LIVE RESULTS







Willkommen bei „The ORB Master“ : Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts

Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem ORB Master EA: einem raffinierten, leistungsstarken Expert Advisor, der für moderne Händler entwickelt wurde.

ORB erfreut sich aufgrund seiner Fähigkeit, frühzeitig die Dynamik des Marktes zu nutzen, zunehmender Beliebtheit und dieser EA stellt meine persönliche Interpretation dieses bewährten Ansatzes dar.





So liefert der ORB Master Ergebnisse :

Der ORB Master tritt unmittelbar nach der Eröffnung der US-amerikanischen und europäischen Aktienmärkte in Aktion und zielt auf die kritischen Eröffnungsbereiche von vier wichtigen Indizes ab: SP500, US30 (Dow Jones), NASDAQ und DAX

Diese Ausbrüche signalisieren oft den vorherrschenden Trend des Tages und liefern eine zuverlässige Richtungsvorgabe.

Der EA nutzt diesen Vorteil präzise aus und geht Trades ein, die die Dynamik für ein maximales Gewinnpotenzial nutzen.

Für jeden Index setzt der EA drei verschiedene Strategievarianten ein und erstellt so ein robustes Portfolio aus 12 unkorrelierten Ansätzen.

Diese Diversifizierung minimiert das Risiko und erhöht gleichzeitig die Chancen.

Jede Position profitiert von einem fortschrittlichen Handelsmanagement, einschließlich dynamischer Trailing-Stop-Loss- (SL) und Trailing-Take-Profit-Mechanismen (TP), um Gewinne zu sichern und das Kapital zu schützen.





Auf Zuverlässigkeit ausgelegt, mit strengen Tests im Kern:

Von Grund auf haben wir der Robustheit Priorität eingeräumt.

Der ORB Master wurde umfangreichen Out-of-Sample-Stresstests mit unbekannten Daten unterzogen, um sicherzustellen, dass er bei realer Marktvolatilität ohne die Fallstricke der Kurvenanpassung, der Hauptursache für EA-Fehler, erfolgreich ist.

Dies bedeutet die höchste Wahrscheinlichkeit, dass das System auch in Zukunft funktioniert!





Einrichtung eines Live-/Demokontos: Beginnen Sie in wenigen Minuten mit dem Handel

Der Einstieg ist unkompliziert – es sind keine komplexen Konfigurationen erforderlich:

Fügen Sie diese URL zu den „Zulässigen URLs“ Ihres MT4/MT5-Terminals hinzu (Tools > Optionen > Expert Advisors): „https : // www . worldtimeserver.com/“ (Leerzeichen entfernen).

Aktivieren Sie AutoTrading in MT5.

Öffnen Sie ein EURUSD M15-Diagramm.

Ziehen Sie den EA auf das Diagramm.

voreingestellte Setdatei aus . Klicken Sie im Eingabefenster auf „Laden“ und wählen Sie eineaus .

Passen Sie die Symbolnamen für US30, SP500, NASDAQ und DAX an die Konventionen Ihres Brokers an.

Klicken Sie auf „OK“ und lassen Sie es laufen!





Backtests durchführen: Mit Zuversicht validieren:

Führen Sie den Backtest auf EURUSD M15 aus (EA führt automatisch alle 4 Indizes aus diesem Setup aus)

mitgelieferten Set-Dateien . Laden Sie eine der

Aktualisieren Sie die Symbolnamen für US30, SP500, NASDAQ und DAX gemäß Ihrem Broker.

Stellen Sie sicher, dass Sie die GMT-Offset-Einstellungen in den Parametern ODER die Handelszeiten der Symbole für das Backtesting anpassen, wenn Ihr Broker nicht GMT+2 (Winter)/GMT+3 (Sommer) verwendet.

Wählen Sie für umfassende Erkenntnisse einen Testzeitraum von mindestens 2–3 Jahren.









Wichtige Funktionen auf einen Blick

Besonderheit Details Risikomanagement Kein Raster, kein Martingal, keine aggressiven Taktiken – nur intelligente, nachhaltige Strategien. Optimierte Vermögenswerte US30, SP500, NASDAQ und DAX Empfohlener Zeitrahmen M15. Zu verwendende Tabelle EURUSD (der EA verarbeitet von hier aus nahtlos alle drei Indizes). Strategiezählung 12 parallel laufende, unkorrelierte Variationen für ein diversifiziertes Engagement. Prop Firm-kompatibel Vollständig konform und bereit für die meisten finanzierten Konten. Mindestguthaben 500 $ (Anpassung basierend auf der Mindestlosgröße Ihres Brokers). Broker-Empfehlung Ein Broker mit niedrigem Spread wird empfohlen (kontaktieren Sie mich für empfohlene Broker)





Parameter:

ShowInfoPanel -> zeigt das Informationsfeld im Diagramm an

Anpassung der Infopanelgröße -> bei 4K-Anzeige Wert auf "2" setzen

Infopanel während des Tests aktualisieren -> deaktiviert für schnelleres Backtesting

SetSL_TP_After_Entry -> nur aktivieren, wenn Ihr Broker keine ausstehenden Aufträge mit SL und TP zulässt

Virtuelles Ablaufdatum verwenden -> nur aktivieren, wenn Ihr Broker keine ausstehenden Aufträge mit Ablaufdatum zulässt

BaseMagicNumber -> die Basis-Magicnumber, die für alle Strategien verwendet wird

Kommentar für Trades -> der Kommentar, der für die Trades verwendet werden soll

Kommentarsuffix entfernen -> Entfernen Sie den Teil, der den Kommentaren weitere Informationen hinzufügt (wie „US500_A“)

RunUS500 -> Aktivieren Sie die Strategie für den US500-Index (SP500)

US500_Symbol -> Legen Sie den Namen des Symbols für das US500-Paar fest (sehr wichtig, es richtig einzustellen!!)

