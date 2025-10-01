The ORB Master

4.88

PROP FIRM READY! 

STARTAKTION:

  • SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR!
  • Endpreis: 990 $
  • Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern)


Ultimatives Kombi-Angebot   ->   hier klicken

ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:  Klicken Sie hier  


LIVE RESULTS

UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG


Willkommen bei „The ORB Master“  :  Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts

Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem ORB Master EA: einem raffinierten, leistungsstarken Expert Advisor, der für moderne Händler entwickelt wurde.

ORB erfreut sich aufgrund seiner Fähigkeit, frühzeitig die Dynamik des Marktes zu nutzen, zunehmender Beliebtheit und dieser EA stellt meine persönliche Interpretation dieses bewährten Ansatzes dar.


So liefert der ORB Master Ergebnisse  :

Der ORB Master tritt unmittelbar nach der Eröffnung der US-amerikanischen und europäischen Aktienmärkte in Aktion und zielt auf die kritischen Eröffnungsbereiche von vier wichtigen Indizes ab: SP500, US30 (Dow Jones), NASDAQ und DAX

Diese Ausbrüche signalisieren oft den vorherrschenden Trend des Tages und liefern eine zuverlässige Richtungsvorgabe.

Der EA nutzt diesen Vorteil präzise aus und geht Trades ein, die die Dynamik für ein maximales Gewinnpotenzial nutzen.

Für jeden Index setzt der EA drei verschiedene Strategievarianten ein und erstellt so ein robustes Portfolio aus 12 unkorrelierten Ansätzen.

Diese Diversifizierung minimiert das Risiko und erhöht gleichzeitig die Chancen.

Jede Position profitiert von einem fortschrittlichen Handelsmanagement, einschließlich dynamischer Trailing-Stop-Loss- (SL) und Trailing-Take-Profit-Mechanismen (TP), um Gewinne zu sichern und das Kapital zu schützen.


Auf Zuverlässigkeit ausgelegt, mit strengen Tests im Kern:

Von Grund auf haben wir der Robustheit Priorität eingeräumt.

Der ORB Master wurde umfangreichen Out-of-Sample-Stresstests mit unbekannten Daten unterzogen, um sicherzustellen, dass er bei realer Marktvolatilität ohne die Fallstricke der Kurvenanpassung, der Hauptursache für EA-Fehler, erfolgreich ist.

Dies bedeutet die höchste Wahrscheinlichkeit, dass das System auch in Zukunft funktioniert!


Einrichtung eines Live-/Demokontos: Beginnen Sie in wenigen Minuten mit dem Handel

Der Einstieg ist unkompliziert – es sind keine komplexen Konfigurationen erforderlich:

  • Fügen Sie diese URL zu den „Zulässigen URLs“ Ihres MT4/MT5-Terminals hinzu (Tools > Optionen > Expert Advisors): „https : // www . worldtimeserver.com/“ (Leerzeichen entfernen).
  • Aktivieren Sie AutoTrading in MT5.
  • Öffnen Sie ein EURUSD M15-Diagramm.
  • Ziehen Sie den EA auf das Diagramm.
  • Klicken Sie im Eingabefenster auf „Laden“ und wählen Sie eine  voreingestellte Setdatei  aus .
  • Passen Sie die Symbolnamen für US30, SP500, NASDAQ und DAX an die Konventionen Ihres Brokers an.
  • Klicken Sie auf „OK“ und lassen Sie es laufen!


Backtests durchführen: Mit Zuversicht validieren:

  • Führen Sie den Backtest auf EURUSD M15 aus (EA führt automatisch alle 4 Indizes aus diesem Setup aus)
  • Laden Sie eine der  mitgelieferten Set-Dateien  .
  • Aktualisieren Sie die Symbolnamen für US30, SP500, NASDAQ und DAX gemäß Ihrem Broker.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie die GMT-Offset-Einstellungen in den Parametern ODER die Handelszeiten der Symbole für das Backtesting anpassen, wenn Ihr Broker nicht GMT+2 (Winter)/GMT+3 (Sommer) verwendet. 
  • Wählen Sie für umfassende Erkenntnisse einen Testzeitraum von mindestens 2–3 Jahren.



Wichtige Funktionen auf einen Blick

Besonderheit

Details

Risikomanagement

Kein Raster, kein Martingal, keine aggressiven Taktiken – nur intelligente, nachhaltige Strategien.

Optimierte Vermögenswerte

US30, SP500, NASDAQ und DAX

Empfohlener Zeitrahmen       

M15.

Zu verwendende Tabelle

EURUSD (der EA verarbeitet von hier aus nahtlos alle drei Indizes).

Strategiezählung

12 parallel laufende, unkorrelierte Variationen für ein diversifiziertes Engagement.

Prop Firm-kompatibel

Vollständig konform und bereit für die meisten finanzierten Konten.

Mindestguthaben

500 $ (Anpassung basierend auf der Mindestlosgröße Ihres Brokers).

