Meteoro
- Experten
- Gabriel Joel Dos Passos
- Version: 1.24
- Aktivierungen: 5
KRAFT KERZE PRO MT5
ein unkomplizierter momentum-roboter, um starke bewegungen mit disziplin und klarheit zu erfassen
er steigt nur ein, wenn der markt eine echte kraftkerze druckt
dominanter körper kontrollierter gegenüberliegender docht objektives lesen und feste ausführung
kein aufziehen keine externen abhängigkeiten kein martingale kein grid
WARUM FORCE CANDLE PRO DIE AUFMERKSAMKEIT AUF SICH ZIEHT
er sucht nach dem Moment, in dem sich die Energie des Preises in einer einzigen starken Kerze konzentriert
wenn dies geschieht, ist die Chance größer, dass die Bewegung weitergeht
der Roboter misst die Stärke des Körpers im Verhältnis zum atr bewertet die Qualität des Körpers im Vergleich zur Spanne und prüft, ob der gegenüberliegende Docht unter Kontrolle ist
wenn Sie möchten, können Sie die Bestätigung auch durch das Durchbrechen des letzten Hochs oder Tiefs aktivieren
Ergebnis saubere Einstiege mit Kontext und mit dem Fokus, den Schenkel der Bewegung zu erwischen
FÜR WEN IST ES?
für diejenigen, die klare Einstiege mögen und das Rauschen reduzieren wollen
für diejenigen, die ein leichtes und praktisches ea ohne externe Bibliotheken bevorzugen
für diejenigen, die schnell einrichten und mit sl und tp in Punkten objektiv handeln wollen
für diejenigen, die eine konsistente Ausführung und einfache Risikokontrolle suchen
WAS DIESES EA ANDERS MACHT
entscheidung nach bar, um overtrading in der mitte der kerze zu vermeiden
option, nur eine position pro symbol und pro magic zu halten
intelligentes lot mit automatischer anpassung an die freie margin das ea versucht immer das grösste lot, das von ihrem konto erlaubt ist, ohne die margin-anforderungen zu verletzen
respekt für das stoplevel des symbols mit automatischer anpassung von sl und tp, um abweisungen zu vermeiden
keine dll keine webrequest keine tricks alles transparent im journal
einfache und robuste architektur ideal für tests und den täglichen gebrauch
WIE DER ROBOTER DENKT
wartet auf den Abschluss des Balkens
misst den Body der Kerze und vergleicht ihn mit dem definierten atr
prüft das Verhältnis von Body zu Range, um die Qualität des Signals zu gewährleisten
prüft den gegenüberliegenden Docht, um schmutzige Kerzen zu vermeiden
wenn die Breakout-Option aktiv ist, muss der Abschluss das Hoch oder Tief des gewählten Fensters überschreiten
wenn alles in Ordnung ist, sendet er die Order mit Sl und Tp in Punkten unter Berücksichtigung der Grenzen des Symbols und seiner freien Marge
DIE WICHTIGSTEN PARAMETER IM KLARTEXT
Magische eindeutige Kennung pro Instanz zur Trennung der Operationen
LotFestes gewünschtes Lot, das der Ea automatisch reduziert, wenn die Marge nicht hält
Slippage-Punkte maximal zulässige Abweichung bei der Ausführung
eine Position pro Symbol, wenn aktiv hält nur eine Position pro Symbol und pro Magie
min bars für den Start Mindestbars auf dem Chart, bevor der Roboter startet
atr period atr period zur messung der volatilität basis
body atr mult minimale body-stärke in vielfachen von atr beispielwerte zwischen eins und eineinhalb, um nach wirklich starken kerzen zu suchen
min body to range minimales kerzenqualitätsverhältnis body over range je höher, desto gefüllter die kerze
max docht ratio maximaler gegenüberliegender docht in bruchteil des body moderate werte helfen, kerzen mit ablehnung herauszufiltern
erfordern ausbruch und ausbruchsperiode bestätigung durch durchbrechen des hochs oder tiefs des definierten fensters
sl points und tp points Stops und Targets bei Nullpunkten deaktiviert die Verwendung nach Asset-Skala
TESTER-MODUS MIT SCHUTZ GEGEN TESTEN OHNE TRADES
ea verfügt über einen exklusiven Failsafe für den Strategietester
wenn eine große Anzahl von Bars ohne Signal vergeht, kann er einen einzelnen Trade mit entspannten Kriterien erzwingen, wobei die Marge des Testkontos immer respektiert wird
diese Funktion funktioniert nur auf dem Tester und beeinträchtigt nicht das Live-Konto sie ist nützlich, um die Ausführung und Integrität des Setups während der Optimierungen schnell zu überprüfen
VORSCHLÄGE FÜR ERSTE ANPASSUNGEN
forex und indizes
body atr mult zwischen eins und ein und zwei
