $1.000, $5.000 empfohlen
- Empfohlene Hebelwirkung: 1:2000+
- ECN/Raw-Konten mit geringer Streuung empfohlen
- VPS empfohlen für stabilen 24/7 Betrieb
🔹 Aktivierung & Testen
- Setzen Sie EnableTestingMode = false, um es zu verwenden. Diese Option wird nur für eine schnellere Veröffentlichung auf dem MT5-Markt verwendet.
- Lizenzaktivierung ist erforderlich (kostenlos auf Lebenszeit)
- Bitte senden Sie mir eine DM, um Ihre Lizenz kostenlos zu aktivieren
- Treten Sie unserer Community bei, um Updates, Testperformance und Optimierungshinweise zu erhalten
🔹 Wichtige Hinweise
- Dieser EA ist für disziplinierte Trader gedacht
- Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln
- Ein angemessenes Risikomanagement und eine angemessene Kapitalausstattung sind unerlässlich.
🚀 Handeln Sie mit Struktur, Kontrolle und Klarheit
PANHA SCALPING EA MT5 wurde für Händler entwickelt, die Präzision, Transparenz und kontrollierte Automatisierung in schnelllebigen Devisenmärkten schätzen.
Für Lizenzaktivierung, Updates und Support - bitte DM mich.
EA is great without update, and after the update, the alarm pops up saying that the license is invalid? Looking forward to resolving it, thank you!