Broker-Empfehlung

Ein Broker mit niedrigem Spread wird empfohlen (kontaktieren Sie mich für empfohlene Broker)


Parameter:

  • ShowInfoPanel   -> zeigt das Informationsfeld im Diagramm an 
  • Anpassung der Infopanelgröße   -> bei 4K-Anzeige Wert auf "2" setzen
  • Infopanel während des Tests aktualisieren   -> deaktiviert für schnelleres Backtesting
  • SetSL_TP_After_Entry   -> nur aktivieren, wenn Ihr Broker keine ausstehenden Aufträge mit SL und TP zulässt
  • Virtuelles Ablaufdatum verwenden   -> nur aktivieren, wenn Ihr Broker keine ausstehenden Aufträge mit Ablaufdatum zulässt
  • BaseMagicNumber   -> die Basis-Magicnumber, die für alle Strategien verwendet wird
  • Kommentar für Trades   -> der Kommentar, der für die Trades verwendet werden soll
  • Kommentarsuffix entfernen   -> Entfernen Sie den Teil, der den Kommentaren weitere Informationen hinzufügt (wie „US500_A“)
  • RunUS500   -> Aktivieren Sie die Strategie für den US500-Index (SP500)
  • US500_Symbol   -> Legen Sie den Namen des Symbols für das US500-Paar fest (sehr wichtig, es richtig einzustellen!!)
  • Startzeit/Stoppzeit  -> hier können Sie die Start- und Stoppzeit des Filters für das Symbol einstellen
  • US500_Strat1   -> Strategie 1 für dieses Paar aktivieren
  • US500_Strat2   -> Strategie 2 für dieses Paar aktivieren
  • US500_Strat3   -> Strategie 3 für dieses Paar aktivieren
  • Wert in $ für 1 Einheitsbewegung   -> Standard ist "0" (auto). Ändern Sie dies nur, wenn Ihre Losgröße viel zu hoch ist. Fragen Sie mich nach Anweisungen
  • US500_MaxSpread   -> maximal zulässiger Spread
  • US500_Randomization   -> Dies randomisiert die Ein- und Ausgänge sowie die TrailingSL-Werte etwas, sodass mehrere Benutzer desselben Brokers leicht unterschiedliche Trades haben. Auch gut für Prop-Firmen.
  • Gleiche  Optionen für US30, NAS100 (USTECH) und DAX
  • PROPIRM EINZIGARTIGE HANDELSEINSTELLUNGEN   -> hier können Sie die Ein- und Ausgänge der Trades manuell ändern, um sie von anderen Benutzern des EA zu unterscheiden (für Prop-Firmen)
  • Methode zur Berechnung der Losgröße   -> hier legen Sie fest, wie die Losgröße berechnet werden soll: Feste Losgröße oder Maximales Risiko pro Strategie
  • Startlots   -> legt den Wert für die feste Losgröße fest, wenn diese Option gewählt ist. Dieser Parameter wird als "minimale Losgröße" verwendet, wenn eine der beiden anderen Optionen zur Losgrößenberechnung verwendet wird.
  • Maximales Risiko pro Strategie   -> Der bevorzugte maximal zulässige Gesamt-Drawdown (in %) für jede Strategie. Der EA bestimmt dann die Lotgröße basierend auf dem historischen maximalen DD dieser Strategie
  • Maximalen täglichen Drawdown festlegen   -> Hier können Sie einen maximal zulässigen täglichen Drawdown (in %) festlegen. Wird dieser erreicht, schließt der EA alle Trades und Pending Orders und wartet auf den nächsten Tag. Dies ist nützlich für Prop-Firmen
  • Eigenkapital statt Saldo verwenden   -> verwenden Sie das Eigenkapital des Kontos, um alle Losgrößenwerte zu berechnen
  • OnlyUp   -> dies verhindert, dass die Losgröße nach Verlusten abnimmt (aggressiver, aber schnellere Erholung nach Verlusten)
  • AutoGMT   -> Lassen Sie den EA den korrekten GMT-Offset für Ihren Broker berechnen, damit die NFP-Zeit korrekt ist
  • GMT_OFFSET_Winter   -> zum manuellen Einstellen des GMT-Offsets im Winter (wenn AutoGMT ausgeschaltet ist oder während des Backtests!)
  • GMT_OFFSET_Summer   -> zum manuellen Einstellen des GMT-Offsets im Sommer (wenn AutoGMT ausgeschaltet ist oder während des Backtests!)
  • EnableNFP_Filter   -> NFP-Filter ein- oder ausschalten
  • NFP_CloseOpenTrades   -> zwingt den EA, alle offenen Trades zu schließen, wenn NFP beginnt (X Minuten vor NFP)
  • NFP_ClosePendingOrders   -> zwingt den EA, alle ausstehenden Aufträge zu löschen, wenn NFP startet (X Minuten vor NFP)
  • NFP_MinutesBefore   -> wie viele Minuten vor dem NFP-Ereignis, um Trades und ausstehende Aufträge zu schließen
  • NFP_MinutesAfter   -> wie viele Minuten nach dem NFP-Ereignis, bevor der EA den Handel wieder aufnimmt
  • IR_FILTER    (Zinssatz) und CPI-FILTER funktionieren genauso wie NFP-Filter
  • Handelszeitenfilter aktivieren  -> hier können Sie den Handelszeitenfilter aktivieren/deaktivieren
  • Zeitquelle  -> wählen Sie die zu verwendende Zeitquelle aus („Optimiert“ wird empfohlen!)
  • DeletePending  -> Ausstehende Aufträge werden außerhalb der Handelszeitzone gelöscht
  • DeleteOpen  -> offener Handel wird am Ende der Handelszeitzone geschlossen



