👑 König der Pullbacks - Expert Advisor

King of Pullbacks ist ein proprietärer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um temporäre Preisrücksetzer innerhalb etablierter bullischer Marktstrukturen zu nutzen.

Die Handelslogik basiert auf einem mehrschichtigen Bestätigungsmodell, das die Marktbedingungen dynamisch auswertet, bevor ein Handel ausgeführt wird.

Die interne Methodik ist nicht offengelegt und durch das Design geschützt.

🔹 Allgemeines Handelskonzept

Der EA konzentriert sich auf:

XAUUSD H1

Empfohlene Broker: Exness, FBS, etc

Handel mit der dominanten Marktrichtung

Einstieg nur nach kontrollierten Korrekturbewegungen

Vermeiden von impulsiven oder späten Einstiegen

Ausführen von Geschäften nur, wenn mehrere interne Bedingungen übereinstimmen

Alle Entscheidungen werden ausschließlich auf der Grundlage von geschlossenen Kursen getroffen, was ein stabiles und nicht nachzeichnendes Verhalten gewährleistet.

🔹 Risiko & Kapitalschutz

King of Pullbacks wurde mit strengen Kapitalerhaltungsregeln entwickelt:

Adaptive Positionsgrößenbestimmung auf der Grundlage interner Risikoberechnungen

Volatilitätsabhängige Schutzniveaus

Eingebaute Schutzmechanismen zur Vermeidung von Überengagement

Kein Raster, keine Martingale, keine Mittelwertbildungstechniken

Entwickelt zur Erfüllung der MQL5-Marktvalidierungsanforderungen

Die Risikomanagement-Parameter sind standardmäßig bewusst konservativ.

🔹 Hauptmerkmale

✔ Vollständig automatisierter Expert Advisor

✔ Proprietäre und nicht offengelegte Handelslogik

✔ Handelt nur, wenn die Bedingungen statistisch günstig sind

✔ Konservativ durch Design

✔ Funktioniert über mehrere Symbole und Zeitrahmen

✔ Stabiles Verhalten in Märkten mit hoher Volatilität

✔ Keine externen Abhängigkeiten

🔹 Nutzungsempfehlungen

Geeignet für Forex, Metalle und Indizes

Empfohlene Timeframes: H1 und höher

Standardeinstellungen sind für Stabilität optimiert

VPS-Nutzung empfohlen für beste Ausführungsqualität

🔹 Wichtiger Haftungsausschluss

Dieses Produkt verwendet privates geistiges Eigentum.

Jeder Versuch, die interne Logik zu dekompilieren, zurückzuentwickeln oder zu replizieren, ist strengstens untersagt.

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Kein Expert Advisor kann Gewinne garantieren.

👑 King of Pullbacks

Professioneller Pullback-Handel - angetrieben durch geschützte Logik.