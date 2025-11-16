PANHA SCALPING EA MT5

PANHA SCALPING EA MT5 ist ein professionelles automatisiertes Scalping-System, das für den Handel mit sich schnell bewegenden Forex-Märkten entwickelt wurde und die Marktrichtung in Echtzeit sowie eine fortschrittliche Positionskontrolle nutzt.

Der EA konzentriert sich auf präzise Eingaben, kontrollierte Exposition und intelligentes Gewinn- und Risikomanagement auf Basket-Ebene und ist damit für Händler geeignet, die strukturiertes, automatisiertes Scalping ohne komplexe Konfiguration wünschen.

🔹 Strategie-Übersicht

Marktgerichtungsbasiertes Scalping

Entwickelt für sich schnell bewegende Forex-Symbole

Kurzfristige Trades mit kontrolliertem Engagement

Korbbasiertes Gewinn- und Drawdown-Management

🔹 Kernfunktionen

Intelligente Handelsausführung in Echtzeit

Fortgeschrittenes Basket-Trailing-Profit-System

Dynamische Positionsvalidierung zur Vermeidung von Fehleingaben

Aktienbasierte Absicherung mit automatischer Close-All-Logik

Manuelle Notfallkontrollen direkt vom Chart aus

🔹 Risiko- und Kapitalmanagement

Schutz vor Equity Drawdown (einstellbares Close-All-Niveau)

Maximale Positionskontrolle

Spread- und Margin-Sicherheitskontrollen

Entwickelt zum Schutz des Kapitals bei hoher Volatilität

🔹 Live-Handels-Dashboard

Ein übersichtliches On-Chart-Dashboard bietet volle Transparenz während des Handels, einschließlich:

Handelsstatus in Echtzeit

Verfolgung von Basket-Gewinn und Drawdown

Indikatoren für den Trailing-Status

Tägliche Leistungsüberwachung

Ein-Klick-Steuerung zum Schließen aller und Zurücksetzen

🔹 Empfohlener Markt

Forex-Paare mit schneller Preisbewegung

XAUUSD (Gold)

Wichtige und weniger wichtige Devisenpaare mit hoher Volatilität

Nicht empfohlen: Krypto-Symbole und sich langsam bewegende Märkte.

🔹 Kapital- und Kontoanforderungen

Mindesteinlage: $1.000, $5.000 empfohlen

$1.000, $5.000 empfohlen Empfohlene Hebelwirkung: 1:2000+

1:2000+ ECN/Raw-Konten mit geringer Streuung empfohlen

VPS empfohlen für stabilen 24/7 Betrieb

🔹 Aktivierung & Testen

Setzen Sie EnableTestingMode = false , um es zu verwenden. Diese Option wird nur für eine schnellere Veröffentlichung auf dem MT5-Markt verwendet.

, um es zu verwenden. Diese Option wird nur für eine schnellere Veröffentlichung auf dem MT5-Markt verwendet. Lizenzaktivierung ist erforderlich (kostenlos auf Lebenszeit)

Bitte senden Sie mir eine DM, um Ihre Lizenz kostenlos zu aktivieren

Sie Treten Sie unserer Community bei, um Updates, Testperformance und Optimierungshinweise zu erhalten

🔹 Wichtige Hinweise

Dieser EA ist für disziplinierte Trader gedacht

Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln

Ein angemessenes Risikomanagement und eine angemessene Kapitalausstattung sind unerlässlich.

🚀 Handeln Sie mit Struktur, Kontrolle und Klarheit

PANHA SCALPING EA MT5 wurde für Händler entwickelt, die Präzision, Transparenz und kontrollierte Automatisierung in schnelllebigen Devisenmärkten schätzen.

Für Lizenzaktivierung, Updates und Support - bitte DM mich.