Über mich:

Ich nehme nicht an dem Verkaufsgespräch über „neuronale Netzwerke/maschinell lernende KI/ChatGPT/Quantencomputer/perfekte geradlinige Backtests“ teil.

Vielmehr konzentriere ich mich auf den Aufbau echter und ehrlicher Handelssysteme, die auf einer bewährten Methodik für Entwicklung und Live-Ausführung basieren.

Als Entwickler verfüge ich über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Erstellung automatisierter Handelssysteme und habe Erfahrung mit hoch bewerteten MQL5-Produkten.

Ich weiß, was das Potenzial hat zu funktionieren und was nicht. 

Ich erstelle ehrliche Systeme mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, Live-Ergebnisse im Einklang mit den Backtests zu erzielen, ohne zu schummeln.


Bewertungen 27
Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 21:10 
 

Almost every EA from Wim can be profitable if YOU want it to!! Key is long term success so please manage your risk well and let the EAs make money for you:) Wim's EAs are definitely great investments!!

Nice Trader
2763
Aller Uja 2025.12.10 19:23 
 

I have been running The ORB Master on demo accounts with IC Trading and Fusion Markets since October 2025, using the full ORB portfolio on US500, US30, NAS100 and DAX.

So far the EA has behaved very well in live market conditions – execution is stable, drawdowns are controlled and the behaviour matches the strategy description. 📊

At the moment I own 5 different products from Wim and all of them have proven to be reliable and robust in the long run – some with more moderate returns, others with stronger growth,

but always with a clear concept and realistic risk profile. In the past I have sometimes been quite critical in my first reviews of some products,

but my ratings are always based on my own real trading and demo experience over time,

and I am thankful that Wim keeps releasing transparent and trustworthy EAs to the Market. Based on my current results, my plan is to add The ORB Master to a real-money account in the first half of next year. 🤖✅

Rudy74
111
Rudy74 2025.11.30 10:32 
 

The ORB Master quickly became one of my favorite EA’s from Wim. It follows a very smart and robust breakout logic, trades with consistency, and fits perfectly with the rest of Wim’s systems. The results have been impressive, steady performance, controlled risk, and great synergy when used alongside his other EA’s. As always, Wim proves he is one of the very few honest and reliable developers on MQL5. He keeps improving his products, responds quickly, and provides exceptional support to every user, even with a large community. The ORB Master is a highly reliable EA and an excellent addition for anyone looking to build a strong, diversified long-term portfolio. Highly recommended.