Startzeit/Stoppzeit -> hier können Sie die Start- und Stoppzeit des Filters für das Symbol einstellen

US500_Strat1 -> Strategie 1 für dieses Paar aktivieren

US500_Strat2 -> Strategie 2 für dieses Paar aktivieren

US500_Strat3 -> Strategie 3 für dieses Paar aktivieren

Wert in $ für 1 Einheitsbewegung -> Standard ist "0" (auto). Ändern Sie dies nur, wenn Ihre Losgröße viel zu hoch ist. Fragen Sie mich nach Anweisungen

US500_MaxSpread -> maximal zulässiger Spread

US500_Randomization -> Dies randomisiert die Ein- und Ausgänge sowie die TrailingSL-Werte etwas, sodass mehrere Benutzer desselben Brokers leicht unterschiedliche Trades haben. Auch gut für Prop-Firmen.

Gleiche Optionen für US30, NAS100 (USTECH) und DAX

PROPIRM EINZIGARTIGE HANDELSEINSTELLUNGEN -> hier können Sie die Ein- und Ausgänge der Trades manuell ändern, um sie von anderen Benutzern des EA zu unterscheiden (für Prop-Firmen)

Methode zur Berechnung der Losgröße -> hier legen Sie fest, wie die Losgröße berechnet werden soll: Feste Losgröße oder Maximales Risiko pro Strategie

Startlots -> legt den Wert für die feste Losgröße fest, wenn diese Option gewählt ist. Dieser Parameter wird als "minimale Losgröße" verwendet, wenn eine der beiden anderen Optionen zur Losgrößenberechnung verwendet wird.

Maximales Risiko pro Strategie -> Der bevorzugte maximal zulässige Gesamt-Drawdown (in %) für jede Strategie. Der EA bestimmt dann die Lotgröße basierend auf dem historischen maximalen DD dieser Strategie

Maximalen täglichen Drawdown festlegen -> Hier können Sie einen maximal zulässigen täglichen Drawdown (in %) festlegen. Wird dieser erreicht, schließt der EA alle Trades und Pending Orders und wartet auf den nächsten Tag. Dies ist nützlich für Prop-Firmen

Eigenkapital statt Saldo verwenden -> verwenden Sie das Eigenkapital des Kontos, um alle Losgrößenwerte zu berechnen

OnlyUp -> dies verhindert, dass die Losgröße nach Verlusten abnimmt (aggressiver, aber schnellere Erholung nach Verlusten)

AutoGMT -> Lassen Sie den EA den korrekten GMT-Offset für Ihren Broker berechnen, damit die NFP-Zeit korrekt ist

GMT_OFFSET_Winter -> zum manuellen Einstellen des GMT-Offsets im Winter (wenn AutoGMT ausgeschaltet ist oder während des Backtests!)

GMT_OFFSET_Summer -> zum manuellen Einstellen des GMT-Offsets im Sommer (wenn AutoGMT ausgeschaltet ist oder während des Backtests!)

EnableNFP_Filter -> NFP-Filter ein- oder ausschalten

NFP_CloseOpenTrades -> zwingt den EA, alle offenen Trades zu schließen, wenn NFP beginnt (X Minuten vor NFP)

NFP_ClosePendingOrders -> zwingt den EA, alle ausstehenden Aufträge zu löschen, wenn NFP startet (X Minuten vor NFP)

NFP_MinutesBefore -> wie viele Minuten vor dem NFP-Ereignis, um Trades und ausstehende Aufträge zu schließen

NFP_MinutesAfter -> wie viele Minuten nach dem NFP-Ereignis, bevor der EA den Handel wieder aufnimmt

IR_FILTER (Zinssatz) und CPI-FILTER funktionieren genauso wie NFP-Filter

Handelszeitenfilter aktivieren -> hier können Sie den Handelszeitenfilter aktivieren/deaktivieren

Zeitquelle -> wählen Sie die zu verwendende Zeitquelle aus („Optimiert“ wird empfohlen!)

DeletePending -> Ausstehende Aufträge werden außerhalb der Handelszeitzone gelöscht

DeleteOpen -> offener Handel wird am Ende der Handelszeitzone geschlossen









Über mich: Ich nehme nicht an dem Verkaufsgespräch über „neuronale Netzwerke/maschinell lernende KI/ChatGPT/Quantencomputer/perfekte geradlinige Backtests“ teil. Vielmehr konzentriere ich mich auf den Aufbau echter und ehrlicher Handelssysteme, die auf einer bewährten Methodik für Entwicklung und Live-Ausführung basieren. Als Entwickler verfüge ich über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Erstellung automatisierter Handelssysteme und habe Erfahrung mit hoch bewerteten MQL5-Produkten. Ich weiß, was das Potenzial hat zu funktionieren und was nicht. Ich erstelle ehrliche Systeme mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, Live-Ergebnisse im Einklang mit den Backtests zu erzielen, ohne zu schummeln.



