King of Pullbacks
- Experten
- Reward Ndunga Mubita
- Version: 1.12
- Aktivierungen: 5
👑 König der Pullbacks - Expert Advisor
King of Pullbacks ist ein proprietärer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um temporäre Preisrücksetzer innerhalb etablierter bullischer Marktstrukturen zu nutzen.
Die Handelslogik basiert auf einem mehrschichtigen Bestätigungsmodell, das die Marktbedingungen dynamisch auswertet, bevor ein Handel ausgeführt wird.
Die interne Methodik ist nicht offengelegt und durch das Design geschützt.
🔹 Allgemeines Handelskonzept
Der EA konzentriert sich auf:
-
XAUUSD H1
-
Empfohlene Broker: Exness, FBS, etc
-
Handel mit der dominanten Marktrichtung
-
Einstieg nur nach kontrollierten Korrekturbewegungen
-
Vermeiden von impulsiven oder späten Einstiegen
-
Ausführen von Geschäften nur, wenn mehrere interne Bedingungen übereinstimmen
Alle Entscheidungen werden ausschließlich auf der Grundlage von geschlossenen Kursen getroffen, was ein stabiles und nicht nachzeichnendes Verhalten gewährleistet.
🔹 Risiko & Kapitalschutz
King of Pullbacks wurde mit strengen Kapitalerhaltungsregeln entwickelt:
-
Adaptive Positionsgrößenbestimmung auf der Grundlage interner Risikoberechnungen
-
Volatilitätsabhängige Schutzniveaus
-
Eingebaute Schutzmechanismen zur Vermeidung von Überengagement
-
Kein Raster, keine Martingale, keine Mittelwertbildungstechniken
-
Entwickelt zur Erfüllung der MQL5-Marktvalidierungsanforderungen
Die Risikomanagement-Parameter sind standardmäßig bewusst konservativ.
🔹 Hauptmerkmale
✔ Vollständig automatisierter Expert Advisor
✔ Proprietäre und nicht offengelegte Handelslogik
✔ Handelt nur, wenn die Bedingungen statistisch günstig sind
✔ Konservativ durch Design
✔ Funktioniert über mehrere Symbole und Zeitrahmen
✔ Stabiles Verhalten in Märkten mit hoher Volatilität
✔ Keine externen Abhängigkeiten
🔹 Nutzungsempfehlungen
-
Geeignet für Forex, Metalle und Indizes
-
Empfohlene Timeframes: H1 und höher
-
Standardeinstellungen sind für Stabilität optimiert
-
VPS-Nutzung empfohlen für beste Ausführungsqualität
🔹 Wichtiger Haftungsausschluss
Dieses Produkt verwendet privates geistiges Eigentum.
Jeder Versuch, die interne Logik zu dekompilieren, zurückzuentwickeln oder zu replizieren, ist strengstens untersagt.
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Kein Expert Advisor kann Gewinne garantieren.
👑 King of Pullbacks
Professioneller Pullback-Handel - angetrieben durch geschützte Logik.