Empfohlene Produkte
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experten
Sun Bin SCF ist ein Expert Advisor, der Momente identifiziert, in denen Marktteilnehmer in die gleiche Richtung handeln. Er beobachtet die jüngsten Kursbalken und das Volumen, um Situationen zu erkennen, in denen Käufer oder Verkäufer gemeinsam dominieren. Wenn eine konsistente Massenbewegung auftritt, eröffnet der EA einen Handel in dieselbe Richtung und verwaltet ihn unter Verwendung vordefinierter Risiko- und Ausstiegsregeln. Hauptmerkmale: - Crowd-Erkennung basierend auf aufeinanderfolgend
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experten
EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Experten
AI-Hybrid Trader: Gold beherrschen mit adaptiver künstlicher Intelligenz Die Goldrevolution (XAUUSD) ist da. Ein fortschrittliches KI-System, das lernt, sich anpasst und Marktvolatilität in präzise Gewinne umwandelt. Begrenztes Einführungsangebot - Handeln Sie jetzt! Um den Start des AI Hybrid Trader zu feiern , bieten wir einen speziellen Einführungspreis an, der nicht von Dauer sein wird. Dies ist Ihre Chance, eines der fortschrittlichsten KI-Handelssysteme auf dem Markt zu einem Preis zu
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experten
GoldRobotics EA: Automatisierter Goldhandel mit Präzision und Geschwindigkeit GoldRobotics ist ein hochentwickelter Expert Advisor für den automatisierten Handel auf dem XAUUSD (Gold) Markt. Dieser EA verwendet eine einzigartige Strategie, die auf einer präzisen Erkennung von Kerzenmustern und einer Volumenanalyse basiert und schnelle Ein- und Ausstiege für eine optimale Performance unter volatilen Marktbedingungen ermöglicht . Er legt den Schwerpunkt auf schnelle Reaktionen auf Marktschwank
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Experten
Raja Trading PRO - Das intelligente BEP-Rückgewinnungsnetz Produkt-Beschreibung Haben Sie genug von gewöhnlichen Grid-EAs, die tagelang im Drawdown stecken bleiben und unrealistischen Gewinnzielen hinterherjagen? Raja Trading PRO hebt das ursprüngliche Konzept auf ein viel höheres Niveau und bietet professionelle Funktionen, die der Standardversion weit überlegen sind. Dieser EA wurde mit einer völlig anderen Philosophie entwickelt: Schnelle Erholung. Dies ist kein passiver EA. Es handelt sich
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Berater konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Ha
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Experten
Automatischer Advisor für das Instrument Bitcoin , Zeitrahmen H1. Terminal MT5 Ich habe diesen Advisor speziell für ein Prop-Unternehmen entwickelt. Alle Bemühungen von fünf Jahren gingen in die Schaffung eines sicheren Produkts. Der Advisor besteht aus 8 kleinen Advisors und ist ein vorgefertigtes Portfolio. Achtung ! Der Advisor verwendet zwei große Handelsstrategien (!): Trend Trading; Handel nach saisonalen Mustern (Zeitzyklen) Der Advisor verwendet KEINE toxischen Strategien: Strategie Ve
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Black Pro Max MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Black Pro Max MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf fortschrittlichen Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement‑Strategien. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken.
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
Experten
ET9 Neu auf dem Markt, Launch-Promo! Nur noch wenige Exemplare zu haben: $699 Nächster Preis: $799 Endgültiger Preis: $1599 Der beste Expert Advisor auf XAUUSD alle Zeitrahmen！ ET9 für MT5 Aktualisiert v4.80! Wichtiges Update: Dragon Ball's H4 Breakout Strategie zusammenführen, Parameter optimieren , MaxStopLoss und MaxTakeProfit Parameter hinzufügen Einschließlich kostenloser ET1 für MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Aktualisiert v1.80 ! ! https://www.mql5.com
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit g
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
Experten
Grid-Trading-Strategie Eine sehr sichere und profitable Strategie, die auf der Aufteilung des Diagramms in horizontale Gitter und auf der Grundlage der Marktrichtung (Bullish/Bearish) basiert. Öffnen Sie den Kauf oder Verkauf, wenn der Preis jede Gitterlinie berührt. Der Gitterabstand wird auf der Grundlage des Prozentsatzes des Preises berechnet. Auf diese Weise kann dieser EA für jede Art von Markt verwendet werden. eine Liste von bestimmten Paaren gleichzeitig auf einem einzigen Konto handel
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experten
Following our guide, you will gain more than you lose. EA für Langfristige. Stabiler Gewinn - minimales Risiko. Symbol: XAUUSD Anhängen an jeden Zeitrahmen Mindesteinlage: 3000$ - Berechnen Sie den Gewinn pro Monat Live-Signal: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signale+Mein EA Eingabeanweisung: 1. Bei XAU 2 Ziffern (z.B.: 1843.23) bitte einstellen - Eingabe [3. Max spread]: 55 - Eingabe [ 9. Schrittweite]: 100 2. Bei XAU 3-stellig (z.B.: 1843.235) bitte einstellen - Eingabe [
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experten
Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
Experten
RSI Intelligent ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine sehr effiziente Relative-Stärke-Index (RSI) Breakout-Strategie, Probabilistische Analyse mit (RSI) verwendet. Am effektivsten im Preis kumulative Wahrscheinlichkeit einer Normalverteilung, die den Großteil der Marktzeit einnimmt. Transaktionen passieren fast jeden Tag wie Scalping folgen Trend. Ein Forex-Roboter, der den Relative Strength Index (RSI)-Indikator in Kombination mit einem künstlichen neuronalen Netz verwendet, wäre
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Green Hawk
Rashed Samir
Experten
