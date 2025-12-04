Daily Active Fractals

**Das sauberste und genaueste Break & Bounce Trading-Tool für Scalper und Daytrader.

Haben Sie genug von unübersichtlichen Charts voller alter Fraktale, die ungültige Levels darstellen? Fällt es Ihnen schwer, zwischen einem schwachen Hoch und einem starken Umkehrpunkt zu unterscheiden?

**Daily Active Fractals AO** ist ein Trading-Tool der nächsten Generation, das speziell für volatile Instrumente wie **Gold (XAUUSD), Indizes und Forex-Paare** entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Standard-Indikatoren, die Ihren Bildschirm mit historischen Daten überladen, konzentriert sich dieses Tool **nur auf den aktuellen Tag** und verwaltet Ihr Diagramm aktiv, um Ihnen *nur* die Ebenen anzuzeigen, die im Moment wichtig sind.

### 🚀 Warum dieser Indikator anders ist

Die meisten Fraktal-Indikatoren hinterlassen Pfeile auf dem Chart, auch wenn der Kurs sie bereits durchbrochen hat. Dieser Indikator ist dynamisch:

1. **Durchbruch = Löschen:** Wenn der Kurs ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau durchbricht, hebt der Indikator das Signal sofort auf. Sie sehen niemals "gescheiterte" Niveaus, sondern nur aktive.

2. **Bounce = Stay:** Wenn das Niveau hält, bleiben die Linie und der Pfeil bestehen und bestätigen eine gültige Einstiegszone.

3. **AO Momentum Filter:** Es wird nicht nur der Preis betrachtet. Er scannt den **Awesome Oscillator (AO)**, um sicherzustellen, dass das Fraktal mit einem Momentum-Hoch oder -Tal übereinstimmt.

--- ### 🌟 Hauptmerkmale

**Smart History Cleaning:** Blendet automatisch Fraktale der vergangenen Tage aus. Ihr Chart wird jeden Tag um 00:00 Uhr Serverzeit zurückgesetzt.

* **Auto-Validierungslogik:**

**Starkes Signal (farbiger Pfeil + Linie):** Fraktal entspricht einem Awesome Oscillator Peak. Dies ist eine Zone mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit.

**Schwaches Signal (Grauer Punkt):** Das Fraktal existiert, aber es fehlt die Bestätigung durch das Momentum. Gut für aggressives Scalping oder Take-Profit-Zonen.

**Flexible Ausrichtung:** Enthält eine intelligente "Toleranz"-Funktion, die Momentum-Spitzen auch dann erkennt, wenn sie geringfügig (um 1 Takt) vom Preishoch/-tief abweichen.

**Visuelle "Tunnel"-Linien:** Zeichnet horizontale Unterstützungs-/Widerstandslinien, die bis zur aktuellen Kerze reichen. Solange die Linie sichtbar ist, wird das Niveau gehalten.

**Geisterschutz:** Wenn Sie das Diagramm laden, scannt es die heutige Historie und blendet alle Niveaus aus, die bereits früher am Tag durchbrochen wurden.

* **Alarmsystem:** Erhalten Sie sofortige Push-Benachrichtigungen auf Ihr Handy oder Ihren PC, wenn ein NEUES gültiges starkes Niveau bestätigt wird.

--- ### 🎮 Wie man handelt

**Strategie 1: Der Bounce (Umkehrung)**

1. Warten Sie, bis ein **Farbiger Pfeil (grün/rot)** und eine horizontale Linie erscheinen.

2. Dies bestätigt ein starkes Niveau, bei dem Preis und Momentum (AO) aufeinander abgestimmt sind.

3. **Einstieg:** Wenn die nächste Kerze die Linie berührt und sie nicht durchbricht (die Linie bleibt auf dem Bildschirm), steigen Sie in Richtung des Pfeils ein.

4. **Stop Loss:** Direkt hinter dem fraktalen Pfeil.

**Strategie 2: Der Ausbruch**

1. Identifizieren Sie eine aktive horizontale Linie auf dem Chart.

2. Beobachten Sie, wie sich der Kurs dieser Linie nähert.

3. **Einstieg:** Wenn sich der Kurs durch die Linie bewegt und die **Linie plötzlich verschwindet**, deutet dies auf einen Ausbruch hin.

4. Handeln Sie in der Richtung des Ausbruchs. ---

### ⚙️ Eingabeeinstellungen

* **Gültige Signale (Farben):** Passen Sie die Farben für starken Widerstand (AO > 0) und Unterstützung (AO < 0) an.

* **ShowLines:** Schalten Sie die horizontalen Trendlinien ein/aus.

**ShowWarnings:** Wählen Sie aus, ob Sie "schwache" Fraktale (graue Punkte) sehen möchten oder ob Sie sie für eine sauberere Ansicht komplett ausblenden möchten.

**UseFlexibleAO:** *(Empfohlen: True)* Ermöglicht, dass der AO-Peak innerhalb von +/- 1 Bar des Preishochs/-tiefs liegt. Entscheidend für volatile Paare wie Gold.

* **Alerts:** Aktivieren Sie Pop-up-Benachrichtigungen oder mobile Push-Benachrichtigungen.

### 📋 FAQ

**Q: Wird es neu gemalt?

** A: Die fraktale Formation ist **Non-Repainting** (sie bestätigt nach 2 Bars). Der Indikator verfügt jedoch über eine **"Delete on Break "** Logik. Dabei handelt es sich nicht um eine Neuzeichnung, sondern um eine Funktion zur Bereinigung des Charts von ungültigen Niveaus.

**Q: Welcher Zeitrahmen ist am besten geeignet?

** A: Er funktioniert auf allen Zeitrahmen. **M15 / M30:** Am besten für Gold (XAUUSD) und Intraday Scalping. * **H1 / H4:** Am besten für Swing Trading gültige Support/Resistance Zonen. **Säubern Sie Ihre Charts und handeln Sie noch heute mit Präzision.

**Laden Sie Daily Active Fractals AO jetzt herunter!**