min body to range zwischen fünfundfünfzig und fünfundsechzig Prozent
max docht ratio zwischen dreißig und vierzig Prozent
require breakout with window between twenty and thirty candles
sl and tp approximately one to two times the atr of the chosen timeframe
gold und kryptowährungen
body atr mult zwischen einem und zwei und eineinhalb
min body, um zwischen sechzig und siebzig prozent zu liegen
max docht ratio zwischen fünfundzwanzig und fünfunddreißig prozent
breakout mit fenster zwischen dreißig und vierzig kerzen
sl um einen atr und tp zwischen zwei und drei atr, um long leg zu versuchen
EMPFOHLENE ZEITRAHMEN
Beginnen Sie mit m fünf bis h eins
Passen Sie sl und tp an die Punkteskala des Symbols an
Denken Sie daran, dass jeder Vermögenswert seine eigenen Spezifikationen hat stoplevel tick point und minimum lot size Passen Sie die Werte an die Realität Ihres Vertrages an
BESTE PRAXIS
ein Symbol pro Diagramm, um die Instanzen besser zu organisieren
exklusive Magie für jedes Diagramm und jeden Vermögenswert
Testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie live gehen
Vermeiden Sie den Handel während aufsehenerregender Nachrichten, wenn Ihr Risikomanagement Volatilitätsspitzen nicht berücksichtigt
Überprüfen Sie Sl und Tp regelmäßig je nach Marktbedingungen
WAS SIE BEKOMMEN, WENN SIE KAUFEN
ea force candle pro mt5 gebrauchsfertig
vorgeschlagene voreinstellungen in konservativen und direktionalen profilen
support über nachrichten auf dem mql5-portal für konfigurationsanfragen
WARUM ES SICH VERKAUFT
weil es die Sprache des Händlers spricht, der Klarheit wünscht
es verspricht keine Wunder es verwendet keine Gimmicks es stapelt keine Orders in einem Raster es verdoppelt keine Lots nach Verlusten
es steigt ein, wenn der Preis echte Energie zeigt und verlässt den Markt an den von Ihnen festgelegten Sl und Tp
dies reduziert das Rauschen und hilft Ihnen, sich auf Ausführung und Risiko zu konzentrieren
BEISPIEL EINES FLUSSES, DER AUF DEM CHART ANGEZEIGT WIRD
Öffnen Sie den Chart des gewünschten Symbols
Stellen Sie den Zeitrahmen ein
Ziehen Sie das Ea auf den Chart
Passen Sie lotfixed sl und tp an
Passen Sie body atr mult min body to range max wick ratio an
Wenn Sie möchten, aktivieren Sie require breakout und wählen Sie die breakout period
Bestätigen Sie und lassen Sie den Roboter Takt für Takt arbeiten
RELEVANTE TECHNISCHE DETAILS
volumenberechnung unter berücksichtigung von minimalem maximalem und symbolischem schritt
überprüfung der freien margin vor dem absenden der order
anpassung von sl und tp unter berücksichtigung des symbolischen schrittes
normalisierung von preis und volumen entsprechend der asset-ziffern
löschen des protokolls der nachrichten im journal zur prüfung
WANN KANN DIESER EA IHNEN HELFEN
an Tagen mit einer klaren Richtung, wenn breite Kerzen mit gefüllten Körpern erscheinen
bei Ausbrüchen, die die Fortsetzung der Bewegung bestätigen
bei Vermögenswerten mit guter Liquidität und einem definierten Trend
WANN SIE VORSICHTIG SEIN SOLLTEN
bei langen Konsolidierungen mit vielen Dochten
bei Nachrichtenereignissen mit erratischer Volatilität
bei Vermögenswerten mit variablen Spreads und häufiger Ausweitung planen Sie sl und tp locker
EIN-SATZ-STRATEGIE
geduldig auf eine starke Kerze warten und mit einem definierten Risiko- und Zielziel einsteigen
GARANTIERTE TRANSPARENZ
kein dll
kein webrequest
kein martingale
kein grid
eine entscheidung pro bar
option nur eine position pro symbol und pro magic
ABSCHLIESSENDE ANMERKUNG
wenn sie ein ea wollen, das sich auf momentum mit diskretion und einfachheit konzentriert, wurde force candle pro mt5 für sie gemacht
es kombiniert klare regeln, robuste ausführung und objektive parameter, die es ihnen erlauben, einen force candle ansatz auf disziplinierte weise zu testen, zu kalibrieren und auszuführen
beginnen sie in der demo, passen sie es an ihr asset an und nehmen sie es dann mit verantwortung in die realität
kaufen sie jetzt und setzen sie einen force reading robot zu ihren gunsten ein
RISIKOWARNUNG
Der Handel auf den Finanzmärkten birgt Risiken
Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
Verwenden Sie ein Risikomanagement, das mit Ihrem Profil vereinbar ist
Testen Sie das Demokonto, bevor Sie es auf dem echten Konto verwenden