Green Hawk ist ein professioneller Scalping-Experte. Die Strategie basiert auf intelligenten Scalping-Algorithmen, die in bestimmten Perioden des Marktes handelt. Das System verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. Der Handel basiert auf der Rückkehr des Preises in kurzen Zeiträumen. Alle Trades werden innerhalb von Stunden geschlossen. Ich werde den Preis in naher Zukunft erhöhen. Nächster Preis: $700 Der endgültige Preis wird $2000 sein. Verkauft wird nur über die mql5
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4.25 (8)
Experten
Price: 606$ -> 808$ Leitfaden :  Manual ENEA mt5 – Regime-Switching + GPT5 mit Hidden Markov Models (HMMs) ENEA mt5 ist ein hochmoderner, vollautomatischer Trading-Algorithmus, der die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz in Form von ChatGPT-5 mit der präzisen statistischen Analyse eines Hidden Markov Models (HMM) kombiniert. Er überwacht den Markt in Echtzeit, identifiziert dabei selbst komplexe und schwer erkennbare Marktzustände (Regime) und passt seine Handelsstrategie dynamisch
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Experten
AI MAP Handelssystem AI MAP Handelssystem AI MAP ist ein automatisierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Marktbedingungen zu analysieren und Trades basierend auf algorithmischer Logik auszuführen. Das System nutzt ein mehrschichtiges analytisches Framework zur Bewertung von Preisbewegungen, Volumen und Marktstimmung ohne manuelle Eingriffe. Live-Überwachung (+ 3 Monate)    || Chat-Gruppe    Systemarchitektur Der EA integriert spezialisierte Verarbeitungsmodule zur Handhabung verschied
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Weitere Produkte dieses Autors
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
Experten
Aktuelle Aktion: Nur noch 1 für 549 $ übrig Endpreis: 999 $ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro ist ein einzigartiges Handelssystem auf dem Markt.  Es konzentriert sich voll und ganz darauf, die Volatilität des Bitcoin-Marktes auszunutzen, indem es die Ausbrüche von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus handelt. Der Fokus des EA liegt auf Sich
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
Experten
Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEU: Kaufen Sie Goldbot One und wählen Sie 1 EA gratis!! (für 2 Handelskonten) ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken LIVE SIGNAL Wir stellen Goldbot One   vor   , einen hochentwickelten Handelsroboter, der für den Goldmarkt entwickelt wurde.   Mit seinem Fokus auf Breakout-Trading nutzt Goldbot One sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandsn
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449 $ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdin
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Experten
Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experten
EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experten
Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Experten
Aktuelle Aktion: Nur noch 1 für 349 $ übrig Endpreis: 999 $ Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   Live mit geringem Risiko   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Der Viper EA verwendet während des Ranging-Zeitraums der Handelssitzungen (zwischen 23 Uhr und 1 Uhr GMT+2, US DST) scharfe und effektive „Mean-Reversion“-Entries.    Diese Trades haben bereits eine sehr hohe Erfolgsquote, aber wenn sich der Markt gegen die Positio
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die Ind
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
Promo starten: Nur 1 Exemplare für 399 $ erhältlich Endpreis: 2000$ Es wird nur eine begrenzte Anzahl verkaufter Exemplare dieses EA geben Entfesseln Sie die Kraft der künstlichen Intelligenz und bringen Sie Ihren Handel auf beispiellose Höhen mit dem   Luna AI Pro EA   , dem fortschrittlichsten „Mean Reverse“-Handelsroboter auf dem Markt. Dieses hochmoderne KI-gesteuerte System wurde sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger entwickelt und ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgest
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Experten
Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEU: Kaufen Sie Goldbot One und wählen Sie 1 EA gratis!! (für 2 Handelskonten) ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken LIVE SIGNAL Wir stellen Goldbot One   vor   , einen hochentwickelten Handelsroboter, der für den Goldmarkt entwickelt wurde.   Mit seinem Fokus auf Breakout-Trading nutzt Goldbot One sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandsn
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experten
STARTPROMO: NUR 34 9 $ statt 990$! Nur noch wenige Exemplare zu diesem Aktionspreis verfügbar! Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live-Ergebnisse mit geringem Risiko Live-Ergebnisse hohes Risiko Willkommen bei STABILITY PRO   : Eines der fortschrittlichsten, stabilsten und risikoärmsten Gittersysteme auf dem Markt! Dieser EA wurde über die gesamte verfügbare Historie der von ihm verwendeten Forex
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.97 (115)
Experten
BEREITS MEHR ALS 4 JAHRE LIVE-HANDELSERGEBNISSE     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NEUE AKTION: Nur wenige Exemplare sind für 349 $ erhältlich Nächster Preis: 449$ Holen Sie sich 1 EA kostenlos! Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !!   LESEN SIE DIE SETUP-ANLEITUNG, BEVOR SIE EA AUSFÜHREN!!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Weitere Live-Ergebnisse   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advance
Starlight MT5
Profalgo Limited
5 (5)
Experten
Aktuelle Aktion: Jetzt nur 349$! Endpreis: 999 $ Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog   an !   STARLIGHT ist ein sehr fortschrittlicher Nacht-Scalper mit geringem Risiko, der im Vergleich zu anderen Nacht-Scalpern einen einzigartigen Ansatz für den Einstiegsalgorithmus verwendet.  Es wurde auf der Grundlage jahrelanger Erfahrung im Live-Handel mit der Mean-Reverse-Strategie entwickelt und nur die besten Paare und Techniken ausgewählt, um i
Apex Trader MT5
Profalgo Limited
5 (2)
Experten
LAUNCH-PROMO: Nur 2 Exemplare für 199 $ erhältlich Endpreis: 999 $ NEU: Jetzt kaufen und 1 EA gratis erhalten!   (für 2 Handelskonten) Live-Ergebnisse:   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account Wir stellen Ihnen die neueste Ergänzung unserer Reihe von Forex-Handelsrobotern vor -     den Apex Trader   . Apex Trader wurde mit jahrelanger Erfahrung in der Erstellung von Fachberatern entwickelt und ist ein leistungsstarkes Handelstool für den Devisenmarkt.   Als Entwickler habe i
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
Red Hawk MT5
Profalgo Limited
5 (4)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimate EA Combo Package " in unserem Promo-Blog an ! Red Hawk ist ein "Mean Reversion"-Handelssystem, das in den ruhigen Zeiten des Marktes handelt. Es läuft derzeit auf 9 Paaren: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD und USDCAD. Empfohlener Zeitrahmen: M5 Nur für HEDGING MT5-Kontotypen empfohlen! Da diese Art von Strategie am besten mit niedri
Night Owl
Profalgo Limited
3.5 (8)
Experten
NIGHT OWL ist ein Nacht-Scalper, der während der ruhigsten Zeiten des Marktes handelt. Die Märkte neigen dazu, in dieser Zeit zu schwanken und der EA wird diese Schwankungen ausnutzen. Jeder Handel hat einen anfänglichen Stop-Loss und Take-Profit, aber der EA verwendet auch fortschrittliche SL-Management-Algorithmen, die die Stärke der Trades bewerten und frühzeitig schließen, wenn nötig. Der EA funktioniert bei allen Paaren, die stabile Spreads und ruhige Bewegungen während der Nacht aufweisen.
Grid King
Profalgo Limited
4.12 (41)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Grid King ist eine Revolution im Grid-Trading. Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung des EAs lag auf der Sicherheit, indem er das Margin-Call-Risiko eliminiert, das normalerweise mit den meisten Grid-Systemen auf dem Markt verbunden ist.Es strebt auch danach, viel höhere Renditen als das durchschnittliche Grid-System
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombipaket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko ist eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen Hochs und Tiefs sucht und die Ausbrüche handeln wird. Die tatsächliche Ausführung dieser Strategie ist jedoch das, was diesen EA wirklich glänzen lässt. Einstiegsberechnungen und Ausstiegsalgorithmen sind nicht nur einzigartig, sond
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Werfen Sie einen Blick auf unser " Ultimate EA combo package " in unserem Promo-Blog ! Red Hawk ist ein "Mean Reversion"-Handelssystem, das in den ruhigen Zeiten des Marktes handelt. Es läuft derzeit auf 9 Paaren: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD und USDCAD. Empfohlener Zeitrahmen: M5 Da diese Art von Strategie am besten mit niedrigem Spread und schneller Ausführung funktionier
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
Experten
HINWEIS: derzeit nur für diese Paare empfohlen: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD und AUDUSD NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare für 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimate EA Combo Package " in unserem Promo-Blog an ! Live-Überwachung: https: // www.mql5.com/en/signals/1422803 Der Viper EA verwendet scharfe und effektive "Mean Reversion"-Einträge während der Range-Periode der Handelssitzungen (zwischen 23h und 1h GMT+2, US DST). Diese Trades haben
Starlight MT4
Profalgo Limited
3.2 (5)
Experten
Aktuelle Aktion: Jetzt nur 349$! Endpreis: 999 $ Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   STARLIGHT ist ein sehr fortschrittlicher Nacht-Scalper mit geringem Risiko, der im Vergleich zu anderen Nacht-Scalpern einen einzigartigen Ansatz für den Einstiegsalgorithmus verwendet.  Es wurde auf der Grundlage jahrelanger Erfahrung im Live-Handel mit der Mean-Reverse-Strategie entwickelt und nur die besten Paare und Techniken ausgewählt, um in
Little trade helper
Profalgo Limited
Indikatoren
Little Trade Helper ist ein gutes Werkzeug für manuelle Händler. Er kann schnell Trendlinien und Unterstützungs-/Widerstandslinien zeichnen, die dabei helfen, gute Kursniveaus für den Einstieg zu identifizieren oder SL/TP-Niveaus festzulegen. Dieser Indikator liefert keine direkten Kauf-/Verkaufssignale oder Benachrichtigungen, sondern ist lediglich für Händler gedacht, die eine schnelle grafische Hilfe beim Auffinden wichtiger Niveaus auf dem Chart benötigen. Wenn Sie zu einem anderen Zeitra
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experten
Aktuelle Aktion: Nur noch 1 für 549 $ übrig Endpreis: 999 $ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro ist ein einzigartiges Handelssystem auf dem Markt.  Es konzentriert sich voll und ganz darauf, die Volatilität des Bitcoin-Marktes auszunutzen, indem es die Ausbrüche von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus handelt. Der Fokus des EA liegt auf Sich
Apex Trader MT4
Profalgo Limited
5 (4)
Experten
LAUNCH-PROMO: Nur 2 Exemplare für 199 $ erhältlich Endpreis: 999 $ NEU: Jetzt kaufen und 1 EA gratis erhalten!   (für 2 Handelskonten) Live-Ergebnisse:   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account Wir stellen Ihnen die neueste Ergänzung unserer Reihe von Forex-Handelsrobotern vor -     den Apex Trader   . Apex Trader wurde mit jahrelanger Erfahrung in der Erstellung von Fachberatern entwickelt und ist ein leistungsstarkes Handelstool für den Devisenmarkt.   Als Entwickler habe i
Auswahl:
Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 21:10 
 

Almost every EA from Wim can be profitable if YOU want it to!! Key is long term success so please manage your risk well and let the EAs make money for you:) Wim's EAs are definitely great investments!!

Nice Trader
2763
Aller Uja 2025.12.10 19:23 
 

I have been running The ORB Master on demo accounts with IC Trading and Fusion Markets since October 2025, using the full ORB portfolio on US500, US30, NAS100 and DAX.

So far the EA has behaved very well in live market conditions – execution is stable, drawdowns are controlled and the behaviour matches the strategy description. 📊

At the moment I own 5 different products from Wim and all of them have proven to be reliable and robust in the long run – some with more moderate returns, others with stronger growth,

but always with a clear concept and realistic risk profile. In the past I have sometimes been quite critical in my first reviews of some products,

but my ratings are always based on my own real trading and demo experience over time,

and I am thankful that Wim keeps releasing transparent and trustworthy EAs to the Market. Based on my current results, my plan is to add The ORB Master to a real-money account in the first half of next year. 🤖✅

Rudy74
111
Rudy74 2025.11.30 10:32 
 

The ORB Master quickly became one of my favorite EA’s from Wim. It follows a very smart and robust breakout logic, trades with consistency, and fits perfectly with the rest of Wim’s systems. The results have been impressive, steady performance, controlled risk, and great synergy when used alongside his other EA’s. As always, Wim proves he is one of the very few honest and reliable developers on MQL5. He keeps improving his products, responds quickly, and provides exceptional support to every user, even with a large community. The ORB Master is a highly reliable EA and an excellent addition for anyone looking to build a strong, diversified long-term portfolio. Highly recommended.

De Wet Nel
1190
De Wet Nel 2025.11.24 06:32 
 

Profitable after 2 weeks. Already made back the money I spent on the EA. What I also want to add, Wim the author gives you the "free EA" immediately, you do not even have to review or anything like that, just think that needs to be mentioned. Tx for a great EA Wim.

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2025.11.24 06:36
thx mate! And yes, I don't think "giving free stuff in exchange for 5 star reviews" is a good approach to an honest market. So I prefer to simply give the free EA "no questions asked" :-)
RussellKing
29
RussellKing 2025.11.21 13:47 
 

Couldn't be happier with the EA performance or the support from Wim. This is my first experience with an EA and Wim was helpful and quick to respond in getting me past the few learning hurdles. As expected there are negative days but on average my account has been heading very clearly in the right direction. I have been running it for just over a month so I still keep a close eye on it but so far it has behaved extremely well.

Trendtrader2015
295
Trendtrader2015 2025.11.15 14:06 
 

Another great EA from legendary WIM.Using it since the launch on Oct 1 2025 and since then iam 8% in profit and it keeps growing!!!!!

dte011
256
dte011 2025.11.13 21:22 
 

Using the EA for about 6 weeks now, and results are very good. There will be periods of drawdown, and with backtesting you can get a good indication of what to expect for the risk-settings that you choose, but so far the equity is going one direction, and that's up!

Kali
329
Kali 2025.11.13 16:39 
 

I've been using The Orb Master live for the past month and it has been a phenomenal EA. It's reliable and consistent, and I especially like its positive R:R. It has been a great way to diversify my EA portfolio as well since 95% of EAs on the marketplace just trade gold nowadays. I would highly recommend giving The Orb a try!

Soravit Tangkana
217
Soravit Tangkana 2025.11.13 15:00 
 

best one Strong profit low DD

Shui Hua Li
508
Shui Hua Li 2025.11.13 01:30 
 

总体挺好的，跟回测表现一致。就是追踪止损好像不是很灵，有好几次明明赚挺多，回头一看又亏损止损了。

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2025.11.13 05:14
Hi thx for the review. Regarding the trailingSL: a trailingSL is not some magical thing that will make sure all profits are locked in. Using an aggressive trailingSL will also cause a lot more "small profits" instead of less but much bigger profits from time to time. And then when a SL is hit, those small profits have less weights against that full SL, than those few big TP. my settings for trailingSL are based on the most robust and best performing "long term" results. Short term, there might be instances where indeed the SL could have been managed better, but long term, I believe my setup will give the best results. And for me, longterm is all that matters
Zappie
181
Zappie 2025.11.07 11:06 
 

I have been running the EA for a month since I purchased and I am very happy with the results. Thanks Wim

Dominic Wilhelmus Joseph Marie Voets
133
Dominic Wilhelmus Joseph Marie Voets 2025.11.07 09:55 
 

Very satisfied with this product

Dominic
324
Dominic 2025.11.05 12:16 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

W. Fassbender
503
W. Fassbender 2025.10.24 16:57 
 

Wim is the real deal — straightforward, reliable, and committed to quality. His Expert Advisors are truly plug-and-play, complete with set files and regular updates. No hype, no empty talk — just solid, professional trading tools that actually deliver. Wim and his EAs are one of a kind. In other words: Excellent!

jackfoster91
37
jackfoster91 2025.10.23 10:54 
 

SCAM EA - I bought The Orb Master after seeing so many positive reviews. Since I purchased it, this EA has only generated losses, and my account is already down more than $360 The developer seems inexperienced, and all his signal accounts perform poorly or eventually fail. There’s no real evidence of a profitable strategy behind this EA. I regret buying it and feel deceived by the fake hype created through manipulated reviews - probably by his circle of friends

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2025.11.13 15:36
my live account is up this month ( https://www.mql5.com/en/signals/2336314 )... what are you talking about? you started 1 week ago. What exactly did you expect from trading EA's? A money printing machine? there will be losing weeks and months. Anybody who tries to convince you that trading is a straight line up in profits, is a scammer. not me, who tries to educate people about what trading really is about. And I’m the last one ever to be “buying” reviews in exchange for something free. That is just a complete lie based on no evidence whatsoever. Edit: this review hasn’t aged well… clearly it was simply an attempt to hurt my credibility based on lies
shino1486
338
shino1486 2025.10.17 09:10 
 

It's only been four days since I started using it, so it's still too early to fully evaluate the EA. However, for those eager to buy and try it out, I'll share my experience from these first four days. Every trade has both a stop loss (SL) and take profit (TP), and they close within minutes of opening. Some days hit the SL, while others leave a profit—I believe this is how trading should be. The total profit over these four days is 2.8%. I think that's amazing! This EA isn't for those expecting constant wins (such a thing doesn't exist). It's an EA that makes you want to use it long-term overall. I'll update again around the one-month mark.

1/11/2025

It's been three weeks since I started operations.

Day by day, the results are neck and neck between SL and TP, but every now and then we see a big profit, so I look forward to that as I monitor things daily.

ChrisDax
79
ChrisDax 2025.10.14 21:27 
 

Der EA ist eine wahre Meisterleistung. Er läuft seit der Veröffentlichung sehr präzise und konstant mit sehr komfortablen Gewinnen. Da sich der EA den täglichen Marktverhältnissen sehr gut anpasst, wird er auch in Zukunft ein fester Bestandteil in meinem Handel sein. Danke Wim.

Antoine Castagné
54
Antoine Castagné 2025.10.09 16:01 
 

C'est une Masterclass ce produit. Wow, je trade avec sur compte réel et sur Darwinex, les résultats sont impressionnants. Ravi de mon achat, surtout que je l'ai eu au prix de lancement ;)

kwikky69
87
kwikky69 2025.10.06 12:25 
 

Having spent the past few days trading with the ORB Master EA by Wim Schrynemakers, I can confidently say it’s one of the most thoughtfully designed Expert Advisors I’ve come across. What immediately impressed me was its strategic depth — it doesn’t rely on a single breakout method but instead runs multiple uncorrelated strategies across major indices like DAX, US30, NAS100, and US500. This layered approach gives it a level of consistency and resilience that’s rare in automated trading. Setup was refreshingly straightforward. The documentation is clear, and the presets provided are well-optimized, so I didn’t have to spend hours tweaking parameters. I especially appreciate the built-in news filter and the virtual trade expiration feature — both of which have helped me avoid unnecessary drawdowns during volatile sessions. Performance-wise, the EA has delivered steady results. It doesn’t chase trades recklessly, and I’ve noticed it handles risk with a level of discipline that reflects Wim’s experience in algorithmic trading. Even during choppy market conditions, it maintains composure and avoids overtrading — something many EAs struggle with. What I value most is the transparency and integrity behind the product. Wim doesn’t overpromise, and the EA’s behavior aligns closely with its backtest profile. It’s clear this isn’t just another flashy tool — it’s built for traders who understand the importance of long-term edge and capital preservation. In short, ORB Master EA has earned a permanent spot in my trading arsenal. If you’re looking for a reliable, well-engineered system that respects risk and delivers consistent breakout performance, I highly recommend giving it a serious look.

Dany Steyaert
1005
Dany Steyaert 2025.10.03 05:59 
 

Every EA Wim makes has been made professionally. Full confidence in the good performance of this new EA !

12
Antwort auf eine Rezension